Estas son las 15 finalistas de Premios Empresariales de Aitex 2025

Aitex ha dado a conocer este martes las empresas finalistas de los Premios Empresariales Aitex 2025. De los más de 100 proyectos nacionales presentados, tres jurados expertos han escogido como finalistas a cinco empresas de cada modalidad de participación: textil, cosmética y emprendimiento.

La procedencia de las empresas finalistas de esta edición es de lo más variada, confirmando la expansión nacional de los Premios Empresariales Aitex. De los 15 finalistas, 9 son de fuera de la Comunidad Valenciana, lo que supone un 60 %.

Las provincias con más empresas finalistas son Barcelona, Alicante y Valencia, pero también hay de Madrid, Pontevedra, Granada y Valladolid.

Galardonados en los Premios Empresariales Aitex / Juani Ruz

Los tres jurados expertos han escogido a los finalistas según su propuesta de valor, calidad, innovación y resultados obtenidos. Y los galardones se entregarán el jueves 13 de noviembre en Aitex.

Lista de finalistas

En la modalidad “Premio Aitex a la innovación y/o sostenibilidad en textil”:

ARISNOVA: solución innovadora para la detección de defectos en los tejidos durante su fabricación.

ILLUNION TEXTIL CARE: modelo pionero de gestión textil que combina sostenibilidad, innovación y compromiso social.

JOVERTEX: sistema innovador que filtra los humos generados en procesos textiles y recupera el calor para reutilizarlo.

MANGO: desarrollo de tres materiales innovadores a partir de residuos textiles para renovar sus tiendas con un enfoque sostenible.

SAULEDA: innovador tejido que mejora la calidad del aire gracias a un recubrimiento fotocatalítico activado por la luz solar.

En la modalidad “Premio Aitex a la innovación y/o sostenibilidad en cosmética”:

NATURAE COSMETIC: aloe ecológico puro en formato sólido, práctico y seguro, como si se aplicara la planta directamente sobre la piel.

MONTIBELLO: coloración capilar que cubre canas con tonos naturales, cuidando el cabello y el cuero cabelludo.

ESENCIAS MOLES: tecnología que transforma el perfume en una barrera protectora frente a la luz azul, presente en pantallas y luz solar.

FALON LABS: fórmula que mejora la firmeza, hidratación y luminosidad de la piel.

SPECIAL CHEMICALS: tecnología que convierte microalgas en ingredientes cosméticos altamente eficaces y sostenibles.

Fallo del jurado en la modalidad “Premio Aitex a la mejor iniciativa emprendedora”:

CERWALL SOLUTIONS: transforma la ciberseguridad en algo sencillo, eficaz y asequible para todo el mundo.

DEVERA: automatiza el cálculo de la huella de carbono para que cualquier empresa pueda medir y reducir su impacto ambiental.

SECURO: conecta empresas con hackers éticos para detectar fallos reales, pagando solo por vulnerabilidades confirmadas.

HIFAS INNOVATION LAB: impulsa soluciones biotecnológicas con hongos para mejorar la salud humana, animal y el medio ambiente.

THE LOOP: iniciativa que convierte residuos textiles en nuevos productos sostenibles, evitando su desecho en vertederos.

El jurado

Tres jurados compuestos por representantes de máximo nivel de los sectores industriales textil y cosmético, empresarial, y académico, han sido los encargados de valorar los proyectos presentados, según criterios de propuesta de valor, calidad de la propuesta presentada, innovación y resultados obtenidos, impacto socio-económico e impacto medioambiental.

