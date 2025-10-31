El VI Premi Ciutat d’Alcoi de Novela "Isabel-Clara Simó" ya tiene ganador

El escritor Rubén Intente Soler ha ganado el VI Premi Ciutat d’Alcoi de Novela "Isabel-Clara Simó" 2025. El jurado formado por Francesc Adrià Cucarella, Mercè Climent i Paià, y Marc Senabre Camarasa, en la reunión del pasado martes, ha acordado otorgar este premio por unanimidad a la obra presentada con el título "Els brots bords", según ha informado este viernes el Ayuntamiento de Alcoy.

Rubén Intente vive en Terrassa y es profesor. Nacido en Castellar del Vallès el 1971, es licenciado en filosofía y letras. Como escritor, ha publicado otros tres libros: "Mapa mudo" (2010), "Uniformemente desordenado" (2012) y "El color de las palomas" (2022),

El jurado ha destacado en la obra premiada que es una historia pequeña y a la vez inmensa, que habla de unos personajes atípicos, en forma de tríptico sobre cosas sencillas y, al mismo tiempo, sobre aspectos muy profundos, como por ejemplo el sentido de la vida, la memoria, la culpa, las enfermedades mentales, la soledad, la muerte...

Se trata de una obra muy bien escrita, donde hay que destacar el peso de los silencios y las conversaciones con uno de los protagonistas con autismo.

El autor explora el mundo de las enfermedades mentales, desde un acercamiento sincero, sin prejuicios, sin paternalismo, sin juicios de valor. Una obra, por lo tanto, que emociona mucho.

La concejala de Cultura, Elisa Guillem, ha querido expresar su enhorabuena al escritor y ha destacado la consolidación de este premio como referente.