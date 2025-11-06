Malestar en Alcoy por la eliminación de los programas de empleo que dieron trabajo a 683 vecinos

El Ayuntamiento de Alcoy ha expresado su "preocupación y malestar" ante la decisión de la Generalitat de suprimir los programas de empleo Avalem, una iniciativa que durante años ha facilitado la inserción laboral de personas desempleadas, especialmente jóvenes sin experiencia y mayores de 45 años en paro de larga duración.

Entre 2017 y 2022, un total de 683 alcoyanos participaron en estos programas, que supusieron una inversión global de 11,4 millones de euros procedentes de la Generalitat a través de Labora y cofinanciados por el Fondo Social Europeo, según datos municipales. Con este apoyo, los participantes pudieron trabajar durante un año a jornada completa en diferentes áreas municipales (mantenimiento, administración, cultura, medio ambiente o urbanismo) mientras adquirían experiencia profesional.

La oficina de Labora en Alcoy. / LUCIO ABAD

Los programas, conocidos como Avalem Joves y Avalem Experiència (Empuju, Encuju o Explus), se combinaron con talleres de empleo que ofrecían formación remunerada en oficios como jardinería, carpintería o construcción.

Sin embargo, el Ayuntamiento advierte de que las ayudas han ido reduciéndose de manera progresiva. En 2023 todavía se destinaron 1.260.046,05 euros para 54 contrataciones derivadas de convocatorias anteriores. En 2024 la cifra se desplomó hasta 137.259,21 euros, con solo dos programas activos: Etrame, para personas con trastorno mental grave, y un Empuju que permitió contratar a cinco jóvenes.

Recorte de subvenciones

Para 2025, la situación se agrava: únicamente se mantiene el programa Etrame, con una subvención de 46.557,88 euros, es decir, un 27 % menos que el año anterior, lo que implicará menos contrataciones y menos oportunidades laborales para colectivos especialmente vulnerables.

"Los programas Avalem fueron una herramienta magnífica para dar oportunidades reales de empleo y experiencia a cientos de personas. Su impacto social y económico en Alcoy ha sido innegable", afirma el concejal de Personal, Alberto Belda. Según señala, muchos jóvenes lograron su primer trabajo tras pasar por el Ayuntamiento, y personas mayores de 45 años "recuperaron su autoestima y autonomía" tras años sin empleo.

Es una mala noticia para las personas a las que estas oportunidades les cambiaban la vida Alberto Belda — Concejal de Personal

Belda añade que el beneficio fue también para el conjunto de la ciudadanía, ya que estas contrataciones reforzaban servicios municipales y contribuían al mantenimiento de la ciudad: "Eran un ejemplo de cómo invertir bien los recursos públicos".

El Ayuntamiento lamenta la desaparición de los programas, que considera "una apuesta clara por el empleo y la dignidad laboral". "Es una mala noticia para los municipios y, sobre todo, para las personas a las que estas oportunidades les cambiaban la vida", concluye Belda.