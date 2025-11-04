El alcalde de Alcoy insta a la empresa a acelerar la reforma del IES Andreu Sempere

El alcalde Toni Francés ha instalado este martes a la empresa adjudicataria a acelerar la rehabilitación del IES Andreu Sempere de Alcoy. Todo para que el próximo curso arranque ya en el centro, ya que los alumnos están desde enero reubicados en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) y en el edificio del Viaducto, y preocupa entre las familias que no esté listo para entonces.

El primer edil, acompañado por el equipo directivo del IES Andreu Sempere; los concejales de Urbanismo, Vanessa Francés; Educación, Alberto Belda; y Juventud, Carles Sansalvador; representantes del ampa; técnicos municipales y responsables de la UTE adjudicataria, ha visitado este martes las obras de rehabilitación integral del centro, enmarcadas en el Pla Edificant.

Interior del IES Andree Sempere / INFORMACIÓN

Durante la visita, Francés ha trasladado a la empresa la "inquietud" de la comunidad educativa y la necesidad de acelerar al máximo el ritmo de ejecución para que el próximo curso escolar pueda iniciarse, en septiembre, en las nuevas instalaciones.

Desde la UTE, el representante mostró su compromiso con este objetivo y ha propuesto trabajar también con la dirección del IES en una estrategia específica de amueblamiento y adecuación de los servicios.

Con esta planificación, ha manifestado su confianza en que el instituto podría abandonar la ubicación provisional en la sede de la EOI y trasladar su actividad al nuevo edificio al inicio del curso.

Falta de mano de obras y subcontratas

La constructora ha apuntado a la falta de mano de obra especializada y a la elevada carga de trabajo de las subcontratas como factores que han condicionado el avance de los trabajos.

El alcalde ha subrayado la prioridad de cumplir los plazos y garantizar que el alumnado pueda estrenar cuanto antes un centro renovado y adaptado a las necesidades educativas actuales, reforzando así la apuesta municipal por la mejora de las infraestructuras escolares.