La solución de Alcoy para desbloquea la millonaria reforma del barrio de la Font Dolça

Alcoy volverá a licitar por tercera vez las obras de eficiencia energética en el barrio de la Font Dolça por el mismo precio: 4,2 millones. Pero en esta ocasión los trabajos se van a dividir en seis lotes, con el objetivo de garantizar su ejecución de una obra que cuenta con una ayuda europea de 3,6 millones de euros.

Tras dos concursos desiertos, el último la pasada semana, el Ayuntamiento ha optado por esta medida para facilitar la concurrencia de empresas y cumplir los plazos marcados por Europa, según ha anunciado este viernes el ejecutivo municipal. Mientras, el otro proyecto "gemelo", de el la reforma del barrio del Sagrado Corazón, va a arrancar en los próximos días, con un presupuesto de 5,47 millones, también con fondos europeos, después de que su adjudicación sí que se llegará a culminar. En ambos casos, los dueños de las casas solo aportan el 1 % del coste, es decir entre 100 y 350 euros por vivienda.

El barrio de la Font Dolça / JUANI RUZ

El presupuesto global de la Font Dolça asciende a 4.276.809,56 euros, y los lotes incluyen actuaciones en 22 bloques de viviendas situados en las calles Mestre Faus y Professor Simó Alós, que suman 166 viviendas, con importes que oscilan entre los 432.380,56 € del lote 2 y el 1.020.624,96 € del lote 5, el de mayor cuantía.

Las actuaciones contemplan la mejora de la envolvente térmica de los edificios, la sustitución de carpinterías, el aislamiento de cubiertas y fachadas y la incorporación de materiales sostenibles para reducir el consumo energético y mejorar el confort interior de las viviendas. Y es que se prevé que la factura de la luz se pueda reducir hasta en un 60 %.

La concejal de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha destacado que “estamos adaptando el proyecto para garantizar que las obras se realicen y que Alcoy no pierda esta inversión europea. Dividirlo en lotes nos permite atraer a más empresas, ajustar mejor los plazos y asegurar la ejecución completa del proyecto". Subraya además que “el Ayuntamiento está haciendo todo lo que está en sus manos para salvar este proyecto porque es clave para mejorar la calidad de vida de los vecinos y modernizar el parque de vivienda pública”.

Además, esta intervención forma parte de una estrategia global de regeneración urbana en Alcoy que contempla la rehabilitación integral de los barrios de Font Dolça y Sagrado Corazón, con ayudas que se elevan hasta los 9,2 millones de euros entre ambas actuaciones. Mientras avanza esta nueva licitación en Font Dolça, las obras en Sagrado Corazón, que incluyen la rehabilitación de 208 viviendas y mejoras de accesibilidad y eficiencia, están a punto de comenzar, "consolidando uno de los mayores programas de mejora de vivienda pública de la ciudad en décadas", según ha destacado el Consistorio.

La nueva licitación se ha diseñado con un enfoque flexible, permitiendo que empresas de distinto tamaño puedan optar a uno o varios lotes y facilitando así la adjudicación en tiempo y forma conforme a las exigencias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU). Así, se espera que a lo largo de noviembre se inicie de nuevo el proceso de licitación. Y al realizarse por lotes, se espera que se reduzca el plazo total inicialmente previsto, que era de 10 meses.