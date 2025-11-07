La cabalgata más antigua de España ya tiene cartel... y esta vez sin IA

Sin inteligencia artificial para el cartel que anuncia la cabalgata más antigua de España. El jurado eligió el jueves el diseño del cartel anunciador de la CXLI Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy, que se celebrará el próximo 5 de enero de 2026. La obra seleccionada es de la artista Ester Hernández, una joven diseñadora e ilustradora valenciana que ha sabido captar la magia y la tradición de esta cita centenaria, según ha explicado este viernes el Ayuntamiento.

Y en esta ocasión no ha intervenido en la creación la inteligencia artificial, después de que se haya introducido la prohibición de su uso en las bases tras la polémica del pasado año. Y es que en 2024 se recogieron firmas contra la elección del artista riojano Ángel Ligero como ganador del certamen, que negaba haber usado IA aunque en otros concursos sí que la había empleado anteriormente. Una utilización que por otra parte no se prohibía, pero que tras la polvareda levantada por esta elección se decidió introducir para la siguiente edición.

El cartel ganador, con la escalera roja que usan los pajes en la popular cabalgata como estela de la estrella / INFORMACIÓN

La ganadora de este año explica que "nací en Alaquàs y tengo 26 años. Siempre me han gustado las artes plásticas, dibujar, hacer manualidades y el lenguaje audiovisual. Después de estudiar un ciclo superior de animación digital, me gradué en Diseño Gráfico en la EASD de València. A raíz de mis prácticas con Antoni Sendra (podenco.tv) y de los proyectos posteriores en su estudio, comencé a experimentar con distintos materiales hasta encontrar mi estilo actual, centrado en la plastilina como elemento base. Desde hace un tiempo comparto mi proceso creativo, manual e imperfecto, en mi cuenta de Instagram @sudoripara__, donde la inteligencia artificial no tiene cabida".

Sobre la inspiración del cartel, Hernández añade: "Quise reflejar la magia que aún siento cada Noche de Reyes. La plastilina es un material que todos asociamos con nuestros primeros años de vida, y son esos mismos años los que sostienen nuestra ilusión a lo largo del tiempo. Por otro lado, me parecía importante incluir algún elemento característico de la Cabalgata de Alcoy, así que decidí utilizar la escalera roja como estela de la estrella principal que aparece en la obra". Así, en la obra está presente una de las tradicionales escaleras rojas que usan los "negres" -los pajes- para llevar los regalos a las casas de los niños.

Bases del concurso

Según establecen las bases del concurso, el certamen busca un diseño original e inédito que represente el espíritu y la magia de la Cabalgata alcoyana, considerada la más antigua del mundo. Como principal novedad de esta edición, las bases incluían por primera vez la prohibición expresa del uso de inteligencia artificial en la creación de las obras, con el objetivo de garantizar su autenticidad y el valor artístico de cada propuesta.

El jurado ha estado compuesto por cinco miembros del ámbito del diseño y las artes plásticas, además de una representante del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, que ha aportado la mirada del público más joven.

La Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy es mucho más que un desfile. Forma parte de una trilogía navideña única junto con las Pastoretes, el Bando Real y el Belén de Tirisiti, además de la visita al Campamento Real, que convierten la ciudad en un auténtico escenario de magia, emoción y tradición.

El concejal de Fiestas, Jordi Martínez, ha subrayado que "a diferencia de otras poblaciones, nuestras fiestas de Navidad no son exclusivamente infantiles. En Alcoy, toda la ciudadanía participa y se deja llevar por la ilusión como si regresara a la infancia. Es una experiencia colectiva que nos une y nos emociona a todos y todas".