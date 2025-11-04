Así será el festival de animación Animalcoi 2025

Cuenta atrás para la inauguración de Animalcoi 2025. El Ayuntamiento de Alcoy ha presentado este martes el certamen que se desarrollará del 12 al 16 de noviembre, con más de medio centenar de cortos a concurso y que este año está dedicado a la técnica del "stop-motion".

Así, los asistentes podrán disfrutar de proyecciones, conferencias, talleres, mesas redondas, "showroom" y sesiones de "pitch". Y entre los invitados estrella destacan Aardman Academy, Irene Iborra o Grangel Studio, entre otras figuras y firmas destacadas.

Más de 50 cortometrajes de todo el mundo participan en las diferentes secciones del festival y optan a los tres principales galardones: el que reconoce el mejor cortometraje internacional (Animalcoi Solitium), el mejor corto de escuelas de animación (Animalcoi Aitex) y el mejor corto nacional (Animalcoi Fundación Mutua Levante); además de las proyecciones especiales de cortos infantiles y los cortos internacionales a favor de la libertad en Gaza.

Todas las proyecciones tienen lugar en los Cines Bic Alcoy-Centro Comercial Alzamora y la entrada es totalmente gratuita hasta completar aforo.

Largometrajes

Desde la organización han destacado que "Animalcoi se caracteriza por proyectar, edición tras edición, las mejores películas de animación del año", tanto nacionales como internacionales, recordado que por ejemplo el año pasado acogió la presentación de la oscarizada “Flow”.

María Juan, quien se encargará de presetar la inauguración del certamen / INFORMACIÓN

Así, en esta edición se podrán los largometrajes de animación del año, comenzando el 14 de noviembre con “Olivia y el terremoto invisible”, con presentación y coloquio de su directora, Irene Iborra; y “Decorado”, también con presentación y coloquio del director Alberto Vázquez; el dia siguiente, el 15 de noviembre, disfrutaremos de “Maya, dame un título” de Michel Gondry y “Arco” de Ugo Bienvenu (la gran ganadora de Annecy); y el 16 de noviembre “Little Amélie” de Lian-Cho Han Jin Kuang y Mailys Vallace.

Conferencias profesionales de animación

Una de las novedades de la edición de este año es que el Parque Tecnológico Urbano de Rodes es uno de los puntos clave de Animalcoi. De hecho, acoge todas las jornadas profesionales de animación, a lo largo de las cuales habrá conferencias, mesas redondas o talleres sobre dirección de arte, videojuegos, "stop-motion", animación 3D, diseño de personajes o animación y redes sociales.

El primer día, jueves 13 de noviembre, se podrá disfrutar de las conferencias “Dirección de arte en videojuegos: de los lienzos a las pantallas” con Mariona Valls Porta; “Avanzar fracasando: cuando los proyectos no salen como esperabas” a cargo de JM Blay; la mesa redonda “Del arte al videojuego: cómo dibujar un camino” con profesionales de la talla de Sara Luna, Jogueville y Ara Rojas.

Animalcoi ha venido para quedarse porque es ya una parte indispensable tanto de la cultura como de la industria alcoyana Elisa Guillem — Concejal de Cultura de Alcoy

El viernes 14 de noviembre el día comienza con la charla “Skydance Animation y el salto profesional: un testimonio en primera persona” con José Giménez y Mireia Álvarez; “Feats of clay: Life in Stop Motion” a cargo de Stuart Messinger de la prestigiosa Aardman Academy. Cabe destacar que la conferencia se desarrolla en inglés, pero hay traducción simultánea al castellano.

Se continuará con “Cómo hacer un largometraje Stop Motion y no morir en el intento”, un encuentro con Irene Iborra, directora de “Olivia y el terremoto invisible”, film que se proyecta el mismo día.

La última actividad de la jornada es el taller stop-motion “Animating the Unseen: communication of thought & emotion” a cargo de Aardman Studio, creadores de “La oveja Shaun” o “Wallace y Gromit”.

El último día de conferencias, el sábado 15 de noviembre, se han programado “40 aniversario de Grangel Studio: Historia y trayectoria” con Jordi Granger; y “Vivir de la animación gracias a las redes sociales” a cargo de Toni Alarco.

