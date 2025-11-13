¿Cuál es el principal efecto en Alicante de la tormenta solar que barre el planeta?

El ciclo solar 25, que se extenderá hasta principios de los años 30 de este siglo, está teniendo una actividad mayor de lo habitual. Un ejemplo de ello es la tormenta solar que está impactando esta semana en el planeta como consecuencia de una gran llamarada solar, la mayor registrada en este ciclo, que tiene una duración de 11 años.

El impacto de esta actividad geomagnética en cualquier caso se espera que sea "leve", pero que tiene como efecto más llamativo la posibilidad de contemplar un fenómeno muy poco frecuente en latitudes como la de la Península Ibérica, incluida Alicante. Son las auroras boreales, que constituyen todo un espectáculo y una rareza en la provincia.

Además de este fenómeno nocturno, la tormenta solar puede causar efectos leves en el planeta, incluida la provincia. Podrían registrarse fallos en los sistemas de navegación por satélite y alteraciones "muy limitadas" en comunicaciones por radio de onda corta o alta frecuencia, aunque las redes habituales de telefonía móvil, internet o radio FM en España no deberían experimentar afectaciones apreciables.

Respecto a este fenómeno que se alargará al menos hasta el viernes, el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que actualmente "estamos en el llamado ciclo solar 25. El sol funciona con ciclos de 11 años de duración y ahora estamos en prácticamente en la mitad, ya en la segunda parte del ciclo", que acabará a comienzos de los años 30 de este siglo XXI.

Llevamos algunos años en los que podemos ver más tormentas solares, más manchas solares en la corona solar. Y eso tiene incidencia también en la posibilidad de que se puedan observar auroras boreales Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Y el climatólogo ha destacado que "en este ciclo se ha visto que el sol está un poco más activo de lo normal. Por eso llevamos algunos años en los que podemos ver más tormentas solares, más manchas solares en la corona solar. Y eso tiene incidencia también en la posibilidad de que se puedan observar auroras boreales".

Por ello, "todo tiene que ver con la mayor actividad que está registrando el sol en los últimos años y que provoca este tipo de fenómenos astronómicos que tienen relación en la atmósfera, porque vemos cielos de color verdoso y que son los que provocan las auroras boreales".

Impacto limitado

Los impactos de la tormenta solar se prevé, en términos generales, un impacto "leve" en España. Y fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han asegurado que las redes habituales de telefonía móvil, internet o radio FM en España no deberían experimentar afectaciones apreciables.

España no se encuentra entre los países con mayor exposición directa a este episodio extremo de clima espacial y, por tanto, no se prevén daños relevantes ni interrupciones significativas en infraestructuras críticas españolas como resultado de estas tormentas geomagnéticas.

Las tormentas geomagnéticas son perturbaciones del campo magnético de la Tierra que se producen debido a un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares, que llegan a alcanzar la magnetosfera y a producir alteraciones en el campo magnético terrestre, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), organismo dependiente del Ministerio de Transportes.

Pueden durar desde horas a varios días. En concreto, la actual, que comenzó este martes está prevista que dure al menos hasta el viernes 14 de noviembre.