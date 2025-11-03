Las ayudas que da Alcoy para mejorar los edificios y eliminar el amianto

El Ayuntamiento de Alcoy ha convocado las nuevas ayudas municipales para la rehabilitación de fachadas y adecuación de medianeras, así como las destinadas a la rehabilitación de elementos estructurales en edificios situados en el Conjunto Histórico-Artístico declarado. Y también para la retirada de elementos constructivos con amianto en todo el término municipal.

Estas convocatorias tienen como finalidad impulsar la conservación y mejora del parque edificatorio, fomentar la regeneración urbana y promover entornos urbanos más seguros, sostenibles y saludables, tanto desde el punto de vista patrimonial como ambiental. Y suman un total de 216.000 euros, según han informado este lunes desde el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento destina un total de 93.340,67 euros a esta línea de subvenciones, con el propósito de favorecer la conservación de los edificios y la mejora de la imagen urbana de Alcoy.

Estas ayudas son una herramienta fundamental para conservar el patrimonio arquitectónico de Alcoy y mejorar la calidad urbana de nuestros barrios Vanessa Moltó — Concejal de Urbanismo de Alcoy

Podrán beneficiarse de estas ayudas los edificios con fachadas catalogadas de todo el término municipal, así como aquellos con una antigüedad igual o superior a 50 años. También podrán optar los inmuebles con medianeras visibles desde la vía pública situados dentro del Conjunto Histórico-Artístico declarado.

El plazo de presentación de solicitudes ya está abierto y se mantendrá durante un mes hasta el 1 de diciembre. Las solicitudes deberán realizarse a través de la Sede Electrónica municipal, mientras que la justificación de las actuaciones subvencionadas podrá presentarse hasta el 31 de mayo de 2026.

Las ayudas se concederán por orden de entrada hasta agotar el crédito disponible, priorizando aquellas actuaciones que contribuyan de forma más directa a la mejora estética y estructural de los inmuebles y al embellecimiento del entorno urbano.

Amianto

La segunda línea de subvenciones cuenta con una dotación de 123.113,62 euros, destinada a dos tipos de actuaciones diferenciadas: por un lado, la rehabilitación de elementos estructurales en edificios ubicados en el Conjunto Histórico-Artístico, con un presupuesto de 90.000 euros; y, por otro, la retirada de elementos constructivos con amianto en todo el término municipal, con un importe de 33.113,62 euros.

Construccción situada en la Vaguada tras retirar el Ayuntamiento el amianto de su cubierta / INFORMACIÓN

Estas ayudas pueden cubrir hasta el 50 % del presupuesto protegido, con un límite máximo de 20.000 euros por actuación. El plazo de presentación de solicitudes ya está en marcha y permanecerá abierto durante un mes hasta el 1 de diciembre, pudiendo justificarse las intervenciones hasta el 31 de mayo de 2026.

El Ayuntamiento recuerda que la retirada del amianto es una prioridad, dado que se trata de un material que puede resultar perjudicial para la salud y cuya eliminación contribuye a mejorar la seguridad y la sostenibilidad de los espacios urbanos y privados.

17 ayudas en 2024

Durante el pasado año, el Ayuntamiento de Alcoy concedió 17 ayudas por un importe total de 110.000 euros, repartidas entre las líneas de rehabilitación de fachadas, elementos estructurales y retirada de amianto.

La concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha destacado que “estas ayudas son una herramienta fundamental para conservar el patrimonio arquitectónico de Alcoy y mejorar la calidad urbana de nuestros barrios”.

Moltó ha subrayado que “gracias a estas convocatorias no solo se mejora la estética de los edificios y se incrementa su seguridad estructural, sino que también se impulsa la actividad económica en el sector de la rehabilitación, generando empleo local y fomentando una ciudad más sostenible”.

Una unidad para la eliminación del amianto en Alcoy, en una imagen de archivo / Información

En relación con la eliminación del amianto, la edil ha recordado que “se trata de un compromiso firme del Ayuntamiento, que continuará impulsando medidas para retirar progresivamente este material de los edificios, priorizando la salud pública y el bienestar de la ciudadanía”.

Por último, Moltó ha animado a la población a participar en estas convocatorias: “Invitamos a todas las comunidades y propietarios a aprovechar estas ayudas, que suponen una oportunidad para mejorar sus viviendas y contribuir al mismo tiempo al cuidado de la ciudad”.