"Showroom"

En la edición anterior, AIJU fue el gran protagonista, pero este año, además de la anteriormente citada, se suman DevilishGames, la escuela de videojuegos de Valencia ESAT y el Museo Arcade Vintage de Ibi. El showroom -un espacio donde fabricantes o vendedores muestran sus productos a los posibles compradores- tendrá lugar el jueves 13 de noviembre de 10:00 a 14:00 horas en el Parque Tecnológico Urbano de Rodes y el día siguiente, viernes 14 de noviembre, de nuevo en el mismo horario y ubicación. A lo largo de estos dos días se podrán probar in situ videojuegos y animación aplicada a las nuevas tecnologías.

Las calles ya anuncian con carteles la llegada del Animalcoi 2025 / INFORMACIÓN

Otra actividad será la "Pitch Session" -presentación concisa y persuasiva para promocionar un proyecto, producto o idea-, clave en el desarrollo de la industria de la animación, se divide en dos jornadas. La primera de ellas tiene lugar el jueves 13 de noviembre a las 17:00 horas en Rodes y está dedicada a los videojuegos; mientras que la del día siguiente, viernes 14 de noviembre, en el mismo horario y lugar, la sesión estará dedicada a los proyectos de animación en construcción.

Elisa Guillem, concejala de Cultura e Industria del Ayuntamiento de Alcoy, ha agradecido la gran labor que, edición tras edición, llevan a cabo Diana Ortiz, directora de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) de Alcoy; así como Diana Cortés y Jorge Vañó, directores de Animalcoi.

18 empresas de 10 países en el foto Animalcoi Pro El certamen incluye el Animalcoi Pro, un foro para impulsar la internacionalización del sector industrial y creativo de la animación. Participarán 18 empresas: 10 españolas y otras 8 de otros países. Si en 2024 se optó por empresas francesas, en esta edición se ha abierto el abanico a diferentes países de Europa del Este, incluyendo Austria, Polonia, Grecia, Georgia, República Checa o Croacia. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Alcoy.

Así Guillem ha asegurado que “Animalcoi ha venido para quedarse porque es ya una parte indispensable tanto de la cultura como de la industria alcoyana, dos vertientes esenciales que van unidas a este festival que alcanza un prestigio tanto a escala nacional como internacional, situando a Alcoy en el mapa de la animación, la cultura y la industria audiovisual”.

Diana Ortiz, directora de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) de Alcoy, ha señalado que el Parque Tecnológico Urbano de Rodes, donde se desarrolla buena parte del festival, contará con una escenografía diseñada por diferentes departamentos de la EASD.

Implicación de la EASD

La implicación de la EASD también llega al diseño del trofeo que se entrega a los ganadores, así como al diseño del cartel del festival, el de este año obra de Aitana Sola. De hecho, el miércoles 5 de noviembre a las 18:00 horas, en el Centro Comercial Alzamora, se dará a conocer el cartel ganador de la edición del año que viene, la sexta, en el marco de la inauguración de una exposición de los carteles que han representado a Animalcoi a lo largo de estos años.

Más de 1.000 niños de 14 centros educativos asistirán a proyecciones

Jorge Vañó, director de Animalcoi, ha recordado que todavía se puede visitar la exposición sobre "stop-motion" en la Fundación Mutua Levante y, además, ha añadido que este año, entre el 10 y el 12 de noviembre, más de 1.000 niños de 14 centros educativos asistirán a proyecciones dedicadas a ellos.

Asimismo, ha desvelado que la inauguración oficial tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre a las 19:30 horas en el Parque Tecnológico Urbano de Rodes y correrá a cargo de la humorista valenciana Maria Juan.

Diana Cortés, directora artística de Animalcoi, ha explicado que el "stop-motion", la técnica que este año homenajea el festival, es una de las técnicas más antiguas de animación desde los tiempos de Georges Méliès.

Inauguración de Animalcoi el pasado año / INFORMACIÓN

Por este motivo el festival ha invitado a Aardman Studio, “que ofrece un taller que, al cabo de cinco minutos de anunciarse, ya había agotado todas las plazas”, o a Grangel Studio, “los cuales han llegado a diseñar personajes de las películas de Tim Burton”.

Asimismo, ha destacado la proyección de “Olivia y el terremoto invisible” de Irene Iborra, “una de las favoritas para el Goya de este año”.

La "stop-motion es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas.

Animalcoi 2025 cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, el Institut Valencià de Cultura, el Ayuntamiento de Alcoy, la Diputación de Alicante y el Ministerio de Cultura; el patrocinio del Grupo Solitium, Aitex, Fundación Mutua Levante y el Centro Comercial Alzamora, así como la colaboración de la Fundación SGAE y la Cátedra de Análisis y Prospectiva Audiovisual de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). À Punt es el medio oficial del festival.