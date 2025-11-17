Conductores de La Alcoyana anuncian una huelga para el 20 y 21 de noviembre

El comité de huelga de Automóviles La Alcoyana ha denunciado la “situación laboral insostenible” de los trabajadores y la convocatoria de huelga para los próximos 20 y 21 de noviembre. Este paro será indefinido a partir del 9 de diciembre si no se alcanza un acuerdo con la empresa, mientras Vectalia por su parte aduce que las negociaciones aún están en marcha.

Los conductores consideran que hay una vulneración del derecho a huelga, con imposición de servicios mínimos del 80 % y amplían esa crítica a la administración en lo que describen como “un boicot” de ambas.

Según CGT, la Generalitat se niega a reunirse con los trabajadores, niega el acceso del Comité a las instalaciones e “impone unos servicios mínimos del 80 %”.

Represalias a los nuevos

Esta circunstancia reflejaría presiones sobre el colectivo al igual que las coacciones que se dirigen a compañeros con menor antigüedad con “represalias”como la de no renovarles el contrato, explica la central, en un comunicado en el que describen sus condiciones laborales como “insostenibles”.

El comunicado relata el alto estrés soportado por los conductores con un absentismo que roza el 50 % y afecta a la seguridad del transporte de viajeros y” recordemos que transportamos vidas humanas”, argumentan.

El sindicato recrimina a la empresa que diariamente incumple los contratos de emergencia firmados con la Generalitat, dejando a decenas de personas en las paradas. Además, estarían utilizando autobuses con más de 10 años y” se modifican horarios, itinerarios y paradas a su antojo”. Las únicas medidas reales que está cumpliendo la mercantil serían las que impuso la Inspección de Trabajo y los tribunales.

Huelga indefinida

En estas circunstancias el comité acusa a la empresa de mentir cuando dice que está abierta al diálogo, con las negociaciones rotas, según el sindicato y sin “acercamiento ni voluntad de negociación colectiva”, afirman. “Su postura es clara y es la de forzar a la plantilla hasta el límite”.

Por todo ello, ante la inacción institucional y la negativa empresarial la central sindical anuncia que hará uso de sus derechos y realizarán una huelga durante los días 20 y 21 de noviembre que será indefinida a partir del 9 de diciembre.

No obstante confían en que las instituciones políticas cumplan su compromiso tal como manifestó el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, quien “se comprometió a implicarse en la problemática existente y mediar para garantizar un transporte de viajeros digno”.

Fuentes de la empresa, en cambio, confirman que las partes están en plenas negociaciones e insisten en su disposición de apertura al diálogo.