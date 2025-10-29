Cocentaina da inicio el jueves a la Fira de Tots Sants

Todo listo para que arranque la edición número 679 de la Fira de Cocentaina. Así, este jueves por la tarde sus más de 800 expositores abrirán sus puertas para este certamen de caso siete siglos de historia.

La superficie expositiva aumenta este año hasta los 142.000 m² con más innovación, automoción y producto local, incorporando nuevos tractores eléctricos y alcanzando la máxima ocupación de la última década en el sector de automoción. Y cuenta como una de las novedades con la presencia por primera vez del gigante Tesla.

Así, la apertura comercial del certamen se realizará este jueves a las 18:00 horas. Además, una hora antes se ofrecerá a los más pequeños la posibilidad de usar las atracciones mecánicas a precios populares (2 euros) durante esta jornada, dentro del "Día de los niños y las niñas".

Reunión de coordinación de la Fira celebrada esta semana / INFORMACIÓN

Y los tres días grandes arrancarán el viernes con la inauguración oficial a las 11:00 horas en la Plaza del Pla. Así, después de la recepción oficial de las autoridades asistentes, se dará comienzo al certamen con la lectura del privilegio real a cargo de la asociación Afama Cocentaina. A continuación, la Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet, acompañada de una muestra de instrumentos de metal, interpretará el himno oficial "Dolça Fira".

Últimos preparativos

El Ayuntamiento de Cocentaina ha estado ultimando durante esta semana los trabajos previos a la celebración. El Departamento de Fira coordina al equipo municipal y a las empresas colaboradoras con el objetivo de garantizar que el montaje y el funcionamiento del certamen se desarrollen con total normalidad y con todas las garantías de seguridad, accesibilidad y calidad.

Esta fase final es el resultado de un proceso de planificación que se desarrolla durante todo el año, con reuniones periódicas entre el Departamento de Fira y todas las áreas municipales implicadas, como Obras y Servicios (montaje de infraestructuras, señalización y logística), Cultura (programación cultural y exposiciones), Juventud (conciertos y actividades de ocio), Policía Local, Protección Civil, Medio Ambiente, Comunicación y otros servicios de apoyo.

La Fira de Tots Sants en su edición del pasado año / Juani Ruz

Asimismo, la coordinación se extiende a las empresas externas responsables del montaje de estructuras, suministros eléctricos, limpieza, seguridad, gestión de residuos, iluminación y producción de actos, que trabajan de forma sincronizada con los servicios municipales para adaptar los espacios urbanos al dispositivo ferial.

En la última reunión técnica se ha aprobado el cronograma de montaje, que contempla los cortes de calles, el acondicionamiento de los solares y la puesta a punto de las infraestructuras eléctricas e hidráulicas, con el fin de que todos los espacios expositivos estén completamente preparados para la apertura oficial.

Según ha explicado esta semana la concejala de Fira, Marcela Richart, “el trabajo de organización de la Fira comienza muchos meses antes, pero es en estos últimos días cuando todo lo planificado cobra vida en las calles. Hablamos de una feria que transforma por completo el municipio, y eso solo es posible gracias a la coordinación y el esfuerzo conjunto de todas las áreas municipales y de las empresas implicadas”.

Richart ha destacado también la importancia de esta fase final: “Los últimos quince días son los más intensos, pero también los más ilusionantes. Es el momento en el que vemos cómo todo el trabajo de un año se hace visible. Nuestro objetivo es que, cuando llegue el 31 de octubre, todo esté listo para que Cocentaina vuelva a mostrar la mejor imagen de la Fira de Fires”.

Con este dispositivo técnico y logístico, el Ayuntamiento de Cocentaina reafirma su compromiso con una gestión coordinada, segura y eficiente, que permita celebrar una nueva edición de la Fira de Tots Sants con todas las garantías y con la calidad que caracteriza a este evento histórico.

Empresarios

Por su parte desde la Federación de Empresarios de l’Alcoià y El Comtat (Fedac), han destacado este miércoles el papel protagonista de los establecimientos de Cocentaina, que convierten la Fira en una auténtica celebración del comercio de proximidad.

Y es que han recordado que la Fira de Tots Sants de Cocentaina "no solo es historia, tradición y cultura; también es una de las citas más importantes para el comercio local, que cada año se vuelca para vestir de vida las calles de la Villa Condal".

Para Natalia Valls Pascual, vicepresidenta de Fedac, “el comercio local forma parte del alma de la Fira. Los comercios de Cocentaina se implican muchísimo: decoran los escaparates, amplían horarios y se llenan del ambiente festivo. Para nosotros, la Fira es una oportunidad para mostrar lo que somos: proximidad, tradición y calidad. Sin el comercio local, la Fira no sería lo mismo”, explican desde la asociación de comerciantes.

Natalia Valls, que además preside la asociación de comerciantes de Cocentaina, sostiene que durante los tres días de la Fira, la localidad se transforma. Las calles se llenan de visitantes y el comercio se convierte en un escaparate vivo de lo mejor del territorio.

“Ver el pueblo lleno de gente nos da un impulso enorme. Muchos visitantes descubren tiendas y productos que no conocían. Es una forma de hacer visible el comercio de Cocentaina y de recordarle a todo el mundo que aquí se compra bien y se compra cerca”, añade.

Más que tres días

Además, los efectos de la Fira no se quedan en esos tres días. Muchos visitantes regresan después para comprar, comer o simplemente pasear por Cocentaina.

Según Valls, “la Fira es como una primera toma de contacto: la gente se enamora del ambiente, del trato y de lo que encuentra aquí. Luego regresan durante el año, y eso nos llena de orgullo”, subrayan los comerciantes.

Desde Fedac se recuerda que el comercio de Cocentaina es uno de los más activos de las comarcas centrales, gracias precisamente a ese espíritu participativo y cercano. “Aquí tenemos un comercio muy vivo y con mucha personalidad. La Fira nos da visibilidad y refuerza nuestra identidad. El trato cercano sigue siendo nuestro punto fuerte”, remarca.

Por último, los empresarios y comerciantes lanzan una invitación abierta a todos los vecinos de las comarcas y visitantes: “Invitamos a todo el mundo a venir, a disfrutar de la Fira y del ambiente tan especial que se respira en Cocentaina. Que se acerquen a nuestros comercios, que descubran lo que tenemos y que vivan la Fira como lo hacemos aquí: con mucha ilusión y orgullo por nuestro pueblo".