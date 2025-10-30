Alcoy refuerza la vigilancia tras una oleada de robos en El Estepar
El Ayuntamiento de Alcoy refuerza la vigilancia en la zona de la urbanización El Estepar ante una serie de robos registrados en los últimos meses. El Conssitorio ha mantenido una reunión para abordar con los vecinos medidas para mejorar la seguridad en la zona, que va a contar, además de con mayor presencia, con patrullas también a pie.
El alcalde de Alcoy, Toni Francés, el concejal de Seguridad, Raül Llopis, y el inspector jefe de la Policía Local (ostentando la Jefatura accidental), José María Luque, se han reunido este jueves con representantes de la urbanización para analizar los problemas de seguridad registrados en los últimos meses.
En este encuentro, se ha decidido trasladar la situación a la Policía Nacional para coordinar actuaciones entre los cuerpos de seguridad, incluida la Policía Local y reforzar la presencia policial en la zona, no solo mediante patrullas en vehículo, sino también con dispositivos a pie.
Asimismo, este domingo se celebrará una reunión técnica entre Policía Local, Policía Nacional y vecinos, con el objetivo de concretar medidas preventivas —tanto colectivas como individuales— y aclarar qué actuaciones son adecuadas en estos casos.
Una vez implantadas las primeras medidas, se convocará un nuevo encuentro en Alcaldía para evaluar los resultados. La reunión celebrada este jueves "responde al compromiso adquirido por el Gobierno municipal con los residentes, dando continuidad al trabajo conjunto para mejorar la convivencia y la seguridad en el entorno", han explicado desde la Corporación.
Suscríbete para seguir leyendo
- 30 grados y noches tropicales otra vez en Alicante
- La Fira de Cocentaina crece con más de 800 expositores e incorpora por primera vez a Tesla
- Primera helada en el interior de Alicante y 26 grados de máxima en la Vega Baja
- Un museo único surgido del tráfico ilícito de animales
- Olcina: "La zona más inestable de la dana se sitúa en la provincia de Valencia y en la Marina Alta"
- Un poniente extremo en Alicante: 24,9 grados de mínima, 32,4 de máxima y rachas de 93 km/h
- La Bonoloto deja en Alcoy un premio de más de 780.000 euros
- La sierra de las mariposas: un paraíso en la provincia de Alicante