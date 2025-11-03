Unas obras cortan durante un mes la carretera entre Cocentaina y Millena
La Generalitat inicia la reparación del drenaje de la CV-706 , dañado por las lluvias, por lo que se desvía el tráfico por otras vías
La Generalitat ha iniciado unas obras en la carretera CV-706 que obligan a mantener el tramo entre Cocentaina y Millena cortado. Un cierre del tráfico que previsiblemente se alargará durante un mes y que se debe a la reparación de los desperfectos causados por las precipitaciones en este vial.
Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio han explicado a INFORMACIÓN que estos trabajos "se llevan a cabo después de que las lluvias hayan dañado la obra de drenaje existente anteriormente y se construye una nueva".
El vial es muy estrecho, lo que impide que se puedan desarrollar los trabajos mientras circulan los vehículos
Y para realizar los trabajos "es necesario cortar la carretera ya que es muy estrecha y no se puede trabajar por medias calzadas con tráfico alternativo", ha destacado desde el departamento autonómico.
Por ello el tráfico se deriva por la CV-790, CV-70 y CV-710 para el sentido proveniente del norte y Cocentaina, sin que afecte al tráfico con origen o destino al sur o Alcoy no les afecta.
Esta carretera CV-706 tiene un tráfico de 1.130 vehículos/día y los municipios más afectados son Millena y Gorga, siendo el plazo estimado de las obras de un mes.
Desde el Ayuntamiento de Quatretondeta, también afectado por este corte, han lamentado que en ningún momento la Generalitat les ha comunicado este cierre del tránsito de vehículos en el vial.
