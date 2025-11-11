Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alcoy sale a la calle por Gaza: vecinos reclaman el fin del comercio de armas con Israel

Un mes después del alto el fuego, la comarca denuncia la destrucción y la falta de ayuda en Gaza

Alcoy se moviliza para exigir el fin del comercio de armas con Israel / Juani Ruz

C. Suena

Juani Ruz

Vecinos de Alcoy y de distintos municipios de la comarca se han concentrado este martes para reclamar el fin del comercio de armas con Israel y denunciar la situación humanitaria en Gaza, donde la destrucción y la escasez de ayuda continúan un mes después del alto el fuego.

La convocatoria ha querido poner el foco en la persistencia de la crisis humanitaria que vive la población civil gazatí, pese al cese de los bombardeos. Los asistentes han exigido el cese de los intercambios comerciales y militares con el Estado israelí y han pedido una respuesta internacional más firme para garantizar el acceso de ayuda humanitaria.

La concentración se enmarca en una ola de movilizaciones que se están desarrollando en distintos puntos del país para reclamar el respeto a los derechos humanos en Gaza y el fin de las relaciones armamentísticas con Israel.

