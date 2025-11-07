Así innova uno de los institutos referentes de la provincia de Alicante

El IES Cotes Baixes de Alcoy ha celebrado este viernes la jornada “Diseñar la Educación. Espacio, Tecnología y Humanidad para impulsar el talento”, un encuentro que marca un hito en la evolución del centro hacia un modelo educativo de referencia, basado en la innovación metodológica, tecnológica y espacial.

Durante el acto, representantes internacionales de Lego y Grundfos han compartido su visión sobre la formación y el desarrollo del talento, acompañados por las principales empresas colaboradoras del proyecto: Actiu, Venture Experience, Simon, Tau, Zeus by LLYC, Saxun, Laberit y Ecocero.

Junto al equipo docente del centro, han mostrado cómo la colaboración entre educación, empresa, tecnología y diseño puede generar nuevas oportunidades de aprendizaje.

El IES Cotes Baixes, reconocido por el Ministerio de Educación como Centro de Excelencia de Formación Profesional, ha desarrollado durante los últimos años un ambicioso proyecto de transformación educativa que pone el foco en el desarrollo integral del alumnado y en la adaptación a los retos de un mundo global y digitalizado.

El modelo se articula sobre tres ejes fundamentales. Por una parte las nuevas metodologías de aprendizaje, ya que el centro ha implantado metodologías activas que sitúan al alumno en el centro del proceso educativo. El aprendizaje se organiza en torno a retos, proyectos colaborativos, movilidades internacionales y experiencias reales en colaboración con empresas que fomentan la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico. El profesor asume un papel de guía y acompañante, promoviendo la autonomía y la reflexión.

El IES Cotes Baixes de Alcoy presenta su proyecto para impulsar el talento / Juani Ruz

El segundo es la integración digital y tecnológica. Y es que la digitalización es una herramienta esencial en el nuevo modelo. El instituto Cotes Baixes ha incorporado recursos inteligentes, entornos conectados y plataformas de comunicación que amplían las posibilidades del aprendizaje y la gestión educativa. La tecnología se entiende no como un fin, sino como un medio para estimular la curiosidad, la investigación y la innovación.

Y en tercer lugar la transformación de espacios. A través de la metodología Space UX, el centro ha rediseñado sus entornos de aprendizaje para mejorar la experiencia de estudiantes y docentes. Aulas flexibles, zonas de encuentro, espacios comunes y entornos digitales que favorecen el bienestar, la concentración y la colaboración. Cada espacio responde a un propósito educativo: conectar, inspirar y facilitar nuevas formas de aprender y compartir conocimiento.

Un ecosistema de colaboración real

La jornada ha servido también para explicar el papel de las empresas que han participado en el desarrollo del proyecto, aportando conocimiento, tecnología, producto y soluciones innovadoras que reflejan el valor de la colaboración entre la industria y la educación pública.

Actiu ha contribuido con mobiliario ergonómico y versátil diseñado para fomentar la interacción, la concentración y el bienestar, demostrando cómo el diseño puede mejorar la experiencia de aprendizaje.

Venture Experience ha desarrollado la conceptualización y la ejecución del proyecto Space UX, convirtiendo la visión educativa en una experiencia tangible donde espacio, tecnología y pedagogía se integran de manera natural.

Simon ha aportado soluciones de iluminación y conectividad que facilitan un entorno más intuitivo, sostenible y adaptable a las diferentes dinámicas del aula.

Tau Cerámica ha incorporado materiales cerámicos resistentes y sostenibles, aportando calidez, durabilidad y coherencia estética a los nuevos espacios. Zeus by LLYC ha trabajado en la comunicación visual del proyecto, ayudando a construir una narrativa coherente que une diseño, identidad y propósito.

Saxun ha implementado sistemas de control solar que mejoran el confort térmico y lumínico, creando espacios más eficientes y saludables. Laberit ha participado en la implantación de soluciones digitales que optimizan la gestión del aprendizaje y de la información. Y Ecocero ha intervenido con paneles acústicos sostenibles que contribuyen al confort sonoro y al bienestar del alumnado y profesorado.

Talento y conocimiento

Estas colaboraciones ejemplifican cómo la suma de talento y conocimiento entre empresa y educación puede materializarse en entornos que inspiran, cuidan y estimulan nuevas formas de aprendizaje.

“Este proyecto es el resultado de muchos años de trabajo colectivo. De creer que la educación puede ser un motor de cambio real si somos capaces de conectar conocimiento, tecnología y personas. Cada empresa, cada docente y cada estudiante han formado parte de esta transformación que no solo mejora el centro, sino la forma en que entendemos el aprendizaje”, ha señalado Fernando Sansaloni, director del IES Cotes Baixes.

Sansaloni ha añadido que el objetivo de Cotes Baixes es “formar a personas que sepan pensar, crear y adaptarse, que puedan desarrollar su talento en un mundo complejo, y hacerlo desde espacios que inspiren, desde una educación conectada con la realidad y con las personas”.