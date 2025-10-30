Educación defiende que la inversión en los conservatorios de Alcoy ha aumentado un 150 % respecto al Botànic

La Conselleria de Educación ha salido al paso de las críticas del Ayuntamiento de Alcoy sobre las ayudas que recibe para el Conservatorio Profesional de Música Juan Cantó y el Conservatorio Elemental de Danza. Así, ha defendido que los fondos han aumentado en más de un 150 % respecto a lo que abonaba el gobierno de izquierdas del Botànic.

Todo después de que el Consistorio lamentará una reducción en la suma de ambas ayudas de 118.000 euros, en especial para el centro de danza, que baja en 160.000 euros mientras que aumenta en 40.000 en el de música en 2025.

Así, tras contactar el miércoles INFORMACIÓN con la Generalitat sobre esta reducción en los fondos totales denunciada por el Ayuntamiento de Alcoy, desde Educación han informado este jueves que el Conservatorio Profesional de Música Juan Cantó y el Conservatorio Elemental de Danza de Alcoy recibieron en 2023, año en el que en junio cambió el gobierno, la cantidad total de 209.644,30 euros; en 2024 recibieron 631.702,77 euros; y en 2025 ha recibido 513.535,00 euros.

El departamento autonómico justifica la bajada de 160.000 euros en el centro de danza en la nueva ponderación que da prioridad prioridad a los centros que imparten enseñanzas profesionales, ya que ofrece un nivel elemental

Y han destacado que "con anterioridad a 2023, con el gobierno del Botànic, las ayudas asignadas a este Ayuntamiento se situaban en torno a 200.000 €, por lo que la evolución global muestra un incremento sostenido y significativo en la financiación recibida para ambos centros en los dos últimos ejercicios" en los que el PP ha gobernado la Generalitat.

"En el ejercicio 2024, se produjo un incremento extraordinario de la dotación presupuestaria global, que pasó de alrededor de 4.000.000 € a casi 10.000.000 €, sin que fuera posible modificar las bases reguladoras entonces vigentes. Este incremento de crédito supuso que todas las entidades beneficiarias vieran aumentadas sus subvenciones, manteniéndose los criterios de reparto del ejercicio anterior", han explicado.

Un alumno de violín en el conservatorio de Alcoy, en imagen de archivo. / Juani Ruz / Juani Ruz

"En consecuencia, el Ayuntamiento de Alcoy pasó de percibir 209.644,30 euros en 2023 a 631.702,77 euros en 2024, es decir, 422.058,47 euros más (+201%)".

Nueva ponderación

Y "en el ejercicio 2025 se aprobó la Resolución de 26 de mayo de 2025, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones destinadas a conservatorios municipales, centros autorizados y centros integrados de enseñanzas generales y enseñanzas artísticas, elementales o profesionales, de música y de danza".

El Conservatorio de Alcoy ocupa un edificio modernista. | JUANI RUZ / c.serrano

Desde la conselleria han aclarado que astas nuevas bases "tienen como finalidad garantizar un reparto más equitativo, objetivo y proporcional de los fondos públicos, introduciendo criterios actualizados que diferencian entre enseñanzas profesionales y elementales, así como otros factores".

Y por este motivo, el Conservatorio Profesional de Música ve incrementada en 2025 su subvención mientras que el de Danza, de carácter elemental, reduce "al haberse ajustado las ponderaciones para dar prioridad a los centros que imparten enseñanzas profesionales".

"Aun así, la cuantía total concedida en 2025 (513.535,00 euros) sigue siendo 303.890,70 euros superior a la recibida en 2023 (+145 %), lo que evidencia un aumento neto relevante en el apoyo económico global otorgado al Ayuntamiento de Alcoy", han agregado desde el departamento autonómico.