El Ayuntamiento de Alcoy está llevando a cabo las obras de renaturalización de la zona de La Vaguada, una actuación que transformará este espacio en un bosque urbano integrado en la ciudad.

Esta actuación permitirá recuperar ambiental y paisajísticamente La Vaguada, un espacio hasta ahora degradado y con presencia de especies invasoras, para convertirlo en un pulmón verde abierto a la ciudadanía. El objetivo es crear un espacio que permita visibilizar la biodiversidad, con la presencia de especies autóctonas de árboles y arbustos que conformarán una masa vegetal viva y dinámica en el corazón de la ciudad.

Según ha explicado el concejal de Emergencia Climática, Raül Llopis, “La Vaguada será un nuevo pulmón verde para Alcoy, un bosque urbano que mejorará la calidad ambiental, generará sombra y frescor, y conectará a la ciudadanía con la naturaleza. Queremos que sea un espacio vivo, donde convivan la biodiversidad y las personas, y que simbolice la transición hacia una ciudad más saludable y sostenible”.

Actuaciones

Los trabajos incluyen la limpieza y retirada de residuos, el desbroce y el control de especies invasoras, así como la plantación de especies autóctonas para restaurar la cobertura vegetal. También se están habilitando nuevos itinerarios y senderos para facilitar el paseo y el acceso a pie, con escaleras y talanqueras de madera, además de muros de mampostería para la integración paisajística y la mejora de la seguridad. Otra parte destacada es la creación de una nueva zona canina, que se ubicará donde antes había una antigua caseta en desuso que ha sido derribada, y la adecuación del aparcamiento de la calle Realet, mejorando la funcionalidad y la accesibilidad del espacio.

Alcoy tendrá un nuevo bosque urbano en La Vaguada. / Juani Ruz

Los trabajos, que comenzaron a principios del verano y tienen un plazo de ejecución de ocho meses, se enmarcan en la estrategia AlcoiBioUp!, un programa de renaturalización urbana que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

El proyecto contempla también acciones para favorecer la fauna urbana, con la instalación de cajas nido para aves y murciélagos, abrevaderos y hoteles de insectos, elementos que contribuirán a generar un corredor ecológico que conecte la biodiversidad del núcleo urbano con la de su entorno natural.

Renaturalización

La intervención en La Vaguada forma parte del conjunto de actuaciones de la estrategia AlcoiBioUp!, que persigue mejorar la infraestructura verde y azul de la ciudad y su conexión con espacios de alto valor ecológico como el Parque Natural de la Sierra de Mariola. En este sentido, el proyecto incluye también actuaciones en el Barranc del Cint, centradas en la restauración del Xorrador y su balsa, la mejora de la vegetación de ribera y la instalación de elementos para favorecer la biodiversidad y la conectividad ecológica.

Tal como ha señalado Raül Llopis, “con AlcoiBioUp apostamos por una ciudad más verde, más natural y más preparada para afrontar los retos del cambio climático. Recuperamos espacios degradados, generamos biodiversidad y ofrecemos a la ciudadanía nuevos espacios para el disfrute, la educación ambiental y la convivencia”.

Las actuaciones de La Vaguada y del Barranc del Cint, con un plazo de ejecución de ocho meses, suponen un paso adelante en la consolidación de un modelo urbano más sostenible, resiliente y conectado con la naturaleza, que refuerza el papel de Alcoy como referente en políticas de transición ecológica y renaturalización urbana.