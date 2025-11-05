Alertan de la falta de espacio y las malas condiciones de conservación del Archivo Municipal de Alcoy

La plataforma ciudadana Guanyar Alcoi ha denunciado el deterioro y la falta de condiciones adecuadas en el Archivo Municipal de Alcoy y reclama una actuación inmediata para garantizar la conservación de la documentación histórica de la ciudad. El colectivo presentará este viernes una moción en el Ayuntamiento con el objetivo de que se adopten "medidas urgentes" que solucionen las deficiencias detectadas.

Según explica Guanyar Alcoi, el Archivo Municipal es un elemento clave del patrimonio histórico, administrativo y cultural de la ciudad, pero actualmente se encuentra en una "situación de riesgo". Entre los problemas identificados se encuentran fallos en los sistemas de climatización, ausencia de control de humedad, goteras y filtraciones de agua, falta de ventilación adecuada, iluminación insuficiente y la inexistencia de sistemas de detección de humo o incendios.

Aumento de la documentación

El portavoz de la plataforma, Sergi Rodríguez, señala que “el volumen de documentación ha aumentado considerablemente, superando la capacidad de los espacios actuales, y esto está impidiendo incluso poder aceptar nuevas donaciones de valor patrimonial”. Además, lamenta que “no existe una separación correcta entre el uso bibliotecario y el archivo, lo que dificulta tanto la consulta de los usuarios como el trabajo técnico del personal”.

Rodríguez advierte de que no se trata de un asunto menor, sino de “un riesgo real de deterioro y pérdida de información histórica y administrativa que pertenece a todos los alcoyanos y alcoyanas”, por lo que considera imprescindible un "cambio de rumbo" en la gestión municipal.

Valoraciones técnicas

Ante esta situación, Guanyar Alcoi solicita que se atiendan las valoraciones técnicas ya existentes sobre las deficiencias del archivo, que se busque o habilite un nuevo espacio con condiciones óptimas de conservación y que se ponga en marcha un plan específico para mejorar la gestión archivística, cumpliendo con la normativa vigente.

La plataforma concluye que preservar el patrimonio documental del municipio es una responsabilidad inaplazable. “No podemos permitir que la dejadez haga desaparecer parte de nuestra historia”, afirma Rodríguez.