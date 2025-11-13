El galardón que recibe Alcoy por su apuesta por la sostenibilidad
El Ayuntamiento recibe el Premio Cities Revolution 2025 en el marco del Energy Global Expo & Congress de València por su liderazgo en políticas de sostenibilidad e innovación local
El Ayuntamiento de Alcoy recibe el Premio Cities Revolution 2025 en el marco del Energy Global Expo & Congress (EGEC 2025) en València. La segunda edición de este congreso ha concluido este jueves en Feria Valencia con un balance muy positivo y la confirmación de que la Comunidad Valenciana se ha convertido en un referente nacional en transición energética, innovación tecnológica y sostenibilidad industrial.
Organizado por Avaesen, el Clúster de la Energía de la Comunidad Valenciana y la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, EGEC 2025 ha reunido durante tres días a más de 200 ponentes en un foro que ha abordado los grandes retos del sector energético y su integración con el territorio.
Este premio es un camino para compartir todo lo que hemos conseguido en Alcoy
La tercera y última jornada de este foro ha servido para que expertos, alcaldes y responsables públicos hayan analizado la transformación urbana desde la perspectiva de la eficiencia energética, la digitalización y la resiliencia.
Al final de la jornada, el alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha recibido el Premio Cities Revolution 2025 por su liderazgo en políticas de sostenibilidad e innovación local. "Este premio es un camino para compartir todo lo que hemos conseguido en Alcoy".
Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen, ha afirmado tras el cierre del congreso: “EGEC 2025 ha demostrado que la Comunitat Valenciana está preparada para liderar el nuevo modelo energético europeo, donde la innovación, la colaboración y la sostenibilidad son ejes fundamentales”.
EGEC 2025 ha demostrado que la Comunitat Valenciana está preparada para liderar el nuevo modelo energético europeo, donde la innovación, la colaboración y la sostenibilidad son ejes fundamentales
Por su parte, Ricardo Romaguera, presidente del Clúster de la Energía de la Comunitat Valenciana, ha comentado: «Esta edición ha mostrado la fuerza de un ecosistema que combina tecnología, industria, emprendimiento y talento. EGEC 2025 ha sido la prueba de que juntos podemos acelerar la transición energética y generar nuevas oportunidades económicas y sociales».
Diálogo, innovación y cooperación
El congreso se ha desarrollado en dos escenarios paralelos –Main Stage e Innovation Stage–, donde se han celebrado mesas redondas, ponencias magistrales y encuentros empresariales en torno a temas como la independencia energética, el almacenamiento, la agrovoltaica, la hibridación tecnológica, los gases renovables, la digitalización o la transición justa.
Esta edición ha mostrado la fuerza de un ecosistema que combina tecnología, industria, emprendimiento y talento
Durante la primera jornada, los debates se centraron en el papel de la Comunitat Valenciana como motor energético del país, con la participación de representantes institucionales y empresariales en la mesa de directores generales de Energía de distintas comunidades autónomas. La II Noche de la Energía, acto de networking y entrega de premios EGEC'25, reunió a más de 100 profesionales del sector y reconoció la trayectoria de empresas y líderes comprometidos con la transición energética.
El segundo día puso el foco en el almacenamiento energético, la agrovoltaica y la innovación aplicada al territorio, con la presencia de expertos del ámbito científico, tecnológico y agrícola que destacaron el potencial de la integración entre energía y sector primario.
Cities Revolution: las ciudades ante el reto energético
El tercer día de EGEC 2025 ha acogido el I Congreso Cities Revolution, dedicado a las ciudades inteligentes y sostenibles. El congreso ha sido inaugurado por el diputado de Fondos Europeos, Innovación y Administración Electrónica de la Diputación de València, Juan Ramón Adsuara, quien ha destacado que Cities Revolution «nace para impulsar a los municipios hacia un modelo urbano más sostenible, humano y preparado para los retos del futuro» y que iniciativas como el Think Tank Smart City, «significan un paso adelante en la colaboración público-privada para mejorar la calidad de vida de las personas».
La Dra. Samira Khodayar, coordinadora del Área de Meteorología y Climatología del CEAM, ha subrayado en su ponencia inaugural que hablamos de cambio climático «como un problema no solo medioambiental, sino económico y social de primer orden». «El futuro del Mediterráneo se decidirá en sus ciudades, en cómo las planificamos y adaptamos para proteger la vida, la salud y la prosperidad de quienes las habitan», ha añadido.
Dado el éxito del foro, la organización ha anunciado que en octubre de 2026 se celebrará la tercera edición de EGEC'25.
Sobre Avaesen
Avaesen es la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía. Reúne un ecosistema de 300 agentes públicos y privados, de los cuales 160 son empresas de energías renovables, ciclo del agua, gestión de residuos y ciudades inteligentes, con una facturación total de 7.500 millones de euros y englobando 20.000 empleos verdes.
Sobre el Clúster de la Energía de la CV
El Clúster de la Energía de la Comunitat Valenciana agrupa a empresas y entidades del sector para impulsar la innovación, la colaboración y la competitividad en torno a las energías renovables y la transición energética en la región.
Suscríbete para seguir leyendo
- 30 grados y noches tropicales otra vez en Alicante
- Un hombre muere al chocar su coche contra un árbol en Ibi
- La Fira de Cocentaina crece con más de 800 expositores e incorpora por primera vez a Tesla
- Primera helada en el interior de Alicante y 26 grados de máxima en la Vega Baja
- El litoral de Alicante superará el domingo otra vez los 28 grados
- Así funciona un radar de tramo
- Un poniente extremo en Alicante: 24,9 grados de mínima, 32,4 de máxima y rachas de 93 km/h
- La Bonoloto deja en Alcoy un premio de más de 780.000 euros