El innovador destino de los 250.000 euros que entrega la Generalitat en el Campus de Alcoy

La Conselleria de Educación destinará 250.000 euros en 2026 para equipamiento para la Ciudad Politécnica de la Innovación del Campus de Alcoy de la UPV.

La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha destacado este jueves el apoyo del Consell a esta iniciativa, conocida como Parque Científico de las Comarcas Centrales. "En el proyecto de presupuestos de 2026 hemos consignado 250.000 euros para adquisición de equipamiento científico para este parque científico”, ha manifestado.

“Esta inversión está destinada a crear espacios y servicios de I+D+i que conecten universidad, empresa y emprendimiento tecnológico en el corazón de nuestras comarcas. En este parque la inversión acumulada hasta 2025 es de 750.000 euros, la cual alcanzará el millón de euros con la dotación que se realizará en 2026”. Así, desde 2023 la Generalitat viene aportando 250.000 euros cada año para este proyecto.

Esther Gómez ha realizado estas declaraciones en el acto de apertura del curso 2025-2026 en el Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València, la cual ha sido presidida por el Rector de la UPV, José Capilla; la secretaria autonómica de Universidades; el alcalde de Alcoy Toni Francés; el director del Campus de Alcoy, Pau Bernabeu; y la secretaria del Campus, Natalia Utrero.

El acto ha contado con la conferencia inaugural de Ignacio Alberola, titulada “Aceitunas La Española: Más allá de la innovación abierta”.

Nuevos grados

Además, la secretaria autonómica ha destacado que el Campus de Alcoi “ha marcado un hito con la puesta en marcha del Grado en Inteligencia Artificial y del Doble Grado en Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil + Ingeniería Química, diseñados con una clara orientación práctica hacia la empresa y la industria, incluyendo la formación dual. La respuesta del estudiantado ha sido contundente: en la preinscripción 2025-2026 se han cubierto todas las plazas de sus grados y dobles grados”.

Por último, Esther Gómez ha destacado la política ambiciosa del Consell en cuanto a becas, ayudas y premios a la excelencia, “junto con precios públicos congelados, para que el talento, y no la renta, determine las oportunidades de los estudiantes.

Estamos reforzando la atracción y estabilización del personal docente investigador, garantizando que quienes apuestan por nuestras universidades puedan desarrollar aquí su carrera”.