La potente instalación que se ha finalizado sobre el Museo Explora de Alcoy
El Ayuntamiento pone en funcionamiento 114 paneles fotovoltaicos en la cubierta del edificio
La concejalía de Transición Energética ha anunciado este miércoles la finalización de la instalación solar fotovoltaica situada en la cubierta del Museo Explora de Alcoy. Esta actuación, que ya se encuentra completamente operativa, forma parte del plan municipal para fomentar el autoconsumo eléctrico y pretende aumentar la generación de energía renovable en edificios públicos.
La nueva instalación cuenta con una potencia pico de 63,27 kW y está formada por 114 paneles solares de 550 W cada uno. Se prevé que produzca más de 84.000 kWh anuales, una energía que contribuirá a reducir las emisiones y a disminuir el gasto energético municipal.
Basada en la modalidad de autoconsumo compartido, la instalación no solo alcanzará al propio Museo Explora, sino que también suministrará energía al Conservatorio Municipal, a los Servicios Sociales del Camí, al edificio de la calle Mayor donde se encuentra la concejalía de Medio Ambiente y al Museo Arqueológico Camilo Visedo.
Según la edil de Transición Energética, Elisa Guillem, “demostramos la apuesta decidida de Alcoi por la energía renovable y para aprovechar los espacios más adecuados sin impacto ambiental para la generación de electricidad verde”.
La edil también ha destacado que “esta instalación supone un paso más en el compromiso de Alcoi con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, a la vez que permite reducir la factura eléctrica y reinvertir los ahorros en servicios para la ciudadanía”.
