Los conservatorios de Alcoy arrancan con 118.000 euros menos de ayuda de la Generalitat

Arranca la actividad de los conservatorios de Alcoy con 118.000 euros menos de ayuda por parte de la Generalitat. El Conservatorio Profesional de Música “Juan Cantó” y el Conservatorio Elemental de Danza de Alcoy inauguran este miércoles el curso académico con un total de 364 matrículas, 233 en el primero y 131 en el segundo.

El acto oficial de apertura tendrá lugar esta tarde a las 18:30 horas en el Teatre Principal. El evento constará de dos partes: una primera a cargo del alumnado de flauta travesera del Conservatorio Juan Cantó, dirigido por Marián Recuerda, y una segunda parte con la representación de doce coreografías interpretadas por el alumnado del Conservatorio de Danza, que incluirá estudiantes tanto de las enseñanzas elementales como de los cursos de ampliación de estudios.

Aunque las competencias educativas en este tipo de enseñanzas corresponden a la Generalitat Valenciana, es el Ayuntamiento de Alcoy el que asume el gasto de personal, mantenimiento y gestión de los centros. Este año, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación ha reducido en 118.167,57 euros la subvención global destinada a los conservatorios alcoyanos, según ha informado el gobierno local.

El Ayuntamiento considera que la competencia es de la Generalitat, por lo que debería asumir todos los costes

En concreto, el Conservatorio de Música ha visto aumentada su asignación en más de 40.000 euros -de 429.143,38 a 470.000 euros-, mientras que en el caso del Conservatorio de Danza la reducción ha sido drástica, pasando de 202.559,19 a 43.535 euros, según puede comprobarse en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de 23/10/2025 y de 18/10/2024, han manifestado desde el ejecutivo municipal.

Este medio ha contactado con la Conselleria de Educación para conocer las razones del recorte en el Conservatorio de Danza, estando a la espera de contestación. Además, hay que recordar que el pasado año la Generalitat mantenía paralizado el compromiso de asumir el coste del funcionamiento del Conservatorio de Música de Alcoy, lo que a su vez bloqueaba otro, el de construir un nuevo edificio para albergar este centro. El PSOE denunció el pasado año el incumplimiento de este acuerdo, adoptado en el pasado mandato del Botànic.

El Conservatorio Profesional de Música Juan Cantó. / Juani Ruz

Entonces, desde la Conselleria de Educación explicaron a INFORMACIÓN que esta cesión estaba siendo auditada por la Sindicatura de Comptes, advirtiendo además que había tres informes desfavorables respecto a asumir el complejo, por su actual ubicación y porque no había una valoración del coste efectivo y no constaban los puestos de trabajo ocupados por interinos.

Música

El Conservatorio Profesional de Música “Juan Cantó” es un centro de referencia en las comarcas del interior de Alicante, con más de 50 años de historia y enseñanzas oficiales en niveles elementales y profesionales. Este año cuenta con 233 alumnos, cuatro más que el año pasado, manteniéndose en la media de los últimos cinco cursos.

Los estudios elementales, con 68 matrículas, permiten iniciarse desde cero en la práctica instrumental, con especialidades en guitarra, instrumentos de cuerda frotada (violín, viola, violonchelo y contrabajo), viento-madera (flauta travesera, oboe, clarinete, fagot, saxofón y dulzaina), viento-metal (trompa, trompeta, trombón y tuba/bombardino), percusión y piano.

Este año, con una reducción de más de 118.000 euros por parte de la Generalitat, el Ayuntamiento tendrá que realizar todavía más esfuerzos para mantener la calidad de un servicio educativo que es competencia autonómica Alberto Belda — Concejal de Educación de Alcoy

Los estudios profesionales, con 165 matrículas, ofrecen una formación avanzada orientada a la profesionalización e incluyen también las especialidades de canto y dulzaina, esta última con un plan de estudios propio.

El centro, de titularidad municipal, acoge alumnado de toda la comarca y está adscrito al Conservatorio Profesional de Música “Guitarrista José Tomás” de Alicante, dentro de las enseñanzas de régimen especial reguladas por la Conselleria de Educación.

Danza

Por su parte, el Conservatorio Elemental de Danza de Alcoy es un centro oficial reconocido en la enseñanza de la danza, perteneciente al Ayuntamiento de Alcoy, que además de impartir la Formación Elemental para la obtención de la Titulación Oficial de Grado, ha diseñado dos nuevos itinerarios para la formación y el aprendizaje de danza:

Las Enseñanzas Preelementales, cuyos cursos van dirigidos a aquellos alumnos que desde muy corta edad quieren iniciarse en el mundo de la danza, y les permiten prepararse para el acceso a las Enseñanzas Elementales.

El Conservatorio de Alcoy ocupa un edificio modernista. | JUANI RUZ / c.serrano

Los Cursos de Ampliación de Estudios, orientados a quienes desean profesionalizarse o especializarse en las enseñanzas artísticas, cursando disciplinas de Danza Clásica, Danza Española o Danza Contemporánea, con el objetivo de preparar el acceso a los Estudios Profesionales o continuar vinculados a la formación y aprendizaje de la danza.

Este curso el centro cuenta con 46 matrículas en enseñanzas elementales oficiales, 53 en preelemental y 32 en ampliación de estudios.

Referentes

“El conservatorio es un auténtico referente, no solo en Alcoy sino también para toda la comarca. Ofrece una formación artística de calidad que ha permitido que muchos de sus antiguos alumnos desarrollen su carrera a escala internacional, llevando con orgullo el nombre de Alcoy y de nuestro conservatorio por todo el mundo”, ha destacado el concejal de Educación, Alberto Belda, quien además ha querido “felicitar al excelente equipo docente por su labor pedagógica y su compromiso con el alumnado, porque continúan realizando un trabajo ejemplar a pesar de las dificultades. Este año, con una reducción de más de 118.000 euros por parte de la Generalitat, el Ayuntamiento tendrá que asumir todavía más esfuerzos para mantener la calidad de un servicio educativo que es competencia autonómica”.

“Resulta incomprensible que mientras se habla de reforzar la educación artística, se recorten de manera tan drástica los recursos a los conservatorios municipales. Desde el Ayuntamiento de Alcoy continuaremos defendiendo estos centros, porque creemos firmemente que la música y la danza son parte esencial de la formación y la cultura de nuestra ciudad”, ha concluido el concejal de Educación, Alberto Belda.