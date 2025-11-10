Un hombre muere al chocar su coche contra contra un árbol en Ibi

Un hombre perdió la vida el domingo a primera hora en un accidente de tráfico en Ibi. El conductor sufrió una salida de vía por razones desconocidas y chocó contra un árbol, volcando el vehículo, que sufrió graves daños, y falleciendo su único ocupante, según han informado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos.

El siniestro se registró sobre las 7:00 horas en el camino de La Devesa de Ibi, un vial auxiliar de la A-7, desplazándose al lugar una unidad de Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y otra de Soporte Vital Básico (SVB). Una vez allí, el médico del SAMU solo pudo confirmar el fallecimiento de un hombre, cuya edad se ha trascendido.

Los bomberos trabajando en el vehículo siniestrado / INFORMACIÓN

Al lugar también se desplazaron efectivos de los bomberos, que terminaron su actuación a las 13:44 horas. Según el Consorcio, el vehículo se salió de la vía y quedó volcado con graves destrozos, estando el conductor fallecido en el interior del vehículo. Así, se tuvo que esperar a la policía judicial como es preceptivo en estos casos, para proceder a la apertura del vehículo.

En la intervención participaron una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada y un furgón de salvamentos varios, con un sargento, un cabo y seis bomberos de los parques de Ibi y Cocentaina.