El encanto del reposo eterno: los cementerios más singulares de Alicante

Los cementerios son lugares de silencio, recogimiento y paz. Espacios sagrados, llenos de emociones, pero que también son testigos de la historia local. Y por ello son testimonios de décadas o incluso de varios siglos, y representan un patrimonio cultural de gran valor.

La provincia de Alicante alberga algunos cementerios singulares, que guardan un encanto especial que los hace también puntos de visita turística.

Dos ejemplos claros son los del Cementerio de San Antonio Abad de Alcoy y el Cementerio Viejo de Elche, incluidos ambos en la Ruta Europea de los Cementerios. Una guía donde sorprende que no esté el de Alicante, pese a presentar un diverso estilo arquitectónico e ilustres moradores. Pero no son los únicos singulares.

El Cementerio Viejo de Elche, includo en la Ruta Europea de los Cementerios / ÁXEL ÁLVAREZ

Algunos ya no albergan personas enterradas y han sido desacralizados, pero mantiene un aura especial, como el de Polop con su Cementerio Literario y el Cementerio de los Ingleses de Dénia. Y otros como el de Novelda muestra influencias modernistas y eclécticas. Son algunos de los camposantos “con encanto”.

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, este fin de semana estos espacios funerarios se llenan de vida. Pero los más especiales también son escenario de visitas guiadas y escenificaciones. Y son punto de peregrinaje todo el año por un cada vez más en boga necroturismo.

Elche

En el caso del Cementerio Viejo de Elche, se trata de un espacio de más de 200 años de historia y de 40.000 metros cuadrados de extensión. Se remonta a 1811, cuando un brote de fiebre amarilla obligó a acondicionar este nuevo espacio.

En este camposanto reposan los restos de algunos ilustres ilicitanos, como es el caso de Pedro Ibarra, Blas Valero, José María Buck, Luis Gonzaga Llorente, Alejandro Ramos Folqués o Manuel Martínez Valero, entre otros.

Panteón de Ruiz de la Escalera, en el Cementerio Viejo de Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

Y entre sus sepulturas destaca el panteón del contraalmirante Ruiz de la Escalera, que cuenta con una cripta que alberga los restos de varias monjas de la Caridad, entre ellas Sor Josefa Alcorta, fundadora del asilo de San José. Está situado en la calle San Salvador, y se remonta a la segunda mitad del siglo XIX.

Las sepulturas son subterráneas y la construcción está realizada en piedra bateig. En la parte superior, incorpora un blasón y el conjunto tiene forma de barco que incluso cuenta con adornos que evocan las olas del mar, algo que se explica por el hecho de que es allí donde está enterrado el Capitán Lagier.

Interior del panteón de Ibarra Santamaría del Cementerio Viejo de Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

Y el panteón más ostentoso del cementerio es el de Ibarra Santamaría, viuda de Revenga. Con una arquitectura que imita la basílica de Santa María, este mausoleo contiene un altar, un tabernáculo y los restos de Aureliano Ibarra, hermanastro del historiador Pedro Ibarra, republicano, masón y conspirador.

Algunos de los panteones del camposanto presentan simbología masónica y diferentes influencias.

El único con catacumbas de España

El otro que tiene la provincia y que está en la Ruta Europea es el de Alcoy, sin duda el más monumental. Data de 1885, construido tras una fuerte epidemia de cólera. Una auténtica joya por los panteones y tumbas que alberga, y por la singularidad que tener catacumbas, un elemento único en España.

Una singular tumba de hierro en el camposanto de Alcoy, también includo en la Ruta Europea de Cementerios / Juani Ruz

Así, cuenta con panteones premiados a nivel nacional, zonas diferenciadas para los enterramientos del clero, militares, incluso para alcoyanos ilustres y un área civil que no está sacralizada. Y unas galerías subterráneas que son una visita obligada. Parecen una biblioteca donde reposan los muertos, donde en sus inicios era enterrada la alta burguesía. Y es un viaje al Alcoy de hace un siglo.

Juani Ruz

Tanto es así que el Ayuntamiento organiza visitas guiadas y también teatralizadas al camposanto con motivo de la festividad de Todos los Santos.

