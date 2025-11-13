El galardón que recibe Alcoy por su apuesta por la sostenibilidad

El Ayuntamiento de Alcoy recibe el Premio Cities Revolution 2025 en el marco del Energy Global Expo & Congress (EGEC 2025) en València. La segunda edición de este congreso ha concluido este jueves en Feria Valencia con un balance muy positivo y la confirmación de que la Comunidad Valenciana se ha convertido en un referente nacional en transición energética, innovación tecnológica y sostenibilidad industrial.

Organizado por Avaesen, el Clúster de la Energía de la Comunidad Valenciana y la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, EGEC 2025 ha reunido durante tres días a más de 200 ponentes en un foro que ha abordado los grandes retos del sector energético y su integración con el territorio.

La tercera y última jornada de este foro ha servido para que expertos, alcaldes y responsables públicos hayan analizado la transformación urbana desde la perspectiva de la eficiencia energética, la digitalización y la resiliencia.

Al final de la jornada, el alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha recibido el Premio Cities Revolution 2025 por su liderazgo en políticas de sostenibilidad e innovación local. "Este premio es un camino para compartir todo lo que hemos conseguido en Alcoy".

Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen, ha afirmado tras el cierre del congreso: “EGEC 2025 ha demostrado que la Comunitat Valenciana está preparada para liderar el nuevo modelo energético europeo, donde la innovación, la colaboración y la sostenibilidad son ejes fundamentales”.

Por su parte, Ricardo Romaguera, presidente del Clúster de la Energía de la Comunitat Valenciana, ha comentado: «Esta edición ha mostrado la fuerza de un ecosistema que combina tecnología, industria, emprendimiento y talento. EGEC 2025 ha sido la prueba de que juntos podemos acelerar la transición energética y generar nuevas oportunidades económicas y sociales».

Diálogo, innovación y cooperación

El congreso se ha desarrollado en dos escenarios paralelos –Main Stage e Innovation Stage–, donde se han celebrado mesas redondas, ponencias magistrales y encuentros empresariales en torno a temas como la independencia energética, el almacenamiento, la agrovoltaica, la hibridación tecnológica, los gases renovables, la digitalización o la transición justa.

Durante la primera jornada, los debates se centraron en el papel de la Comunitat Valenciana como motor energético del país, con la participación de representantes institucionales y empresariales en la mesa de directores generales de Energía de distintas comunidades autónomas. La II Noche de la Energía, acto de networking y entrega de premios EGEC'25, reunió a más de 100 profesionales del sector y reconoció la trayectoria de empresas y líderes comprometidos con la transición energética.

El segundo día puso el foco en el almacenamiento energético, la agrovoltaica y la innovación aplicada al territorio, con la presencia de expertos del ámbito científico, tecnológico y agrícola que destacaron el potencial de la integración entre energía y sector primario.

Cities Revolution: las ciudades ante el reto energético

El tercer día de EGEC 2025 ha acogido el I Congreso Cities Revolution, dedicado a las ciudades inteligentes y sostenibles. El congreso ha sido inaugurado por el diputado de Fondos Europeos, Innovación y Administración Electrónica de la Diputación de València, Juan Ramón Adsuara, quien ha destacado que Cities Revolution «nace para impulsar a los municipios hacia un modelo urbano más sostenible, humano y preparado para los retos del futuro» y que iniciativas como el Think Tank Smart City, «significan un paso adelante en la colaboración público-privada para mejorar la calidad de vida de las personas».

Clausura del congreso en València / INFORMACIÓN

La Dra. Samira Khodayar, coordinadora del Área de Meteorología y Climatología del CEAM, ha subrayado en su ponencia inaugural que hablamos de cambio climático «como un problema no solo medioambiental, sino económico y social de primer orden». «El futuro del Mediterráneo se decidirá en sus ciudades, en cómo las planificamos y adaptamos para proteger la vida, la salud y la prosperidad de quienes las habitan», ha añadido.

Dado el éxito del foro, la organización ha anunciado que en octubre de 2026 se celebrará la tercera edición de EGEC'25.

Sobre Avaesen

Avaesen es la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía. Reúne un ecosistema de 300 agentes públicos y privados, de los cuales 160 son empresas de energías renovables, ciclo del agua, gestión de residuos y ciudades inteligentes, con una facturación total de 7.500 millones de euros y englobando 20.000 empleos verdes.

Sobre el Clúster de la Energía de la CV

El Clúster de la Energía de la Comunitat Valenciana agrupa a empresas y entidades del sector para impulsar la innovación, la colaboración y la competitividad en torno a las energías renovables y la transición energética en la región.