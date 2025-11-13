El Nadal Alcoià toma forma: ya hay cargos para el Bando Real

Un año más, como es tradición desde 1923, el Embajador Real llegará a Alcoy el próximo 4 de enero para hacer llegar el mensaje de los Reyes de Oriente a todos los alcoyanos y alcoyanas. En esta edición, dos nombres con raíces alcoyanas y trayectorias destacadas contribuirán a mantener viva la magia de este momento único, según ha hecho público este jueves el Ayuntamiento.

El actor y director alcoyano Pau Durà participará en uno de los actos más esperados del Nadal Alcoià, ayudando a transmitir el mensaje al Embajador Real, mientras que la periodista Abril Peidro será la encargada de escribir el Bando Real.

A diferencia de otros lugares donde todo va dirigido únicamente a los más pequeños, en nuestra ciudad la magia de la Navidad alcoyana hace que todos volvamos a nuestra infancia Jordi Martínez — Concejal de Fiestas de Alcoy

"Desde el Ayuntamiento les damos la enhorabuena por participar en este acto que anunciará la visita de Sus Majestades los Reyes de Oriente el próximo 4 de enero. Estamos seguros de que harán llegar de la mejor manera posible el mensaje de los Reyes a todos los alcoyanos y alcoyanas", ha destacado el concejal de Fiestas, Jordi Martínez.

"A diferencia de otros lugares donde todo va dirigido únicamente a los más pequeños, en nuestra ciudad la magia de la Navidad alcoyana hace que todos volvamos a nuestra infancia", ha añadido el regidor.

Pau Durà

Pau Durà nació en Alcoy en 1972. Diplomado por el Institut del Teatre de Barcelona, compagina la escritura y la dirección con su trabajo de actor, que comenzó a principios de los años noventa. Ha interpretado una veintena de espectáculos teatrales y ha participado en más de setenta producciones audiovisuales, entre películas y series de televisión.

En 2018 escribió y dirigió "Formentera Lady", largometraje protagonizado por José Sacristán, que obtuvo el premio a la Mejor Ópera Prima en el Festival Cinespaña de Toulouse, además de ser nominada a Mejor Película en los Premios Gaudí y a siete galardones de la Academia Valenciana.

En 2022 llegó a los cines "Toscana", una comedia que también protagoniza. Su tercera película, "Pájaros", protagonizada por Javier Gutiérrez y Luis Zahera —ganador este último de la Biznaga al Mejor Actor en el Festival de Málaga—, llegó a los cines en abril de 2024 con un gran éxito de crítica y público.

Paralelamente, trabaja como actor en películas como "Un mundo normal", de Achero Mañas; "No sé decir adiós", de Lino Escalera; "Tots volem el millor per a ella", de Mar Coll (por la cual fue finalista al Gaudí al Mejor Actor de Reparto); "El jugador de ajedrez", de Luis Oliveros; o "Krámpack", de Cesc Gay. En televisión, ha participado en series como "El Príncipe", "Merlí", "Crematorio", "Plats Bruts" o "7 vidas", entre muchas otras.

Tengo la suerte de haber crecido en una familia que mantiene viva la magia de estos días. Por eso, me hace especial ilusión poder ayudar a los Reyes a escribir el Ban Reial Abril Peidro — Periodista

Como actor de teatro, ha interpretado obras de Shakespeare, Molière, Goldoni, Pirandello, Koltès, Jardiel Poncela, Neil Simon y Oscar Wilde, dirigidas, entre otros, por Alfredo Sanzol, Sergi Belbel, Georges Lavaudant o Lluís Homar. Fue finalista en los Premios Max al Mejor Actor de Reparto por "La punta de l’iceberg", de Antonio Tabares, producción del Teatro de la Abadía.

Ha dirigido en el Teatre Romea de Barcelona "Un aire de família", de Agnès Jaoui y Jean-Pierre Bacri, espectáculo que obtuvo siete nominaciones a los Premios Butaca y otra a los Premios Max. También dirigió "Ulisses in Berlin", de Paco Sanguino, en una producción de Teatres de la Generalitat Valenciana.

Abril Peidro

La alcoyana Abril Peidro Llompart tiene 25 años, es graduada en Periodismo y cuenta con un máster en Comunicación Política. Actualmente forma parte del equipo de "Amunt i Avall", el magazine matinal de la radio pública valenciana, tras haber trabajado en Cope Alcoi y en el programa El Rall de À Punt Ràdio. También tiene experiencia en comunicación institucional.

Como buena alcoyana, Abril asegura que la Navidad es para ella uno de los momentos más esperados del año: "Tengo la suerte de haber crecido en una familia que mantiene viva la magia de estos días. Por eso, me hace especial ilusión poder ayudar a los Reyes a escribir el Ban Reial".