La sala multisensorial que estrena el centro de Educación Especial Tomàs Llàcer de Alcoy

El Centro de Educación Especial Público Tomàs Llàcer de Alcoy ha inaugurado una nueva sala de estimulación multisensorial, un espacio innovador que favorece el desarrollo sensorial, cognitivo, emocional y social del alumnado, según ha informado este lunes el Ayuntamiento.

Este proyecto, diseñado por el personal del centro, ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Alcoy y la empresa Acteco, que ha concedido una aportación económica de 5.400 euros dentro de su programa anual de responsabilidad social y medioambiental.

El Ayuntamiento ha realizado las adaptaciones necesarias para adecuar las instalaciones y garantizar que el espacio cumpla con todos los requisitos del proyecto.

Visita del concejal de Educación a la nueva sala del centro Tomàs Llàcer / INFORMACIÓN

La nueva sala ofrece un espacio más amplio, moderno y accesible, donde los niños pueden experimentar e interactuar libremente con su entorno.

Entre sus novedades destaca un sistema domótico que permite controlar la iluminación, el sonido y otros estímulos de manera personalizada; un puf vibratorio sincronizado con la música, luces reactivas al sonido, un columpio con arnés que favorece el movimiento autónomo y sistemas interactivos que estimulan la participación activa.

La tecnología de la sala se adapta a cada necesidad, permitiendo la interacción a través de pulsadores personalizados, tabletas táctiles o control ocular, con el objetivo de promover la autonomía y la inclusión de todo el alumnado.

El concejal de Educación, Alberto Belda, ha señalado que "esta nueva sala es un magnífico ejemplo de cómo la colaboración entre las empresas y las instituciones públicas puede transformar los espacios educativos y mejorar la calidad de vida de nuestros niños y niñas. Con esta iniciativa reforzamos nuestro compromiso con una educación inclusiva y centrada en las personas".

Belda ha añadido que «Acteco es un ejemplo de empresa socialmente responsable, que no solo apuesta por la sostenibilidad medioambiental, sino también por el bienestar de las personas. Gracias a su aportación, hoy el CEE Tomàs Llàcer dispone de un espacio que combina innovación tecnológica y sensibilidad pedagógica».

El concejal de Educación en la nueva sala / INFORMACIÓN

Acteco, empresa alicantina con más de 30 años de experiencia en la gestión y valorización de residuos y en el reciclaje de plásticos, ha impulsado numerosos proyectos sociales y medioambientales en toda España. Entre ellos destaca “Tapones Solidarios”, con el que se ha conseguido ayudar a más de 220 niños y niñas.

Con esta colaboración, "Acteco consolida su compromiso de apoyar a los colectivos más vulnerables y seguir construyendo un mundo más justo, inclusivo y sostenible", han agregado desde el Ayuntamiento.