Así funciona un radar de tramo

Los radares de tramo están operativos desde 2010 en España y entrarán en funcionamiento a finales de 2025 o principios de 2026 en la provincia de Alicante. Se instalan en autopistas, autovías y carreteras convencionales, pudiendo tener varios kilómetros de longitud. Para advertir a los conductores de la cercanía de un tramo de velocidad controlada, se señaliza con antelación con el panel correspondiente, según refleja la DGT en su web.

En realidad no son 'radares' propiamente dichos, como los cinemómetros. Se trata de un sistema de cámaras que graban de forma continua, se identifica la matrícula de cada vehículo a la entrada y a la salida del tramo. Un ordenador relaciona las matrículas iguales, comprueba los tiempos de paso y calcula la velocidad media del vehículo.

Uno de los radares de tramo instalados en la A-31 entre Monforte del Cid y Elda / Áxel Álvarez

Cuando la velocidad media del recorrido está por debajo del límite, no hay infracción. Pero si la velocidad media del trayecto supera el límite, se tramita la denuncia de la infracción.

Desde la Jefatura de Tráfico de Alicante han explicado que estos radares “detectan la velocidad media en el recorrido que se controla, por lo que suponen la garantía de que cuando un vehículo supera los límites establecidos es porque sin ninguna duda lo ha estado haciendo continuadamente”.

De esta forma “se eliminan los posibles errores por vehículos circulando en paralelo, por ejemplo. Las cámaras detectan el momento de la entrada y la salida en el tramo cuya longitud está determinada, por lo que la velocidad media se calcula inmediatamente con una división. La objetividad en la determinación de la velocidad está garantizada”, han agregado.