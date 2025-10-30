El litoral de Alicante superará el domingo otra vez los 28 grados

28 grados de máxima en noviembre. Parece que el otoño no acaba de llegar y la previsión para este fin de semana es de temperaturas agradables, que en la costa de la provincia de Alicante se podrán superar los 28 grados el domingo. Así que nueva oportunidad para el baño en las playas de la provincia.

Así, tras la veraniega pasada semana en la que el mercurio llegó a superar los 32 grados y hubo varias noches tropicales, este fin de semana el tiempo va a ser más propio de finales de mayo o junio que de noviembre. No tan caluroso como la pasada semana, pero a buen seguro que las playas volverán a llenarse de bañistas... y solo Benidorm mantiene ya socorristas.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, se espera "tiempo tranquilo los próximos días, con temperaturas máximas que superarán los 25 °C en el litoral, incluso superando los 28 en el litoral de València y Alicante el domingo".

Varias personas sin camiseta la pasada semana junto al Postiguet / ALEX DOMINGUEZ

Pese al cambio de vientos del pasado domingo, pasando de poniente a levante, y que se registrara la primera helada en la noche del lunes al martes, las temperaturas siguen por encima de lo que sería normal para esta época del año.

Así, este jueves la máxima se ha registrado en Orihuela con 28,2 grados, según la red de Avamet. También destaca Almoradí con 27,8, Albatera con 27,1, Crevillent y Redován con 26,7, Cox con 26,6, Aspe con 26 y l'Orxa con 25,6.

Aviso amarillo desactivado

Además, pese a haber aviso amarillo en el litoral norte este jueves por riesgo de fuertes precipitaciones, este se ha desactivado durante la mañana, antes de lo previsto, y la lluvia no ha hecho acto de presencia, salvo algunas gotas testimoniales que no han dejado más de 0,2 litros por metro cuadrado.

Y para los próximos días se esperan en el litoral máximas en torno a los 25 o 26 grados y mínimas sobre los 14 o 15 grados, con un repunte el domingo hasta los 28 de máxima y 17 de mínima. Y una bajada para el lunes a los 24 grados, con un valor mínimo de unos 14 de nuevo.

Y en el interior se esperan máximas en torno a los 23 o 24 grados, con una caída también el lunes. Hay que destacar a última hora del domingo y ya el lunes hay riesgo de lluvia.

Previsión

Según la Aemet, para este viernes se prevé en la provincia de Alicante cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las mínimas en la mitad sur. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de suroeste moderado en el litoral por la tarde.

Calor en el Postiguet a finales de octubre / Héctor Fuentes

El sábado se espera cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada a últimas horas.

Y el domingo, a nivel de la Comunidad Valenciana, la previsión es de intervalos nubosos, más abundantes la primera mitad del día. Probables precipitaciones débiles a primeras horas en el interior, sin descartarlas en el resto; a últimas horas no se descartan en el norte de Alicante y el litoral sur de Valencia. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las mínimas en la mitad sur y descenso de las máximas en el interior de Castellón. Viento del oeste, flojo con intervalos de moderado; tendiendo la segunda mitad del día a noroeste moderado en Castellón, nordeste moderado en el litoral de Valencia y a viento flojo variable en el resto.