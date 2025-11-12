Muro pone en valor su legado con las II Jornadas Europeas de Patrimonio

Muro reivindica su legado del 21 al 29 de noviembre con las II Jornadas Europeas de Patrimonio. Esta cita forma parte del programa impulsado por el Consejo de Europa y "consolida la villa como referente en patrimonio academicista y neoclásico dentro del contexto europeo", según han explicado este miércoles desde el Consistorio.

Bajo el lema “Patrimonio arquitectónico: ventanas al pasado, puertas al futuro”, la programación propone charlas, visitas guiadas, exposiciones y talleres que expliquen cómo las nuevas corrientes estéticas transformaron una antigua villa medieval en un polo de atracción abierto y luminoso.

Estas jornadas aterrizan por segunda vez en la comarca de l'Alcoià-El Comtat de la mano de Muro, que reivindica así un legado a menudo discreto pero de gran valor. "Mientras Alcoy es reconocida por el modernismo y Cocentaina por su patrimonio barroco, Muro pone el foco en sus fachadas ordenadas, balconadas, aperturas y cornisas que, entre los siglos XVIII y XIX, introdujeron los lenguajes academicista y neoclásico en el pueblo", han señalado desde el Ayuntamiento.

“Las II Jornadas Europeas de Patrimonio nacen de la necesidad de poner en valor y difundir el patrimonio cultural que tenemos en Muro, que muchas veces pasa desapercibido a los ojos de las vecinas y de los vecinos”, explica el regidor de Patrimonio Cultural, Sergi Silvestre.

“Aquello que tenemos nos identifica y nos hace ser quién somos; conocerlo es el primer paso para estimarlo, preservarlo, conservarlo y, sobre todo, vivirlo y disfrutar como comunidad”, ha añadido.

Investigación y participación

La programación combina investigación académica, memoria oral y participación ciudadana. Por un lado, se ponen de relieve elementos poco conocidos, como los grafitos históricos de la iglesia parroquial de San Juan Baptista, que conservan la huella de generaciones que han habitado y transformado el edificio. Por otra parte, rutas y paseos por el casco urbano permiten leer Muro como un auténtico manual al aire libre del academicismo y el neoclasicismo, con fachadas y ampliaciones urbanas que cuentan el paso de una villa andalusí a una villa abierta a la luz.

“Hay testigos de patrimonio cultural en nuestro pueblo que se desconocen casi por completo, como los grafitos históricos de la parroquia”, destaca Silvestre.

“Son marcas del paso del tiempo, trazas de la gente que ha ido habitando estos espacios mientras el edificio crecía y se transformaba hasta la forma que vemos hoy. Y el recorrido por las calles nos permite descubrir también este Muro academicista y neoclásico, resultado de un periodo de transformación profundo a finales del siglo XVIII y al XIX”, ha concluido el regidor de Patrimonio Cultural.

Tres ejes

La dirección técnica de las jornadas recae en el consultor de Patrimonio Cultural Josep Valero, que ha articulado el programa alrededor de tres grandes ejes: patrimonio perdido, patrimonio silencioso y diseño gráfico como herramienta de comunicación cultural. A través de estos tres vectores, Muro conecta su relato local con el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio, que buscan reforzar la conciencia sobre aquello que compartimos como europeos.

“Las Jornadas Europeas de Patrimonio son una buena posibilidad que nos ofrece la Unión Europea para reivindicar todo el que somos y todo nuestro legado, toda nuestra historia, para construir un futuro mucho más sensible al que hemos sido”, explica Valero.

“Este año trabajamos tres patas principales: el patrimonio perdido, el patrimonio silencioso —aquello que no se ve pero que está ahí, esperando que alguien le dé importancia— y el diseño gráfico, que nos permite conectar la planificación, la identidad cultural y la comunicación visual a través de nuevas propuestas”, ha señalado.

Actividades

El programa incluye, entre otras actividades, talleres de patrimonio con el alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy (EASD) y una exposición de sus proyectos de renovación de las salas expositivas del Centro Cultural Vila de Muro y de una campaña de sensibilización sobre el patrimonio; la presentación del libro “La lección de la piedra” de Ivana Ponsoda Revert, dedicado a la piedra en seco; una sesión de reconocimiento de espacios y personas a partir del fondo fotográfico “Ramiro Fotógrafo”; la presentación de las líneas estratégicas del Plan de Patrimonio Cultural de Muro y de la nueva marca corporativa de patrimonio cultural, diseñada por Rafa Calbo; una ruta guiada a los grafitos de la iglesia parroquial a cargo del historiador y arqueólogo Pedro Corredor, a partir de las investigaciones de Judith Santos-Olmo; y un paseo interpretativo por el Muro academicista y neoclásico conducida por el mismo Valero.

“Queremos que la ciudadanía sienta que el patrimonio no es solo piedra; es memoria, identidad y también una oportunidad de futuro”, ha resumido Silvestre. “Cuando abrimos ventanas al pasado y entendemos qué supuso el paso al academicismo y al neoclasicismo, también abrimos puertas a un modelo de pueblo más consciente, más cuidado y más orgulloso del que es”.

Todas las actividades de las II Jornadas Europeas de Patrimonio de Muro son de carácter gratuito. Determinadas propuestas, como la ruta a los grafitos históricos, requieren inscripción previa por motivos de aforo y organización a través del correo electrónico patrimoni@vilademuro.net. El programa completo se puede consultar en la web municipal www.vilademuro.net.