El jurado de los Premios Empresariales 2025 ha estado compuesto por los siguientes miembros:

Jurado del “Premio Aitex a la innovación y/o sostenibilidad en textil”:

Ignacio Montava , Director académico Máster universitario en Ingeniería Textil de la UPV

, Director académico Máster universitario en Ingeniería Textil de la UPV Eva Bou , Directora doble grado en Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil + Ingeniería Química de la Universidad Politécnica de Valencia

, Directora doble grado en Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil + Ingeniería Química de la Universidad Politécnica de Valencia Salomé Beneyto , Gerente de Ateval

, Gerente de Ateval Vicente Cambra , Subdirector de I+D de Aitex

, Subdirector de I+D de Aitex Meritxell Martí , docente Universitat Politècnica de Catalunya

, docente Universitat Politècnica de Catalunya Eva María Genicio, Departamento de Tecnologías Industriales CDTI

Jurado del “Premio Aitex a la innovación y/o sostenibilidad en cosmética”:

Mª Aurora Benaiges , vicepresidenta Sociedad Española de Químicos Cosméticos

, vicepresidenta Sociedad Española de Químicos Cosméticos Fernanda López , directora del Máster de Cosmética de la Universidad Politécnica de Valencia

, directora del Máster de Cosmética de la Universidad Politécnica de Valencia Adrià Martínez , General Manager de Beauty Cluster

, General Manager de Beauty Cluster Isabel Soriano , subdirectora de laboratorios y oficinas internacionales de Aitex

, subdirectora de laboratorios y oficinas internacionales de Aitex María Blanes, responsable del Grupo de Investigación de eco-procesos, cosmética y salud de Aitex

Jurado del “Premio AITEX a la mejor iniciativa emprendedora”:

Juan Simó , director técnico del área de desarrollo de negocio e innovación del CEEI Alcoy y Valencia

, director técnico del área de desarrollo de negocio e innovación del CEEI Alcoy y Valencia Lorena Pedrós , técnica superior de asesoramiento a startups en Ideas UPV Valencia

, técnica superior de asesoramiento a startups en Ideas UPV Valencia Mabel Pisa, profesora de ESIC Business & Marketing School

profesora de ESIC Business & Marketing School Raúl Ruiz , vicerrector de estudiantes y empleo Universidad Alicante

, vicerrector de estudiantes y empleo Universidad Alicante Diana Jareño , Directora del Secretariado de Apoyo a Estudiantes y Empleabilidad, del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

, Directora del Secretariado de Apoyo a Estudiantes y Empleabilidad, del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo Unai Zorriqueta , cofundador de Hasten Ventures

, cofundador de Hasten Ventures Xavier Carbonell, docente UPF Barcelona School of Management

Gala de entrega

Los ganadores, segundos y terceros clasificados se darán a conocer durante el acto de entrega de los Premios Empresariales 2025, el próximo jueves 13 de noviembre a partir de las 17:30 horas en Aitex (Carretera de Banyeres, 10 Alcoy).

A la entrega de premios asistirán las empresas finalistas de los premios y representantes de las firmas que conforman el tejido empresarial de la zona.

Conferencia

El acto de entrega de los Premios Empresariales Aitex 2025 contará también con una conferencia de primer nivel a cargo de Miquel Lladó, referente en estrategia empresarial y liderazgo.

Ha sido Group President & CEO en Sara Lee Bakery Group, CEO en Bimbo Spain & Portugal, vicepresidente de Marketing & Ventas en Bimbo Spain & Portugal, Vicepresidente de Nuevos Negocios en PepsiCo Foods Spain & Portugal, director de Ventas & Proyectos Especiales en PepsiCo Foods International en Estados Unidos, además de otras posiciones ejecutivas.

Con su ponencia «Enamorarse del futuro: cómo prepararnos hoy para ganar mañana», abordará las claves que diferencian a las empresas que ganan: contacto externo e interno, pensamiento global y acción local, y una actitud proactiva para escribir su propio futuro.

Desde una mirada estratégica y práctica, hablará de herramientas para incorporar el futuro en la agenda de toda empresa, tomar decisiones con propósito y convertir la incertidumbre en ventaja competitiva.

Las inscripciones al evento son gratuitas y hasta completar aforo: https://www.aitex.es/premios-empresariales-aitex/