Elisa Beneyto, historiadora del arte y presidenta del Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics, explicó a INFORMACIÓN que el camposanto alcoyano "no es modernista, sino que tiene un estilo ecléctico", con todo tipo de sepulturas, incluso alguna de inspiración egipcia al simular un templo de esa época, con una representación del dios Ra incluida, en la zona de panteones; símbolos masones; de la metalurgia con una fosa-nicho fabricada en hierro... en muchos casos expresiones del poderío económico de industriales de la ciudad.

Uno de sus puntos de obligada visita es el panteón de la familia de Agustí Gisbert (1903), premiado como el mejor monumento funerario de España. También dispone del cenotáfeo para los alcoyanos ilustres, donde se encuentran los restos de la escritora Isabel Clara-Simó o el cantautor Ovidi Montllor. Y el mausoleo del cantante Camilo Sesto, inaugurado el pasado septiembre.

El panteón de Agustín Gisbert con su Ángel del Silencio en el cementerio de Alcoy es un punto de obligada visita / Juani Ruz

Otros panteones destacados son el de la familia J. Tort, que imita a uno del cementerio Pere Lachaise de París; el de Salvador García Botí (Escaló) cuya escultura de Eugenio Carbonell representa la transición entre la vida y la muerte; o el cenotafio de la Familia de F. Moltó Valor, con la impactante escultura de las Tres Virtudes, obra de Lorenzo Ridaura.

El cementerio protestante de Dénia

El caso del Cementerio de los Ingleses de Dénia es apasionante. Fue levantado por la comunidad anglosajona a la orilla del mar en 1856, debido a que tenían vetado recibir sepultura en los camposantos católicos, al ser protestantes. Actualmente se encuentra completamente abandonado y los restos fueron trasladados, siendo clausurado en 1918. Pero quedan varias lápidas y un halo de misterio del que fue el camposanto protestante donde se enterraban a familias de comerciantes y marinos británicos.

Se ubica entre la playa de la Marineta Cassiana y las primeras edificaciones de Les Rotes, contando con unos 2.000 metros cuadrados de superficie que ha sido tomada por la naturaleza. Y es de titularidad privada, manteniéndose bloqueada su cesión desde hace años para su puesta en valor por parte del Ayuntamiento.

Dos imágenes del Cementerio de los Ingleses de Dénia, con una de las placas instaladas por un desconocido en los últimos años / INFORMACIÓN

Se realizaron 14 enterramientos. Todos los cadáveres se exhumaron cuando se cerró, en 1918, el camposanto. Quedan las lápidas de Reginald Rankin (un niño que murió cuando apenas había cumplido su primer año de vida) y de Harriet Wallace.

Y es que al perecer, los británicos tenían vedados los cementerios católicos, por lo que era frecuente arrojar los cadáveres al mar, inhumarlos en las playas o abandonarlos en los campos, expuso la autora. Tras años de conflicto, finalmente la colonia británica pudo crear su propio cementerio en 1856, a la orilla del mar, según relata la investigadora Agnès Vidal en su libro “El Cementeri dels Anglesos (1856-2006). L’herència britànica a Dénia”, de 2006.

Además, hace unos años un desconocido colocó, en dos ocasiones diferentes, unas placas de mármol en el monolito central, el de Reginald. En un primer momento aparecieron inscripciones de poemas de John Dos Passos y Lope de Vega, con versos que aludían a Dénia. Y después apareció otro mármol idéntico a los anteriores, en prosa y en griego, del geógrafo Estrabón, que vivió entre los siglos I a. C. y I d. C.

Polop y Gabriel Miró

Otro curioso camposanto que ya no alberga restos mortales es el de Polop, que antes fue el Castillo y que ahora se ha convertido en un Cementerio Literario. Los terrenos de la fortaleza, de origen musulmán, fueron último reposo para cientos de personas a lo largo de dos siglos.

Desde principios del siglo XVIII hasta 1945, este enclave estratégico desde el que se domina gran parte de la Marina Baixa fue el cementerio municipal. El crecimiento de la población conllevó su traslado y que el lugar, que había sido fuente de inspiración para el escritor de Gabriel Miró durante sus estancias en Polop, quedara cerrado y abandonado.

