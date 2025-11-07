La Unidad de Adicciones de Alcoy traslada su sede para reforzar la prevención y la atención

La Unidad de Conductas Adictivas (Uppca) de Alcoy se integra en la concejalía de Sanidad y traslada su sede para reforzar la prevención y la atención a la ciudadanía. Una medida que se ha adoptado en el marco de las políticas públicas valencianas de salud y prevención de adicciones, dejando de depender del área municipal de Políticas Inclusivas.

Esta decisión "responde a una estrategia de coordinación institucional alineada con las prioridades de la Conselleria de Sanidad, orientada a optimizar recursos y reforzar el modelo comunitario de atención", según ha informado este viernes el Ayuntamiento de Alcoy.

Además, el servicio modifica su ubicación, pasando de la calle El Camí, 40 a la calle Pintor Casanova, 10, donde atenderá la ciudadanía a partir del próximo lunes, con atención mediante cita previa y manteniendo todos los programas activos.

Según el regidor de Sanidad, Carles Sansalvador, "esta integración supone una mejora directa para la ciudadanía, puesto que concentra en un mismo ámbito los recursos destinados a la prevención y el abordaje de conductas adictivas, reforzando la coordinación profesional y la eficacia de las actuaciones".

Por su parte, la regidora de Políticas Inclusivas, Aroa Mira, ha remarcado que "la colaboración entre Sanidad y Políticas Inclusivas continuará siendo clave para dar respuesta a las necesidades preventivas y comunitarias que venimos trabajando desde la Uppca a lo largo de estos años".

Así funciona la Upcca La Upcca de Alcoy es un servicio público y gratuito especializado en la promoción de la salud y la prevención de conductas adictivas, tanto de sustancias como comportamentales. Su trabajo se articula en cuatro grandes ejes: atención individual a menores y familias, formación y orientación familiar, apoyo en centros educativos y coordinación comunitaria para promover hábitos de vida saludables. Entre sus actuaciones destacan los talleres para familias, como la Escuela de Familias, con cinco sesiones para fortalecer el papel educativo en la prevención; las campañas de sensibilización comunitaria en fechas clave como el Día Mundial sin Tabaco o el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Drogas; y las acciones en el ámbito escolar, con programas didácticos adaptados en todas las edades y formación para el profesorado. También se desarrollan intervenciones sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías y la prevención de adicciones emergentes, como el juego en línea o el consumo de cigarrillos electrónicos.

Con esta adscripción, "la Upcca refuerza su coherencia con las políticas autonómicas en materia de salud pública y prevención de adicciones, se integra plenamente en las líneas estratégicas del departamento de Sanidad y mejora la coordinación con los servicios de atención primaria y secundaria. También permitirá acceder a financiación específico del sector sanitario, impulsar nuevos programas de promoción de la salud dentro de la Red Salud y mejorar la accesibilidad del servicio, ahora situado en un entorno sanitario municipal", según han explicado desde el Ayuntamiento.

El traspaso se realizará sin afectar la continuidad de los programas ni la estabilidad del personal, manteniendo la colaboración con Políticas Inclusivas para garantizar la coherencia y la continuidad del trabajo realizado hasta ahora.

El teléfono de contacto y para pedir cita previa para la Uppca es 628 193 246, y su correo electrónico upc@alcoi.org.