El festival de animación Animalcoi arranca con el anuncio de los ganadores

La gala inaugural de Animalcoi 2025, el Festival Internacional de Animación de Alcoy, abrió en la noche del miércoles oficialmente la quinta edición con el anuncio de los ganadores.

El certamen, en el que participan más de 50 cortos, se alargará hasta el domingo, y la programación de este jueves incluye conferencias, "showroom", "pitch sessions" dedicadas al sector del videojuego y las primeras proyecciones de cortometrajes en los Cines Alzamora.

Así, la apertura de esta quinta edición celebrada en el Parque Tecnológico de Rodes reunió a profesionales, estudiantes y amantes de la animación, en una cita que consolida a la ciudad como referente del sector en la Comunidad Valenciana.

La ceremonia, dirigida con un humor corrosivo por la actriz y cómica valenciana Maria Juan, dio el pistoletazo de salida a cuatro días de programación que combinan proyecciones, talleres, conferencias y encuentros profesionales.

Galardonados y autoridades en la gala inaugural / INFORMACIÓN

Durante el acto se entregaron los reconocimientos de los premios del festival, que en esta edición distinguieron el talento, la originalidad y la innovación de producciones tanto nacionales como internacionales.

Con cerca de 300 cortometrajes presentados, han sido más de 50 los seleccionados, contando además invitados tanto nacionales como internacionales, la asistencia de marcas, empresas y estudios de primer nivel; 14 proyectos en las "pitch sessions" -presentación breve de un proyecto- y 5 de los largometrajes de animación del año en cartel.

Galardonados

El Premio Animalcoi-Fundación Mutua Levante al mejor cortometraje nacional ha sido para “One-Way Cycle”, de Alicia Núñez, con accésit para “Carmela”, de Pangur Animation.

El Premio Animalcoi-Aitex al mejor cortometraje de animación de una escuela o estudiante de animación ha correspondido a “Cuando llegue la inundación”, de Antonio Lomas (España), y el accésit para “Soup!” de Ava Azarmi (EE UU).

Y el Premio Animalcoi-Solitium al cortometraje internacional se lo ha llevado “Percebes”, de Alexandra Ramires y Laura Gonçalves (Portugal), siendo el accésit para “Wander to Wonder”, de Nina Gantz (Países Bajos), obra que estuvo nominada en la pasada edición de los Óscar.

Jornada del jueves

El Parque Tecnológico Urbano de Rodes acoge este jueves las conferencias “Dirección de arte en videojuegos: del lienzo a la pantalla”, a cargo de Mariona Valls (Mango Protocol) a las 10:00 horas, “Avanzar fracasando: cuando los proyectos no salen como esperabas”, impartida por JM Blay a las 11:30 horas, y la mesa redonda “Del arte al videojuego: cómo dibujar un camino”, con la participación de Sara Luna, Joveguille y Ara Rojas, a las 13:00 horas.

Las galardonadas por el mejor cortometraje internacional, “Percebes”, de las portuguesas Alexandra Ramires y Laura Gonçalves / INFORMACIÓN

A las 17:00 horas tendrá lugar la Pitch Session Animalcoi dedicada a videojuegos, donde se presentarán los proyectos seleccionados ante profesionales del sector y representantes de productoras invitadas.

Paralelamente, el Showroom Animalcoi ofrecerá durante toda la mañana un espacio expositivo con videojuegos independientes, experiencias interactivas y trabajos de escuelas y centros de formación.

La programación cinematográfica se trasladará por la tarde a los Cines BIC Alzamora, donde comenzarán las proyecciones de las diferentes secciones oficiales del festival:

18:00 horas – Sesión Animalcoi Solitium 4: Cortos internacionales.

19:00 horas – Sesión Animalcoi Solitium 1: Cortos internacionales.

20:00 horas – Sesión Animalcoi Fundación Mutua Levante 1: Cortos nacionales.

21:30 horas – Sesión Animalcoi AITEX 1: Cortos de escuelas de animación o estudiantes.

Viernes

El viernes 14 continúa la programación profesional con nuevas conferencias, entre ellas “Skydance Animation y el salto profesional” con Jose Giménez y Mireia Álvarez a las 10:00 horas, “Hazañas de barro: la vida en stop motion” impartida por Stuart Messinger (Aardman Academy) a las 11:15 horas; y “Cómo hacer un largometraje stop motion y no morir en el intento”, un encuentro con Irene Iborra, directora de “Olivia y el terremoto invisible”.

El ganador por el mejor cortometraje de animación de una escuela o estudiante de animación, por “Cuando llegue la inundación”, de Antonio Lomas / INFORMACIÓN

Al mismo tiempo, entre las 10:00 y las 14:00 horas, se celebra Animalcoi-Pro, un foro creado para impulsar la internacionalización del sector industrial y creativo de la animación y fomentar la participación del sector privada con el financiamiento y coproducción de proyectos valencianos. Lo organiza la Cámara de Comercio de Alcoy a través del programa Pyme Global i IVACE+i Internacional. Este año cuenta con la presencia de diferentes delegaciones de Europa del Este.

Además, se desarrollará, a las 16:00 horas, el taller profesional “Animar lo invisible” de Aardman Studio y la Pitch Session de proyectos de animación en construcción a las 17:00 horas.

Por la tarde, siguen las proyecciones oficiales del festival:

18:00 horas – Sesión Animalcoi Aitex 2: Cortos de escuelas de animación o estudiantes.

19:00 horas – Largometraje “Olivia y el terremoto invisible” (2025). Con la presentación y el coloquio con la directora, Irene Iborra.

20:00 horas – Sesión Animalcoi Solitium 3: Cortos internacionales.

21:30 horas – Largometraje “Decorado” (2025). Con la presentación y el coloquio con el director, Alberto Vázquez.

Animalcoi 2025 cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, el Institut Valencià de Cultura, el Ayuntamiento de Alcoy, la Diputación de Alicante y el Ministerio de Cultura del Gobierno de España; el patrocinio del Grupo Solitium, Aitex, Fundación Mutua Levante y el Centro Comercial Alzamora, así como la colaboración de la Fundación SGAE y la Cátedra de Análisis y Prospectiva Audiovisual de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Y À Punt es el medio oficial del festival.