El Cementerio Literario de Polop, inspirado en el relato del escritor Gabriel Miró / David Revenga

Sin embargo, los restos del antiguo cementerio ha recobrado su esplendor de tiempos pasados. Después de décadas de deterioro, el Ayuntamiento acometió en 2013 la restauración del entorno, acondicionándolo para poder ser visitado y recreándolo según la descripción que de él hacía Gabriel Miró en su libro de relatos “Años y leguas”. Unas obras que siguen ejecutándose por fases.

Así, el viejo camposanto se ha convertido en uno de los grandes reclamos patrimoniales y turísticos de Polop, sumado a los ya existentes, como el casco histórico en su conjunto o la Font dels Xorros. Además, con esta iniciativa es posible conocer la estrecha relación entre la localidad y Gabriel Miró, de manera complementaria a la casa-museo con la que cuenta la población.

Otra imagen del Cementerio Literario de Polop / David Revenga

El escritor alicantino conoció este cementerio tras su primera toma de contacto con Polop en 1921. El recinto era pequeño, adaptado a las limitaciones que imponía el espacio: tumbas en tierra -ocupando casi hasta el último rincón disponible-, unas pocas hileras de nichos de no más de cuatro alturas y tres panteones más destacados, todo ello alrededor de los restos de la torre del homenaje del castillo.

Gabriel Miró lo definió como un "huerto de cruces" donde, siglos antes, ya se habían producido otros avatares, como la presencia de Rodrigo Díaz de Vivar "El Cid", a finales del siglo XI, o la matanza de cientos de moriscos que acababan de convertirse al cristianismo durante la Guerra de las Germanías, en el verano de 1521.

Otra imagen de archivo del Cementerio Literario de Polop / David Revenga

Así, no sólo se han rehabilitado los panteones y las estructuras de nichos, sino que se han recreado algunas sepulturas a las que Miró hacía referencia en “Años y leguas”. Un ejemplo es la de Salvadora Penalva y Moscardó, fallecida en 1858 sin haber llegado a cumplir 23 años y cuyo epitafio se recoge íntegramente en la obra del escritor alicantino. Junto al panel informativo correspondiente se colocó la lápida original, que aún se conservaba en el cementerio nuevo, en el que siguen reposando sus restos. También se ambientó la llamada "tumba del forastero suicida", igualmente citada en Años y leguas, en un rincón del recinto, desde el que se divisan con claridad Altea y el Mediterráneo.

Otra sepultura rehabilitada es la de Joaquín González Grau, al que se conocía en Polop como el Tio Ximo Bum y que era el enterrador municipal que acompañaba a Gabriel Miró en sus visitas al cementerio y le explicaba historias y leyendas sobre el pueblo. Falleció en 1930, el mismo año que el escritor, pero antes quedó inmortalizado como personaje de “Años y leguas”, con el seudónimo de Gasparo Torralba.

El camposanto burgués de Novelda

El caso del cementerio de la ciudad de Novelda, este es un ejemplo de camposanto burgués, de estructura cuadrangular. Fue inaugurado en 1884, después de una grave epidemia de cólera que asoló el municipio. Destacan los panteones y criptas de estilo arquitectónico ecléctico con gran influencia del modernismo.

El Cementerio de Novelda / ÁXEL ÁLVAREZ

Sobresalen los panteones monumentales de la parte más antigua del cementerio. Hallamos en el conjunto, panteones de estilo ecléctico con elementos modernistas y con elementos neoegipcios, como el que encontramos en el panteón del ingeniero José Sala Sala, que proyectó el Santuario de Santa María Magdalena, así como otros conjuntos monumentales que dan prestancia y elegancia al entorno.

Otra imagen del Cementerio de Novelda / Áxel Álvarez

Entre los personajes ilustres que aquí yacen, encontramos a Antonia Navarro Mira, introductora del modernismo en Novelda, en cuyo panteón es de destacar la marcada simbología de la eucaristía o el panteón de la familia Mira, de estilo románico con elementos modernistas.

Este cementerio permite hacer un recorrido artístico arquitectónico de los diferentes tipos de sepultura así como la influencia de las corrientes arquitectónicas que marcaron una época con el florecimiento de la burguesía emprendedora que quiso en sus sepulturas mostrar su bonanza económica.