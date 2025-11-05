El PP califica de “chapuza” del alcalde de Alcoy el proyecto del carril bici en el acceso oeste
Los populares acusan a Toni Francés de falta de planificación por las zonas peligrosas que presenta la ruta
El acceso oeste del carril bici de Alcoy presenta irregularidades y peligros según denuncia el PP que califica de “chapuza” del alcalde Toni Francés este proyecto cuyas obras están a punto de concluir. Según la oposición popular todo ello demuestra una falta de planificación y supervisión por el Gobierno municipal.
Los populares describen “irregularidades y riesgos” para la seguridad vial de los peatones. Y así se refieren en primer lugar a un escalón que ha quedado entre la acera y la zona de aparcamiento en la tribuna del campo del Collao. Por ello piden que se instale alguna señal de advertencia o de seguridad que evite posibles y graves caídas.
Peligro para los peatones
También denuncian la situación en la que ha quedado la zona de carga y descarga frente al edificio de Aitex, donde hay un grave problema de seguridad. Y es que según el concejal del PP en Alcoy Jordi Reig “esta zona es tan estrecha que los vehículos comerciales o industriales que hacen uso de ella se ven obligados a subirse a la acera o a ocupar parte de la calzada, con el consiguiente peligro para el tráfico y los peatones”.
El propio concejal incide que en esta zona no hay carril y, en consecuencia, se podía haber optimizado el uso con la reducción de acera y ampliación de la zona de carga y descarga.
“Resulta inaceptable que en una obra de más de un millón de euros se hayan cometido errores tan básicos de diseño y funcionalidad”, afirma Reig.
Choque entre ciclistas
La serie de irregularidades se completa con el estrechamiento del carril bici en el giro entre la calle La Serreta y la carretera de Banyeres. Es un punto “con poca visibilidad” en el que pueden chocar ciclistas que transiten en direcciones contrarias, afirma Reig.
En definitiva, para los populares el proyecto que debía ser una mejora para la movilidad sostenible se ha convertido en una nueva “chapuza” de Toni Francés. “No podemos seguir aceptando obras mal planificadas y peor ejecutadas que, una vez más, acaban costando más dinero y generando más problemas a los alcoyanos”.
Suscríbete para seguir leyendo
- 30 grados y noches tropicales otra vez en Alicante
- La Fira de Cocentaina crece con más de 800 expositores e incorpora por primera vez a Tesla
- Primera helada en el interior de Alicante y 26 grados de máxima en la Vega Baja
- El litoral de Alicante superará el domingo otra vez los 28 grados
- Un museo único surgido del tráfico ilícito de animales
- Olcina: "La zona más inestable de la dana se sitúa en la provincia de Valencia y en la Marina Alta"
- Un poniente extremo en Alicante: 24,9 grados de mínima, 32,4 de máxima y rachas de 93 km/h
- La Bonoloto deja en Alcoy un premio de más de 780.000 euros