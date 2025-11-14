Crowdfunding para impulsar el Museo de Patrimonio Industrial del Campus de Alcoy

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha puesto en marcha una campaña de "crowdfunding" para sumar a particulares, empresas y entidades como mecenas del Museo de Patrimonio Industrial e Historia del Campus de Alcoy (MUPIH).

Las donaciones permitirán ampliar y adecuar las instalaciones, mejorar la conservación de las piezas y facilitar el traslado de la maquinaria a los espacios de exhibición, según han informado desde el Campus alcoyano.

A través de la plataforma de mecenazgo de la UPV, cualquier persona puede realizar una donación online y descubrir algunas de las piezas y relatos que conforman la colección del museo.

El MUPIH es un proyecto de gran envergadura que necesita el apoyo de toda la sociedad, cuyas aportaciones permitirán el avance en la puesta en valor de todo el material de que se dispone José María Gadea — Director del Museo de Patrimonio Industrial del Campus de Alcoy

Las aportaciones cuentan, además, con importantes beneficios fiscales. En el caso de microdonaciones de hasta 250 euros, la desgravación alcanza el 80% en el IRPF, tal como contempla la Ley de Mecenazgo.

“El MUPIH contiene parte de la memoria industrial, educativa e histórica de la ciudad de Alcoy. El MUPIH es un proyecto de gran envergadura que necesita el apoyo de toda la sociedad, cuyas aportaciones permitirán el avance en la puesta en valor de todo el material de que se dispone. Del análisis y respeto a nuestros orígenes ha de surgir la fuerza que impulsa hoy a nuestra sociedad y en especial a nuestros estudiantes”, ha subrayado José María Gadea, director del MUPIH y profesor de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy (EPSA).

La primera colección de telares de la Comunidad Valenciana

La campaña coincide con la reciente cesión al museo de la primera colección de telares de la Comunidad Valenciana, un conjunto único de maquinaria textil reunido y restaurado durante más de 40 años por Josep Julià en Benilloba. Tasada en 100.000 euros y catalogada como Bien Mueble de Relevancia Patrimonial, esta colección incluye telares, tornos y urdidores, algunos con siglos de antigüedad.

Algunas de las piezas con Rafael Julià, primo de Josep Julià, en una imagen de archivo / Juani Ruz

La maquinaria, donada por su viuda, Maria Català Monllor, va a ser trasladada desde su emplazamiento en las últimas décadas en Benilloba, y tendrá una sala propia en el histórico edificio Viaducto que alberga el MUPIH.

“Quién mejor que la universidad, que es la luz de la cultura, que recoge y enseña. Lo hago en memoria de mi marido y por la sociedad, porque aquí hay un trozo de historia y puede verse cómo trabajaban nuestros antepasados”, señala Català.

Historia viva en el Campus de Alcoy

Integrado en el Sistema Valenciano de Museos, el MUPIH combina piezas de gran valor patrimonial con una importante función didáctica ya que cuenta con equipos de laboratorio, máquinas de taller y el archivo documental del Campus de Alcoy.

Además de la nueva colección de Josep Julià, el museo alberga otros fondos destacados y acoge la Sala de la Paz (antigua prisión del sueco), un espacio que conserva los mensajes y dibujos realizados por los presos durante la Guerra Civil española.

El edificio de la Escuela Industrial, inaugurado en 1936, fue primero hospital de guerra sueco-noruego -una de las acciones humanitarias más relevantes del conflicto- y posteriormente prisión conocida como “del Generalísimo”.