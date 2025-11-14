Una moción de censura sobrevuela la provincia: un alcalde tránsfuga se queda solo

Insostenible. El alcalde tránsfuga de l'Alqueria d'Asnar se queda como único integrante de un ejecutivo municipal que hasta la pasada semana estaba formado por cuatro personas. A la marcha el martes de los dos ediles del PP del ejecutivo, se suma a las pocas horas la renuncia a sus delegaciones de Saray González, la otra edil tránsfuga. El primer edil César Palmer y esta regidora abandonaron Compromís hace un año tras abrirles el partido expediente por pactar con el PP después de las elecciones de mayo de 2023. Y ahora Palmer se queda solo.

El PSOE necesita el apoyo de un edil del PP o de González para sacar adelante una moción de censura

Así, sobrevuela en el Ayuntamiento de esta pequeña localidad de El Comtat la posibilidad de una moción de censura, para la que el PSOE (3 ediles) necesita el apoyo de un concejal del PP o de González. Todo tras la denuncia el mes pasado de los socialistas sobre irregularidades en la recaudación del polideportivo en agosto de 2024, 1.600 euros que no se ingresaron en la cuenta del banco hasta un año después, tras alertar de esta situación el PSOE en el pleno. Un dinero que Palmer asegura había estado en la caja del Ayuntamiento para pagos en efectivo.

El alcalde, en un comunicado en redes sociales, ha asegurado que asume todas las delegaciones y que está convencido de poder sacar adelante el Consistorio. Aunque la situación parece insostenible y se antoja inevitable la presentación de una moción de censura por parte del PSOE.

Puede haber habido algún error, pero nadie ha robado ni un solo euro César Palmer — Alcalde de l'Alqueria d'Asnar

El PP alegó en su salida que había discrepancias con Palmer, y este se había negado a una alternancia en la Alcaldía, lo que motivó la marcha de los populares, sin aclarar si tiene algo que ver la polémica por la recaudación del polideportivo. Y en su marcha la concejal deja entrever que su decisión podría estar relacionada en parte con la gestión de ese dinero.

Despedida de González

En su renuncia, González explica que "esta decisión, aunque difícil, responde a una serie de circunstancias que hacen imposible continuar desarrollando mi labor con la dignidad y coherencia con las cuales siempre he intentado actuar".

"He llegado a un punto en el cual considero que han desaparecido las condiciones políticas y personales necesarias para continuar trabajando con honestidad y confianza; y con la cohesión suficiente dentro del equipo de gobierno. Desaparecidas estas condiciones iniciales, se suman la incomprensión, que ha provocado un desencanto que se ha generado en los últimos tiempos y que han deteriorado de manera irreparable la relación y el proyecto que compartíamos", ha asegurado en una carta de renuncia.

Me resulta inaceptable la manera en que se han gestionado determinados asuntos económicos y decisiones internas Saray González — Concejal de l'Alqueria d'Asnar

"Así mismo, me resulta inaceptable la manera en que se han gestionado determinados asuntos económicos y decisiones internas, mostrando reiteradamente a mis compañeros de gobierno y recordando, pública y privadamente, que siempre he defendido la transparencia, la responsabilidad y el buen uso del dinero público. Por eso, no puedo ni quiero permanecer en un entorno donde esos principios se ven comprometidos", ha asegurado.

"Mi principal objetivo ha sido siempre trabajar con equipo y con la honestidad. Por eso, cuando esos valores dejan de ser compartidos, mantener los cargos deja de tener sentido", ha señalado.

"Por todo esto, y con la serenidad de quien sabe que ha actuado con lealtad y coherencia, presento mi renuncia definitiva en las concejalías que me fueron delegadas. Sin embargo, por respeto y lealtad a todos aquellos quienes han confiado en mí durante este tiempo, siempre estaré agradecida y a disposición para todo aquello que necesiten deseando lo mejor a los vecinos y vecinas de l'Alqueria d'Asnar y esperando que cambien las circunstancias, que me han llevado a tomar esta decisión tan dolorosa, para volver a la primera línea de defensa de los intereses del pueblo", ha concluido la edil.

Comunicado del alcalde

Por su parte el alcalde ha explicado en redes sociales que "el Partido Popular y Saray González han decidido dejar el equipo de gobierno. Desde ahora, asumo todas las responsabilidades a solas, pero con la misma ilusión y fuerza de siempre".

Asumo todas las responsabilidades a solas, pero con la misma ilusión y fuerza de siempre César Palmer — Alcalde de l'Alqueria d'Asnar

Ha reconocido que "puede haber habido algún error, pero nadie ha robado ni un solo euro. Lo que hay es trabajo, dedicación y amor por nuestro pueblo, continuaré trabajando por l'Alquería hasta el día en el que, si algún día pueden o quieren, me echen con pactos entre ellos".

Así, "hasta ese momento, aquí estaré, con la cabeza alta, el corazón abierto y el compromiso intacto y con un gran equipo detrás que de manera desinteresada va a trabajar conmigo por el pueblo (vecinos y vecinas, abogados, juristas, Unió Municipalista y Fepal)".

Y asegura que "estoy abierto a continuar con el diálogo con el PP y con Saray para que continúen trabajando desde fuera del equipo si ellos quieren. El trabajo por l'Alquería no se para ni un solo día".