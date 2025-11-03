Los Moros y Cristianos de Alcoy toman Fontilles en su visita número 75

Fontilles vivió el pasado sábado la tradicional visita de los Moros y Cristianos de Alcoy, que estaba prevista para el 11 de octubre y que se aplazó por la meteorología adversa. Así los festeros participaron en este acto, que cumple ya 75 años.

Desde la Filà Marrakesch y su Alférez Ana Gisbert Mira-Perceval han agradecido este lunes la acogida, después de participar con gran entusiasmo en la 75ª edición de la tradicional visita de los Moros y Cristianos de Alcoy al Sanatorio de Fontilles. Una jornada llena de emoción, hermandad y espíritu fiestero, organizada con el aprecio y la dedicación de la Peña Fontilles.

Esta visita, que se remonta además de siete décadas, es una de las citas más entrañables del calendario fiestero alcoyano. Su objetivo es llevar la ilusión y la magia de la Fiesta hasta los residentes del sanatorio, muchos de los cuales no pueden vivirla de cerca.

La Alférez Mora durante su visita a Fontilles / INFORMACIÓN

Tal como recordó el Padre Julien durante la misa, el objetivo de la visita es llevar un poco de nuestra Fiesta a quienes, por varias razones, no pueden vivirla de cerca. Además de combatir la soledad, romper la monotonía del día a día y ofrecer la oportunidad de sentirse acompañados y rodeados por la música, el color y el espíritu fiestero, han explicado desde Marrakesch .

En este sentido, la tarea de la Peña Fontilles, encabezada por su presidente Paco Nicolau, es fundamental para mantener viva esta tradición año tras año. Gracias a su compromiso y al trabajo voluntario de todos los miembros, esta visita emotiva llega a su 75ª edición.

Visita de los Moros y Cristianos de Alcoy a Fontilles / INFORMACIÓN

Este año, la filà Marrakesch vivió la jornada con una emoción especial, puesto que este acto puso el punto final en el Año de Alférez. Ana Gisbert Mira-Perceval representó con elegancia y sensibilidad el espíritu solidario de la Fiesta, compartiendo momentos de proximidad y afecto con los residentes del sanatorio.

Los actos de la jornada empezaron con la Diana, anunciando un día grande de fiesta. A continuación, se hicieron visitas por los pabellones, el acompañamiento de la imagen de San Jorge y la misa solemne. Durante la comida se realizaron varios reconocimientos y entregas de obsequios, y ya por la tarde, la tan esperada Entrada de Moros y Cristianos llenó de color, música y emoción las calles del sanatorio, convirtiéndose en un momento mágico tanto para los participantes como para los espectadores.

Agradecimiento

Desde la filà Marrakesch han destacado que "después de esta jornada tan especial, queremos expresar nuestro agradecimiento más sincero: primero, a la Peña Fontilles, por su dedicación y para conservar una tradición que simboliza solidaridad y hermandad; y después, a todos los festeros de todas las filaes que participaron en esta visita, para compartir con los residentes del sanatorio su aprecio, afecto y compañía. También reconocemos nuestra Alférez, Ana Gisbert Mira-Perceval, por su implicación, sensibilidad y fidelidad al espíritu de la Fiesta".

Visita de los Moros y Cristianos de Alcoy a Fontilles / INFORMACIÓN

"Con este espíritu, la 75ª Visita a Fontilles vuelve a poner de manifiesto el carácter próximo y humano de la Fiesta alcoyana, capaz de llegar a quién más lo necesita y de generar vínculos de afecto, hermandad y apoyo entre festeros y residentes del sanatorio", han agregado.