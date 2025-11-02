Camilo Sesto y Rafael Altamira: los dos ilustres que "estrenan" mausoleo en Alicante para esta festividad de Todos los Santos

Son muchos los ilustres que reposan en los camposantos de la provincia de Alicante. Uno de los más relevantes es quizá el poeta oriolano Miguel Hernández, en el cementerio de Alicante. Y los restos de dos importantes personalidades han encontrado "acomodo" en 2025 en panteones a la altura de su legado en la provincia de Alicante.

Así, en esta festividad de Todos los Santos, el cantante alcoyano Camilo Sesto y el jurista alicantino Rafael Altamira estrenan nueva morada. Unas tumbas que a buen seguro llamarán la atención de muchas de las personas que este fin de semana se acercan a recordar a sus seres queridos. Puntos de obligada visita para un necroturismo en alza.

El del artista fue un traslado en más absoluta intimidad por decisión de la familia, sin acto público. Mientras que el del humanista contó con la presencia del Rey Felipe VI, tras varios años de gestiones lideradas por el Ayuntamiento de El Campello para repatriar sus restos desde México, donde murió en el exilio hace casi 75 años.

Punto de peregrinaje

El mausoleo del Camilo Sesto en Alcoy se ha convertido ya en punto de peregrinaje de los fans desde su traslado el pasado septiembre. Aunque su tumba ya se ubicaba desde su fallecimiento en 2019 en el cementerio alcoyano San Antonio Abad, uno de los camposantos más singulares de España, estaba en el humilde nicho de sus padres. Y por fin fue trasladado el pasado 12 de septiembre, días antes del que habría sido su 79 cumpleaños, al mausoleo levantado en la zona noble del camposanto, que llevaba prácticamente terminado un año.

Juani Ruz

Camilo Blanes Cortés, nombre real de Camilo Sesto, nació en Alcoy en 1946 y falleció en Madrid el 8 de septiembre de 2019, a los 72 años. En 2016 el Ayuntamiento lo nombró Hijo Predilecto de la ciudad, la cual el artista siempre llevó a gala, tanto que su nombre y el de Alcoy siempre fueron unidos.

Además, dedicó a la ciudad una canción, "El meu cor és d'Alcoi". Junto con ese reconocimiento, recibió la Medalla de Oro del municipio y, además, la Alameda, una de las principales vías alcoyanas, pasó a llevar su nombre. En 2026 se espera abrir su museo y sus restos reposan ya en un singular mausoleo, diseñado por el arquitecto Miguel Botella Ruiz-Castillo y construido por la familia sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento.

Está formado por dos estructuras romboidales que están comunicadas. La más alta es el acceso al sepulcro, y desde ahí se pasa a la segunda estructura, de menor altura, donde están los restos del artista. Todo rodeado por un estanque con agua y con una puerta forjada que está rematada con una hoja de laurel.

Repatriación

En cuanto a jurista, escritor, humanista e historiador Rafael Altamira Crevea (Alicante, 1866-México DF, 1951), sus restos fueron repatriados el pasado diciembre y en febrero se procedió a su inhumación en el panteón construido por el Ayuntamiento en el cementerio de El Campello, en un emotivo acto presidido por el Rey Felipe VI.

Se finalizaba así una ardua labor iniciada tres años antes, encabezada por el Ayuntamiento campellero y la familia Altamira, y en la que también se comprometieron la Diputación, la Generalitat y el Gobierno de España.

INFORMACIÓNTV

Altamira, primer español en formar parte del conocido hoy como Tribunal Internacional de La Haya, fue defensor de valores universales como la democracia, el diálogo y la educación. Estuvo propuesto en dos ocasiones para el Premio Nobel de la Paz, en 1933 y en 1951, por su labor a favor del ideal humano de concordia. Y con la Guerra Civil se marchó al exilio, acabando en México, donde falleció en 1951, permaneciendo en una tumba junto con los restos de su esposa Pilar Redondo que en las últimas décadas presentaba un estado de total abandono, impropia de su legado universal.

Ahora, reposa junto a su mujer en El Campello que tanto amó. Y lo hace en un monumento funerario elegante y sencillo. Se ubica en la parte central de la primera avenida por la que se accede al cementerio municipal y a la sombra de un gran ciprés.

El panteón tiene unas dimensiones de 2,2 metros de fondo, 2,2 de ancho y 2.17 de alto. Los materiales son de mármol travertino, una piedra natural versátil y elegante que se forma en aguas termales y cuevas de piedra caliza, y granito verde báltico, con inscripciones grabadas con los nombres de las seis personas que reposarán en el subsuelo: Altamira, su mujer y los padres y abuelos del literato.

Del frontal de la obra destaca un mural de cerámica en la que figura una imagen de Altamira con fondo de El Campello que conoció y la frase que declaró al diario "El Día" el 2 de mayo de 1935: “Cuando se me aparte de la vida oficial, me retiraré al rincón de mis amores más gratos: al Campello”.