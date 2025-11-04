Preocupación por los plazos en la reforma del IES Andreu Sempere de Alcoy

Preocupación por los plazos de la reforma del IES Andreu Sempere de Alcoy. Guanyar ha criticado la "falta de claridad del gobierno municipal sobre los plazos" de las obras, que mantienen desde enero a los alumnos en instalaciones provisionales en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) y el edificio del Viaducto.

Y es que la plataforma ciudadana ha lamentado "las respuestas ambiguas del gobierno municipal y exige garantías claras sobre los plazos de ejecución para evitar más perjuicios al alumnado y a las familias".

Guanyar Alcoi ha expresado "su preocupación ante la carencia de claridad del gobierno municipal sobre el estado de las obras del nuevo Instituto Andreu Sempere, después de trasladar a la comisión informativa las dudas planteadas por la ampa del centro".

Hace dos semanas fuentes del Ayuntamiento señalaron a este medio que no tenía información sobre si las obras llevaban retraso o estaban cumpliendo con lo previsto.

Lo mínimo que merece la comunidad educativa es seguridad e información clara, y no más incertidumbre Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

Las respuestas recibidas, según la plataforma, "no aportan la seguridad necesaria sobre el cumplimiento de los plazos anunciados". Y es que las obras estaba previsto que duraran 14 meses, por lo que deberían acabar en el segundo trimestre de 2026.

Este grupo político ha recordado que "las familias y el alumnado ya han tenido que soportar un largo proceso marcado por retrasos en las licitaciones, falta de previsión en los traslados de estudiantes, incomodidades logísticas e instalaciones provisionales con carencias, como las obras del pabellón de gimnasia al patio de la Escuela Oficial de Idiomas o la falta de medios adecuados en la Antigua Escuela Industrial del Viaducto".

Información clara

“Después de todo esto, lo mínimo que merece la comunidad educativa es seguridad e información clara, y no más incertidumbre”, ha manifestado el portavoz de Ganar Alcoy, Sergi Rodríguez.

Según la plataforma, el gobierno municipal no ha sabido "ofrecer respuestas contundentes que confirmen que los plazos de ejecución se cumplirán, generando todavía más preocupación en la comunidad educativa".

Estado de las obras del IES Andreu Sempere, en una imagen de hace dos semanas / Juani Ruz

“La ambigüedad del gobierno no solo no resuelve las dudas, sino que las amplía. Las familias tienen motivos más que justificados para desconfiar”, afirma Rodríguez.

Por ello Guanyar exige en el gobierno municipal más transparencia y responsabilidad en la gestión del proyecto y asegura que continuará haciendo seguimiento riguroso de la obra.

“Estaremos vigilantes porque el nuevo Instituto Andreu Sempere se acabe cuando toca y con todas las garantías. Las familias no pueden continuar pagando las consecuencias de una gestión deficiente”, concluye el portavoz de la plataforma.