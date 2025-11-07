Alcoy, la tercera prórroga forzosa de la basura y Ernest Lluch

El pleno ordinario de Alcoy ha aprobado este viernes la tercera prórroga forzosa del servicio de recogida de residuos, con los votos del equipo de gobierno formado por PSOE y Compromís. Y dedicar un espacio al exministro Ernest Lluch, asesinado por ETA, para lo que ha sumado el apoyo además de Guanyar, votando en contra PP y Vox.

Así, la sesión plenaria ha dado luz verde a una nueva ampliación del contrato vigente, que caducó el pasado año, al no estar lista la nueva concesión.

Y además se ha retirado del orden del día la aprobación del expediente para sacar a concurso la nueva contrata de residuos y la de limpieza viaria, cuyas licitaciones se separan. El alcalde Toni Francés ha explicado que se quedaba ese punto sobre la mesa, "al estar en proceso de negociación", sin dar más detalles.

La prórroga ha contado con el apoyo de PSOE y Compromís, y la abstención de PP, Vox y Guanyar. Y el portavoz del PP, Carlos Pastor, ha anunciado que su grupo cambiaba el voto de favorable en las anteriores prórrogas a abstención.

Y es que ha señalado que "las otras veces entendíamos que no quedaba más remedio que votar a favor, pero ahora es un voto de protesta porque entendemos que ya está bien de que nos tomen el pelo con este tema. De hecho hoy venía el contrato de recogida de residuos, y se ha retirado. Y esto pasa de castaño oscuro. Sabemos que el 17 se ha convocado la comisión de grandes contratos, pero sabemos que eso no significa nada".

Ernest Lluch

Y por otra parte el pleno ha aprobado la moción del PSOE para dedicar un espacio en la ciudad al exministro socialista Ernest Lluch, asesinado por ETA en 2000. Una propuesta impulsada después de que la Generalitat ya no vaya a dar el nombre de Lluch al nuevo centro de salud de Travalón de Elche, como inicialmente había acordado, y que en València la Conselleria de Sanidad retire su nombre del complejo sanitario de Campanar, para quedar reducido solo al Centro de Especialidades que se ubica en este recinto.

Áxel Álvarez

La propuesta contempla que el Ayuntamiento "manifieste públicamente su reconocimiento a la figura de Ernest Lluch por su contribución a la sanidad pública, el diálogo y la convivencia democrática; instar al alcalde a dedicar un espacio representativo de la ciudad a Lluch con la finalidad de mantener viva su memoria y los valores que defendió; y que el Ayuntamiento reitere su compromiso con la memoria democrática, la defensa de sanidad pública y los valores de tolerancia y justicia social que Lluch encarnó", ha explicado la edil socialista Lorena Zamorano.

Pese al respaldo de Compromís y Guanyar al reconocimiento de esta figura, PP y Vox se han desmarcado y han votado en contra. El PP ha manifestado su respeto a la memoria del exministro, y "por ello" han rechazado la moción por usarse como "arma partidista" para atacar al PP, señalando que solo se ha retirado el nombre en un centro, el de Elche, y que el Centro de Especialidades de Campanar en València conserva su nombre.

Y Vox ha rechazado la medida, alegando a que se hacen distinciones ideológicas y solo se homenajea a una persona, no a todas las víctimas de ETA.

Polígonos industriales

Por otra parte la sesión plenaria también ha aprobado la colaboración con la comisión promotora para la puesta en marcha de las nuevas Entidades de Gestión y Modernización (EGM) de los polígonos de La Beniata y El Castellar.

Así lo ha anunciado la edil de Industria, Elisa Guillem, quien ha explicado que “de este modo, todas las áreas industriales de Alcoi serán EGM, después de Cotes Baixes, Cotes Altes y Santiago Payà-Sant Benet. Por lo tanto, es un paso definitivo para mejorar la gestión de nuestras áreas industriales y la llegada de nuevas inversiones”.

Con estas EGM, Guillem ha destacado que se pretende promover "las actuaciones necesarias de renovación, mejora y modernización de las equipaciones e infraestructuras".

El polígono La Beniata de Alcoy / INFORMACIÓN

Respecto a su funcionamiento, la concejal ha apuntado que, en cada uno de los polígonos, se establece una comisión de seguimiento formada por miembros del Ayuntamiento y de la EGM, que será la encargada de analizar y supervisar, de manera regular, las actuaciones que se realizarán. Esta comisión también será útil para facilitar la interlocución entre la administración y el área industrial, "permitiendo así que desde las industrias se trasladen las necesidades de la zona a la concejalía".

En definitiva, Elisa Guillem ha mostrado su "satisfacción por este paso hacia la mejora y la modernización de nuestra industria» y afirma que «es una apuesta clara por nuestras áreas industriales". La edil ha añadido que las ventajas no serán solo para las empresas actuales, sino que este proceso "ayudará a la fijación del talento y de nuevas industrias".