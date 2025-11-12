El alcalde tránsfuga que se queda en minoría en la provincia al abandonar el PP su gobierno

Nuevo terremoto en el pequeño Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar. Primero los dos concejales de Compromís pactaron con el PP en julio de 2023 para que la Alcaldía de esta localidad del El Comtat recayera en el candidato valencianista, César Palmer.

Esto motivó entonces la apertura de un expediente de Compromís a sus dos ediles, abandonando estos el partido hace un año sin dejar el acta, por lo que se convirtieron en tránsfugas. Y ahora el PP deja el ejecutivo municipal, que queda en minoría.

Los dos ediles populares anunciaron el martes a través de redes sociales que abandonaban el equipo de gobierno. Una salida que se produce solo unas semanas después de la polémica en la que se ha visto envuelto el alcalde por supuestas irregularidades en la recaudación del polideportivo, que ha sido ingresada en la cuenta del banco un año después, tras una denuncia del PSOE. Y que Palmer haya alertado ante la Guardia Civil de amenazas de muerte contra su persona.

Para una hipotética moción de censura el PSOE necesitaría el apoyo de un edil del PP y del grupo de no adscritos

Hasta ahora Palmer y la otra exedil de Compromís, Saray González, gobernaban junto a los dos concejales del PP: Juan Vicente Cortés Ferrer, que ocupaba las áreas de Economía y Hacienda, Obras y Urbanismo, y Educación; y Carmen Lloret Gurrea, responsable de Personal, Industria y Comercio. Pero los dos populares han renunciado ya a todas sus áreas y han pasado a la oposición.

Así, los dos ediles no adscritos que quedan en el ejecutivo tendrán que repartirse todas estas áreas, asumiendo así solo dos personas todas las concejalías. Y en frente tendrán a los tres regidores del PSOE y a los dos del PP, que suman cinco concejales.

En un comunicado, el PP local explica que el pasado martes "los dos regidores al Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar hemos presentado nuestra renuncia a todas las delegaciones que nos fueron otorgadas en su momento como resultado del acuerdo de colaboración con los dos regidores no adscritos".

Diferencias y alternancia

Así, los populares han explicado que "ante determinadas diferencias de criterio, nuestra propuesta fue la alternancia en la Alcaldía. La no aceptación de esta propuesta, unida a las mencionadas diferencias en algunos asuntos, nos han abocado a tomar esta decisión".

"Continuaremos trabajando por y para l'Alquería, tal como lo hacemos desde el principio de la legislatura, pero desde otra perspectiva. Estamos dispuestos y abiertos a cualquier tipo de diálogo y consenso, pero siempre basados en un principio fundamental: rechazamos cualquier situación de denuncias que interfieran en el buen nombre de nuestro pueblo y suponen una publicidad que menosprecie a este", han agregado en el comunicado.

Esperamos que expliquen al pueblo por qué todo era tan bonito la pasada semana y este martes han dejado el equipo de gobierno Andreu Ripoll — Portavoz del PSOE de l'Alqueria d'Asnar

Desde el PP este miércoles su edil Juan Vicente Cortés ha declinado "por el momento" realizar más declaraciones ni concretar cuáles son las discrepancias, así como si ha tenido algo que ver la polémica sobre la recaudación del polideportivo.

Del mismo modo este medio ha tratado de contactar sin éxito con el alcalde César Palmer, para recabar su opinión sobre esta salida del ejecutivo.

Sorpresa en el PSOE

Por su parte el concejal del PSOE Andreu Ripoll ha señalado que el anuncio de la salida "ha sido una sorpresa", ya que "no sabíamos nada y el lunes tuvimos una reunión con el portavoz del PP, que no nos comentó nada sobre esto". Y ha manifestado que "esperamos que expliquen al pueblo por qué todo era tan bonito la pasada semana y este martes han dejado el equipo de gobierno".

Y sobre una hipotética moción de censura, para la que el PSOE necesitaría el apoyo de al menos otro edil, Ripoll ha señalado que "no podemos decir mucho, porque no sabemos la postura del PP. Vamos a valorar y ver cómo pasan estos días, cómo funciona el Ayuntamiento y ya veremos cuál es la mejor decisión, siempre pensando en el bien del pueblo".