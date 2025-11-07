¿Por qué el PP y Vox abandonan el pleno de Alcoy ante una votación sobre Mazón?

Insólito. PP y Vox han abandonado este viernes el pleno ordinario de Alcoy por la presentación por urgencia de una moción de Compromís por la que, a raíz de la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, se reclamaba un adelanto de las elecciones autonómicas.

Los populares han justificado su ausencia al considerar que es una maniobra partidista para sacar rédito político de las víctimas de la dana, que han pedido durante un año la marcha de Mazón, al que los afectados consideran principal responsable de las muertes.

El portavoz de la formación valencianista, Àlex Cerradelo, ha motivado tras los ruegos y preguntas la presentación por la vía de urgencia de esta propuesta por despacho extraordinario en que la renuncia de Mazón se produjo el pasado lunes, ya después de la Junta de Portavoces que marca la inclusión de puntos y por tanto el orden del día de la sesión.

La moción para solicitar el adelanto de los comicios sale adelante con los votos de Compromís, PSOE y Guanyar, y la ausencia de PP y Vox

Y otro motivo es que porque la elección del próximo presidente está prevista para finales de noviembre, por lo que no tendría sentido presentar esta moción después para el pleno de principios de diciembre.

Y ha salido adelante con los votos de Compromís, PSOE y Guanyar, mientras que PP y Vox se han ausentado en la votación de la moción, y solo han participado en la votación de la urgencia, a la que han opuesto, interviniendo el portavoz del PP Carlos Pastor para explicar su postura, tras lo que han abandonado el pleno.

Hoy el PP y Vox no han estado donde tocaba. Mazón tampoco estuvo hace un año al lugar que correspondía Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy (Compromís)

Después, Compromís ha denunciado en un comunicado que tanto populares como ultra "han abandonado el pleno por no debatir sobre Mazón". La formación valencianista había presentado una propuesta al pleno "instando a la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas. La sorpresa ha sido que desde PP y Vox se han negado a debatir esta moción y han abandonado el salón de plenos, evitando así posicionarse sobre la figura del presidente en funciones".

Compromís ha calificado en un comunicado el gesto como "insólito", y ha lamentado que "esta actitud impide un debate abierto ante la ciudadanía".

Además, el vicealcalde Àlex Cerradelo, ha subrayado la importancia de velar por la transparencia y responsabilidad de las instituciones ante una crisis que ha afectado gravemente en el territorio valenciano. Y ha concluido que "hoy el PP y Vox no han estado donde tocaba, Mazón tampoco estuvo hace un año al lugar que correspondía".

Cerradelo, quien también había pedido al PP de Alcoy que se disculpara por su apoyo a Mazón, ha afirmado que “la sociedad valenciana merece un gobierno digno, transparente y responsable. Parece que PP y Vox no lo quieren”.

Justificación del PP

Por su parte, el PP ha manifestado en el pleno que se iba del mismo para no participar del "circo político" de Compromís, PSOE y Guanyar. Y después, en un comunicado, ha lamentado que estos partidos "hayan convertido una tragedia en un instrumento político. Una propuesta que, a nuestro juicio, solo demuestra la desesperación de la izquierda por recuperar el poder y su falta total de respeto hacia las víctimas de la dana".

Las víctimas merecen respeto, no ser usadas como arma partidista Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

Desde el PP de Alcoy "lamentamos profundamente que Compromís, PSOE y Guanyar Alcoi hayan convertido una tragedia en un instrumento político. Mientras niegan cualquier responsabilidad a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España por su gestión de la dana y se niegan a pedir su dimisión, no dudan en utilizar el dolor de las personas afectadas para intentar sacar rédito político".

Pasto ha manifestado en el pleno que estudian impugnar este punto, al considerar que no está justificada la urgencia, y en el comunicado ha señalado que “ya está bien del circo que ha montado de Compromís alrededor de esta tragedia. Lo que están haciendo es un teatro de manipulación en el que no vamos a participar. Las víctimas merecen respeto, no ser usadas como arma partidista. Por este motivo hemos decidido no participar en el debate de la moción presentada por la formación nacionalista. Mientras algunos solo buscan titulares, nosotros trabajamos por los ciudadanos”.

El Partido Popular de Alcoy ha reiterado que "no entraremos en el juego político de una izquierda más preocupada por mantener su relato que por ayudar a quienes realmente lo necesitan".