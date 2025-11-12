Las mejoras que reclaman los usuarios del bus comarcal entre l'Alcoià y El Comtat

Los usuarios del transporte comarcal en l'Alcoià y El Comtat se reúnen con la Generalitat para reclamar mejoras en el servicio puesto en marcha el pasado julio, y que presenta importantes deficiencias. La Plataforma d’Afectats pel Transport Públic entre l'Alcoià-El Comtat y las ciudades de Alicante y València se reunió el lunes en Alcoy con el director general de Transporte, Manuel Ríos, así como con representantes de Vectalia tanto locales como de responsabilidad nacional.

Desde la plataforma se ha informado en un comunicado que "la reunión se convocó para intercambiar impresiones sobre la gestión del servicio Busco y para proponer mejoras a la gestión del contrato actual de emergencia, así como elementos necesarios para que la nueva licitación del servicio entre Muro y Alcoi tenga en cuenta las frecuencias, horarios y paradas necesarias para un transporte público coherente".

Así, "la plataforma ha pedido tener voz y opinión en el diseño de los pliegos de la licitación del nuevo servicio".

Nuevos autobuses que se incorporan a la flota comarcal en El Comtat y la Marina Alta, en la plaza del Ayuntamiento de Alcoy / INFORMACIÓN

Toda esta información ha sido recabada por la plataforma en un informe completo que se ha facilitado a la Generalitat. Y durante en encuentro, "entre otras cosas y en un ambiente abierto y colaborador" se abordó el restablecimiento de paradas en la ruta Muro, Cocentaina y Alcoi; y la creación de horarios más útiles para que los usuarios lleguen a Alcoy a las 8:00, hora de entrada de múltiples centros académicos y consultorios médicos".

Otros temas que se han tratado son las "incidencias que se producen con frecuencia, como pasajeros abandonados, falta de comunicación, etc."; presentación de la nueva guía de reclamaciones para los usuarios; necesidad de una mayor frecuencia en el servicio Alicante-Alcoy, sobre todo por las tardes; aumento de los autobuses directos a Valencia sin pasar por Gandía; y la "necesidad de terminar con el actual conflicto laboral en pro del bien de los usuarios".

Y también se ha abordado la "necesidad de tener mejores sistemas de comunicación con los usuarios en caso de incidencias"; y "la falta de publicidad por parte de Vectalia de los cambios en servicio, algunos de ellos positivos para los usuarios".

Reunión mantenida por el conseller con los alcaldes de Alcoy, Muro, Cocentaina y Banyeres / INFORMACIÓN

Por parte de la plataforma "estamos contentos de poder tener contacto directo con los representantes empresariales y de la Generalitat. Hay algunos puntos positivos que muestran que nuestros comentarios se han escuchado: la introducción del bus directo a Alicante y las mejoras en las frecuencias de los servicios de Muro a Alcoi o de Alcoi a Alicante".

"No obstante, seguimos pensando que el servicio en general no es adecuado para las necesidades de esta zona y seguiremos luchando para conseguir las mejoras que están pidiendo los vecinos de El Comtat, l'Alcoià y la Foia de Castalla, con sus enlaces a la costa y las ciudades de Alicante y Valencia".

Frente común

Las deficiencias del servicio puesto en marcha el pasado julio ha llevado a que se haya creado un frente común en l'Alcoià y El Comtat para reclamar cambios. Los ayuntamientos de Alcoy, Cocentaina, Muro y Banyeres de Mariola han trasladado al conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, las deficiencias que presenta el autobús comarcal (Busco) y la falta de información y consulta previa del nuevo servicio.