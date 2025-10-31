Cocentaina inaugura la Fira de Tots Sants con el objetivo de superar los 500.000 visitantes

Cocentaina se dispone a recibir a cientos de miles de personas este fin de semana. Su Fira de Tots Sants, abierta ya el jueves por la tarde, ha sido oficialmente inaugurada este viernes en un emotivo acto.

Se trata de su edición número 679, para un certamen declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial y Fiesta de Interés Turístico Internacional que espera superar los 500.000 visitantes. Presenta récord de expositores, con más de 800, y más de 142.000 m² de superficie.

Un momento de la lectura del Privilegio concedido en 1346, a cargo del presidente de Afama / INFORMACIÓN

Es un gran escaparate de maquinaria agrícola, automoción, innovación, artesanía, gastronomía, energía y turismo, con una amplia programación cultural y de espectáculos que incluye exposiciones, conciertos, magia, danza y actividades gastronómicas.

El certamen ha sido inaugurado en presencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; del secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco; y del alcalde Rubén Muñoz, entre otros, además de otros representantes políticos, sociales y económicos de la Comunidad Valenciana.

La Fira de Tots Sants no es solo la más antigua de España, sino también una de las más vivas Diana Morant — Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades

El acto institucional ha comenzado en torno a las 10:00 con la recepción de las autoridades en la rotonda de la antigua fábrica Textiflok. Desde allí, la comitiva, encabezada por la ministra, el secretario autonómico, el alcalde, la concejala de Fira Marcela Richart y el presidente de Afama, José Antonio Terol, ha recorrido algunas de las principales calles del centro histórico hasta llegar al Palau Comtal, donde se ha celebrado el acto oficial de apertura.

Uno de los estands de la Fira / INFORMACIÓN

Desde los balcones del Palau, el representante de Afama ha sido el encargado de leer el Privilegio de Fira, otorgado por el rey Pedro IV el Ceremonioso en el año 1346, un momento especialmente emotivo que ha sido recibido con una gran ovación por parte del público asistente.

A continuación, la ministra Diana Morant, el alcalde Rubén Muñoz y la concejala Marcela Richart han procedido al corte de la cinta inaugural, acompañados por el Himno de la Fira, interpretado por la Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet.

La Fira es un punto de encuentro para la dinamización económica del territorio y un ejemplo del talento y la innovación que definen a nuestras empresas Felipe Carrasco — Secretario autonómico de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat

En su intervención, Morant ha destacado el valor histórico y social del certamen: “La Fira de Tots Sants no es solo la más antigua de España, sino también una de las más vivas. Las cosas no duran 700 años por casualidad: duran porque son útiles, porque generan oportunidades y mantienen viva la tradición. Esta Fira es motor económico, pero también un espacio de encuentro, cultura e identidad”.

Por su parte, Felipe Carrasco ha subrayado el papel estratégico de Cocentaina como epicentro económico de las comarcas centrales:“La Fira es un punto de encuentro para la dinamización económica del territorio y un ejemplo del talento y la innovación que definen a nuestras empresas. La Generalitat mantendrá su apoyo a un evento que ya es un referente para toda la Comunitat Valenciana”.

Este año superamos los 800 expositores, con más de 142.000 m² y un valor económico estimado en más de 60 millones de euros Rubén Muñoz — Alcalde de Cocentaina

El presidente de AFAMA, José Antonio Terol, ha expresado su agradecimiento por haber sido elegido para realizar la lectura del Privilegio en el 25 aniversario de la entidad: “He querido ser la voz de todo nuestro colectivo. Afama es un ejemplo de dignidad y compromiso con las personas mayores, y hoy hemos leído el Privilegio con emoción y orgullo”.

L aministra firma en el libro de honor del Ayuntamiento / INFORMACIÓN

El alcalde de Cocentaina, Rubén Muñoz, ha destacado la magnitud y la proyección del evento: “La Fira de Tots Sants es el epicentro de las ferias de nuestro país. Este año superamos los 800 expositores, con más de 142.000 m² y un valor económico estimado en más de 60 millones de euros. Es una edición que combina tradición, innovación y sostenibilidad, y todo apunta a que volveremos a superar el medio millón de visitantes”.

La Fira 2025 representa un salto cualitativo en todos los sectores, desde la maquinaria agrícola hasta la innovación o la gastronomía Marcela Richart — Concejal de Fira de Cocentaina

La concejala de Fira, Marcela Richart, ha valorado también la diversidad y calidad de la Fira de este año: “La Fira 2025 representa un salto cualitativo en todos los sectores, desde la maquinaria agrícola hasta la innovación o la gastronomía. Hemos hecho un gran esfuerzo colectivo para consolidar un modelo de Fira segura, sostenible y con vocación de futuro”.

Tras el acto, la comitiva ha recorrido diversas zonas del recinto ferial para conocer de primera mano la gran diversidad del producto expuesto en Cocentaina, que supera los 60 millones de euros de valor.

Afama es un ejemplo de dignidad y compromiso con las personas mayores, y hoy hemos leído el Privilegio con emoción y orgullo José Antonio Terol — Presidente de Afama

"Fira de Fires"

Con esta jornada inaugural, Cocentaina da el pistoletazo de salida oficial a tres intensos días de actividad, en una edición que combina historia, innovación e identidad mediterránea, reafirmando su condición como "Fira de Fires" y motor económico, cultural y turístico de la Comunidad Valenciana.

La Fira acoge todo tipo de expositores / INFORMACIÓN

Este año destaca la presencia de nuevas marcas como Tesla, la incorporación de tractores eléctricos y la participación de firmas de innovación y gestión medioambiental que centrarán parte de su actividad en la divulgación sobre la gestión sostenible de los recursos.

El área de automoción también gana protagonismo, con el nivel de ocupación más alto de la última década, ampliando su espacio expositivo, mientras que el sector agroalimentario y artesanal comarcal refuerza su presencia con productos de proximidad procedentes de Agres, Banyeres, Bocairent o Muro.