Cocentaina da inicio a una Fira de Tots Sants de récord

Cocentaina ha dado inicio este jueves por la tarde a la 679ª edición de la Fira de Tots Sants, con récord de expositores y más de 142.000 m² de superficie.

La Fira ha abierto ya sus puertas al público por la tarde de este, mientras que la inauguración oficial tendrá lugar el viernes a las 11:00 horas en el Palau Comtal, presidida por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco.

La Fira de Tots Sants, en una imagen de este jueves / INFORMACIÓN

Así, el certamen ya está en marcha con un programa repleto de novedades y una previsión de asistencia multitudinaria. Los primeros visitantes ya han recorrido los espacios expositivos y realizado las primeras compras.

El acto institucional contará además con la participación de representantes de la Subdelegación del Gobierno, la Diputación de Alicante, diputados autonómicos, alcaldes y alcaldesas de la comarca y entidades sociales y económicas de la Comunidad Valenciana.

Este año adelantamos la apertura al jueves por la tarde para facilitar la llegada de visitantes y mejorar la fluidez de los accesos Marcela Richart — Concejal de Fira de Cocentaina

El momento central del acto será la lectura del Privilegio de Fira, otorgado por el Rey Pedro IV el Ceremonioso en el año 1346, que este año estará a cargo de José Antonio Terol, presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer (Afama).

Este año el certamen cuenta con más de 800 expositores / INFORMACIÓN

Tras la lectura, la ministra, el alcalde Rubén Muñoz y la concejal de Fira Marcela Richart protagonizarán el corte de cinta que marcará la inauguración oficial de la Fira de Tots Sants 2025.

Referente económico

Con más de 800 expositores y una superficie que alcanza los 142.000 metros cuadrados, la Fira de Tots Sants reafirma su papel como uno de los principales referentes económicos, comerciales y culturales de la Comunitat Valenciana.

Otro momento de la Fira / INFORMACIÓN

Este año destacan especialmente la presencia de nuevas marcas como Tesla, la incorporación de tractores eléctricos y la participación de firmas de innovación y gestión medioambiental que centrarán parte de su actividad en la divulgación sobre la gestión sostenible de los recursos.

El área de automoción también gana protagonismo, con el nivel de ocupación más alto de la última década, ampliando su espacio expositivo, mientras que el sector agroalimentario y artesanal comarcal refuerza su presencia con productos de proximidad procedentes de Agres, Banyeres, Bocairent o Muro.

Cuatro jornadas

Durante cuatro jornadas, del 30 de octubre al 2 de noviembre, Cocentaina se convertirá en un gran escaparate de maquinaria agrícola, automoción, innovación, artesanía, gastronomía, energía y turismo, con una amplia programación cultural y de espectáculos que incluirá exposiciones, conciertos, magia, danza y actividades gastronómicas.

La Fira es una cita única que combina tradición y modernidad. Es un evento que genera economía, cohesiona el territorio y proyecta al mundo lo mejor de nuestra identidad como pueblo Rubén Muñoz — Alcalde de Cocentaina

Según ha destacado la concejala de Fira, Marcela Richart, “este año adelantamos la apertura al jueves por la tarde para facilitar la llegada de visitantes y mejorar la fluidez de los accesos, y lo hacemos con una Fira que sigue creciendo en calidad, innovación y proyección”.

Por su parte, el alcalde Rubén Muñoz ha subrayado que “la Fira de Tots Sants es una cita única que combina tradición y modernidad. Es un evento que genera economía, cohesiona el territorio y proyecta al mundo lo mejor de nuestra identidad como pueblo”.

Con esta nueva edición, Cocentaina da inicio a cuatro días de intensa actividad, consolidando una Fira que continúa siendo motor económico, cultural y turístico del territorio valenciano y uno de los certámenes más emblemáticos del calendario mediterráneo.