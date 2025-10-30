Una clase del colegio de Gaianes comparte espacio con la sala de espera del médico por unas obras

Una clase de Primaria en la sala de espera del médico. Este curso el Colegio Rural Agrupado (CRA) Mariola Benicadell, ubicado en Gaianes y que da servicio también a otras dos pequeñas localidades de El Comtat, Agres y Alfafara, está siendo muy extraño. Y es que las obras de reforma del centro mantienen las clases en otro edificio municipal.

Y durante al menos un mes once escolares han estado dando clase mientras se pasaba consulta, con un pequeño biombo de separación y continuas interrupciones. Y compartiendo el baño también con los pacientes, según han denunciado familias de alumnos.

Desde hace unos días se ha dado instrucción, tras las quejas de los padres, para que cuando haya consulta y coincida con horario lectivo, los niños no estén en la clase, sino que se aproveche para dar Educación Física o Música en otros espacios.

El aula ubicada en la sala de espera, con paciente aguardando su cita y el aula vacía / INFORMACIÓN

Esta situación, según han explicado fuentes de las familias, se debe a que la Conselleria de Educación no ha instalado un aula prefabricada para esa clase, que llegaría en abril, a punto de acabar las obras.

El colegio ha tenido que distribuir las clases por las diferentes estancias de este inmueble municipal, conocido como el "edificio del médico" o "de la música", que alberga también la Escola de Música y que hace años también era biblioteca. Y cuarto de Primaria, con sus once alumnos, se ha ubicado en la sala de espera en este curso.

Familias afirman que el barracón al que se ha comprometido la Generalitat no llegará hasta abril

Así, familias han lamentado que los niños han estado durante semana compartiendo espacio con los enfermos: “Nuestros hijos han estado recibiendo clase mientras la gente espera el médico y tose a su lado. Es surrealista e indigno”, aunque han destacado que desde hace días esta circunstancia ya no se produce, ya que los niños sales de allí cuando hay consulta. Una solución que ha sido bien recibida por algunas de las familias afectadas, aunque lo cierto es que condiciona bastante la actividad lectiva, ya que hay consulta los lunes, miércoles y viernes, al menos dos horas cada día.

Inseguridad y desorden

Y es que hasta hace poco, durante las horas de consulta, los pacientes y el personal sanitario tenían que compartir el lavabo con los alumnos, y para acceder, tenían que atravesar el aula de cabo a rabo, interrumpiendo constantemente las clases y generando una situación de inseguridad y desorden.

Acceso al edificio que alberga ahora el colegio, además del consultorio médico / Juani Ruz

Una convivencia entre actividades sanitarias y educativas que "vulnera los principios básicos de salud pública y de atención al paciente, creando un ambiente inadecuado tanto para la enseñanza como para la asistencia médica", han señalado.

Estas son las obras que se están llevando a cabo Las obras empezaron hace ya meses, en el segundo semestre del curso pasado. Y es que en previsión de estos trabajos, el traslado a esta nueva ubicación se realizó ya para el inicio del curso 2024-2025. El problema ha sido que para este curso se ha incorporado un grupo más, lo que ha hecho que se tenga que ocupar la sala de espera, lo que ha generado la indignación de padres y pacientes. El colegio cuenta con unos 60 niños. Las obras está previsto que finalicen antes del verano, y están financiadas a través del Plan Edificant. Tienen un coste de más de 500.000 euros y un plazo de ejecución de 10 meses. Y su objetivo es mejorar su eficiencia energética, puesto que, excepto la instalación de placas fotovoltaicas ya existentes en su tejado, lo que es la construcción en sí carece de adecuación. También va a permitir mejorar su accesibilidad e instalar un ascensor, así como mejorar sus instalaciones climáticas. Y también se va a adaptar la funcionalidad del edificio, que anteriormente tenía otro uso, en base a las necesidades reales: distribución, aislamiento acústico, evacuación, ventilación y refuerzo estructural del segundo forjado de madera, entre otras cosas, según costa en el pliego de la adjudicación.

Familias y pacientes han denunciado que la Conselleria de Educación, la Inspección Educativa y el Ayuntamiento de Gaianes conocen la situación desde el inicio del curso, y por fin de desde hace unos días ya no se hace coincidir las clases con el horario de consulta. Y señalan que "se ha prometido la instalación de un barracón que no llegará antes de abril de 2026".

Sin intimidad

Y es que esto no solo suponía un problema para los niños. Pacientes también han lamentado a INFORMACIÓN que esta situación les dejaba sin "intimidad ni seguridad. Es una falta de respeto para todos”, aunque celebran que ya no se les haga coincidir con las clases de los niños.

El colegio de Gaianes en obras / Juani Ruz

Pese a la instrucción de que los niños estén fuera de la clase cuando haya consulta, varias familias reclaman que se habilite un espacio alternativo adecuado para las clases y que la sala de espera vuelva a ser un espacio exclusivamente sanitario.

INFORMACIÓN ha contactado con la Conselleria de Educación para preguntar sobre esta situación y cuándo llegará el barrancón, estando a la espera de respuesta. Y el alcalde Agustí Martínez (Acord per Guanyar) ha señalado este jueves que hasta que no esté todo resuelto no va a realizar declaraciones sobre este tema.