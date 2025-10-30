Alcoy refuerza la vigilancia tras una oleada de robos en El Estepar

El Ayuntamiento de Alcoy refuerza la vigilancia en la zona de la urbanización El Estepar ante una serie de robos registrados en los últimos meses. El Conssitorio ha mantenido una reunión para abordar con los vecinos medidas para mejorar la seguridad en la zona, que va a contar, además de con mayor presencia, con patrullas también a pie.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, el concejal de Seguridad, Raül Llopis, y el inspector jefe de la Policía Local (ostentando la Jefatura accidental), José María Luque, se han reunido este jueves con representantes de la urbanización para analizar los problemas de seguridad registrados en los últimos meses.

Una viviendas afectada hace años por robos en El Estepar / LUCIO ABAD

En este encuentro, se ha decidido trasladar la situación a la Policía Nacional para coordinar actuaciones entre los cuerpos de seguridad, incluida la Policía Local y reforzar la presencia policial en la zona, no solo mediante patrullas en vehículo, sino también con dispositivos a pie.

Asimismo, este domingo se celebrará una reunión técnica entre Policía Local, Policía Nacional y vecinos, con el objetivo de concretar medidas preventivas —tanto colectivas como individuales— y aclarar qué actuaciones son adecuadas en estos casos.

Una vez implantadas las primeras medidas, se convocará un nuevo encuentro en Alcaldía para evaluar los resultados. La reunión celebrada este jueves "responde al compromiso adquirido por el Gobierno municipal con los residentes, dando continuidad al trabajo conjunto para mejorar la convivencia y la seguridad en el entorno", han explicado desde la Corporación.