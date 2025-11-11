El Belén del Tirisiti ya asoma en Alcoy

El Tirisiti ya luce en el balcón del Teatro Principal de Alcoy. El montaje del espectáculo navideño de Alcoy ya ha arrancado, para que las sesiones escolares den inicio ya la próxima semana. Así, el Teatro Principal ya está transformándose para acoger el Belén de Tirisiti, una celebración a caballo entre tres siglos que está catalogada Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial.

La compañía teatral alcoyana La Dependent, que lleva ya 36 años representando el Tirisiti, es la encargada de todas estas labores, así como del espectáculo que arrancará el 21 de noviembre, y que ofrecerá más de 200 funciones, entre las dedicadas a colegios como a público en general.

Juani Ruz

El Tirisiti es una de las representaciones navideñas más emblemáticas de Alcoy. Y su campaña escolar 2025 se desarrollará del viernes 21 de noviembre al lunes 22 de diciembre, con sesiones por la mañana y por la tarde en horario lectivo.

El pasado 15 de octubre se abrió el plazo de solicitudes de reserva, y en solo tres horas se recibieron más de 150 peticiones.

Venta de entradas

En cuanto a la venta de entradas, a través de la web del Tirisiti, arrancará el 21 de noviembre para las sesiones extraordinarias de los sábados 29 de noviembre, y 6, 13 y 20 de diciembre. Y para la campaña general de navidad, empezará la venta el 16 de diciembre, con sesiones todos los días del 23 de diciembre al 5 de enero.

La coordinación de toda esta logística está a cargo de La Dependiente, que gestiona las reservas, aforos y comunicación con los centros escolares, para asegurar el buen desarrollo de las visitas, y que también lleva la gestión artística de las representaciones, con el apoyo del Ayuntamiento de Alcoy como organismo de tutela, que facilita las condiciones institucionales porque la actividad se pueda llevar a cabo con normalidad.

Gran respuesta de los colegios

Este año, la respuesta de los centros educativos continúa siendo excepcional. Las solicitudes provienen de más de 100 municipios de la Comunidad Valenciana, desde Alcoy y poblaciones de la comarca hasta localidades como València, Orihuela, Dénia, Pilar de la Horadada, Santa Pola, Polop, Rojales, Guardamar del Segura, San Vicente del Raspeig, El Campello y Alicante, según han informado desde la organización.

Así ha sido la primera representación de la temporada del Tirisiti / Lucio Abad

Esta gran diversidad geográfica evidencia el interés y la relevancia del Belén de Tirisiti más allá de la ciudad de Alcoy, convirtiéndolo en un referente cultural y educativo a nivel comarcal y provincial.

“Todo este trabajo invisible es el que hace posible que cada grupo llegue, entre, disfrute y salga sin darse cuenta del que hay detrás. El Tirisiti es magia, pero también mucha coordinación y aprecio por la tradición”, explican desde el equipo del Belén.

El Belén de Tirisiti continúa siendo una actividad educativa y cultural esencial del Nadal Alcoià, que permite a los alumnos conocer esta representación única, declarada Bien Inmaterial de Interés Cultural.