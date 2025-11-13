Así avanza Alcoy en la recuperación del entorno del río Riquer por más de 1,4 millones
Las obras combinan la eliminación de especies invasoras, la mejora del estanque de Buidaoli y la renaturalización de los cauces fluviales
Alcoy avanza en la recuperación del entorno del río Riquer con intervenciones ambientales. El Ayuntamiento prosigue así en la transformación ecológica de los espacios fluviales de la ciudad gracias al proyecto AlcoiBioUp!, financiado con fondos europeos, según ha informado este jueves el Ayuntamiento.
En estos momentos se está actuando en el entorno del cauce del río Riquer, con un proyecto valorado en 1,4 millones de euros y destinado a la restauración y mejora ambiental de este corredor fluvial, al tiempo que se mejora la relación de la ciudadanía con su entorno natural.
Ya han concluido las labores de desbroce y retirada de especies invasoras, especialmente caña y ailanto, que habían colonizado de manera agresiva este tramo fluvial. Para evitar su rebrote, se han colocado lonas biodegradables que actúan como barrera natural y facilitan la recuperación de la vegetación autóctona.
Estanque de Buidaoli y fauna invasora
Paralelamente, se está desarrollando la mejora integral del estanque de Buidaoli, que contará con una aportación continua de agua gracias a la canalización de un nacimiento cercano.
Esta actuación permitirá recuperar el equilibrio ecológico de un espacio que forma parte del corazón del corredor verde del Riquer. Además, se está llevando a cabo la retirada de fauna invasora, como carpas y tortugas americanas, que será reemplazada por especies autóctonas, entre ellas el gallipato, un anfibio emblemático de los ecosistemas mediterráneos y especialmente sensible a la degradación del hábitat.
Llevamos años arrastrando la presencia de flora y fauna invasora que empobrecía el ecosistema, y estas actuaciones nos permiten revertir esa situación
El concejal de Emergencia Climática, Raül Llopis, subraya que “la recuperación de este cauce y la mejora del estanque de Buidaoli son pasos decisivos para restaurar la biodiversidad en pleno entorno urbano. Llevamos años arrastrando la presencia de flora y fauna invasora que empobrecía el ecosistema, y estas actuaciones nos permiten revertir esa situación”.
Llopis destaca también que estas intervenciones suponen un avance decisivo en la consolidación de la infraestructura verde de Alcoy, ya que permitirán restaurar zonas degradadas, aumentar la conectividad ecológica y mejorar la relación de la ciudad con sus ríos mediante nuevas zonas vegetadas, itinerarios peatonales y espacios de transición entre el tejido urbano y el paisaje fluvial.
Las obras abarcan la renaturalización y restauración ambiental de varios tramos del Serpis y el Barxell a su paso por la ciudad, la mejora de la continuidad natural y peatonal en el entorno de la antigua caldera de gas y el aumento de la vegetación en cauces y taludes.
Otros proyectos
Estas actuaciones se verán reforzadas con otros proyectos, también financiados con fondos europeos dentro de la línea de Bajas Emisiones, destinados a garantizar un mejor acceso a la zona del cauce fluvial, así como a promover la rehabilitación integral del paseo Juana Moreno.
Estas intervenciones permitirán ordenar los itinerarios verdes que conectan los barrios con el Riquer, mejorar la accesibilidad peatonal, abrir nuevos puntos de conexión con el paisaje fluvial e integrar espacios actualmente degradados o poco transitables.
Se trata de una estrategia global de renaturalización que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.
