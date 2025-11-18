Alcoy licita los nuevos servicios de limpieza viaria y recogida de residuos por 6,7 millones al año

Luz verde a la licitación del nuevo servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Alcoy, que lleva prorrogado de forma forzosa año y medio. El pleno ha aprobado este martes en sesión extraordinaria el expediente de contratación de los nuevos contratos, cuyo coste al año se eleva en un 57 % respecto al actual, aprobado en 2018, hasta alcanzar los 6,7 millones anuales.

Y la novedad reside en que se separan ambos servicios, de forma que hay dos lotes, con el objetivo de facilitar en dos años la municipalización de la limpieza viaria, para cumplir así con el compromiso adquirido por el ejecutivo formado por PSOE y Compromís con Guanyar para los presupuestos municipales de 2024.

La propuesta ha salido adelante con los votos del ejecutivo, y gracias a la abstención de Guanyar, votando en contra PP y Vox, que rechazan la división del contrato. Y también se ha aprobado que la empresa municipal Emsalcoi inicie la tramitación para asumir la gestión de la limpieza de edificios públicos, en este caso con los votos favorables de PSOE, Compromís y Guanyar, la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

El aumento de más de 2,4 millones de euros en el coste global permite incrementar la plantilla en 26 trabajadores más, 78 a 104 profesionales

El concejal de Emergencia Climática, Raül Llopis, ha destacado las mejoras que suponen los nuevos contratos, para los que ahora se abre el plazo para que las empresas interesadas presenten ofertas. El lote de la limpieza viaria representa 3,6 millones al año, con una duración de dos anualidades, prorrogables hasta un máximo de tres años más. Y el de recogida de residuos tiene un precio de salida de 3,1 millones y una duración de 5 años, sin posibilidad de prórrogas. El presupuesto conjunto asciende a 6.699.337,56 euros.

El pleno extraordinario de este martes en Alcoy / INFORMACIÓN

Llopis ha defendido la necesidad de este nuevo contrato que “moderniza de manera integral los servicios, amplía la plantilla e introduce criterios de sostenibilidad.” Y respecto a esta división en dos lotes, ha subrayado que esta estructura “deja la puerta abierta a un modelo más público, preservando en el futuro la posibilidad real y viable de municipalizar la limpieza viaria si así lo decide una mayoría del pleno”. Y que esto responde a una "decisión política", en coherencia con lo negociado con Guanyar.

PP y Vox cargan contra la separación en dos lotes al considerar que es menos eficiente y más costosa

El nuevo contrato supone “una actualización realista de las necesidades del municipio tras años de incremento en la generación de residuos y la aparición de nuevos barrios”.

Y el aumento de más de 2,4 millones de euros en el coste global "permitirá un refuerzo significativo de los recursos humanos", pasando de los 78 trabajadores actuales a una plantilla de 104 profesionales, con la incorporación de 26 nuevos operarios que garantizarán una mejor cobertura en todos los barrios y un incremento de la frecuencia de paso.

Mejoras

En materia de residuos, la principal novedad será la implantación de sistemas tecnológicos avanzados. Todas las islas de contenedores estarán formadas por cinco unidades, incorporando el contenedor marrón con cerradura electrónica para la fracción orgánica.

Esto permitirá implementar la Tasa por Generación, un sistema voluntario en el que la ciudadanía, mediante una aplicación móvil o un llavero, podrá registrar sus aportaciones. Aquellos usuarios que realicen un mínimo de 60 aportaciones anuales podrán acogerse a beneficios fiscales, fomentando así un reciclaje responsable.

Este contrato moderniza de manera integral los servicios de limpieza y recogida, refuerza al personal, incorpora tecnología y mejora la sostenibilidad Raül Llopis — Concejal de Emergencia Climática de Alcoy

El servicio también contempla mejoras sustanciales como la recogida puerta a puerta del cartón comercial, la expansión de la orgánica en el sector terciario hasta 245 establecimientos y la recogida de voluminosos también en horario de tarde.

Además, se actuará específicamente en los polígonos industriales con recogida puerta a puerta de diversas fracciones y sensores de pesaje en los vehículos para aplicar el pago por generación a las empresas. La limpieza de los contenedores se adaptará a la estacionalidad, intensificándose durante los meses de verano hasta cuatro veces al mes para la fracción resto y orgánica para evitar malos olores.

Recogida de residuos en Alcoy / JUANI RUZ

En cuanto a la limpieza viaria, el contrato introduce una mejora global con el objetivo de garantizar un servicio constante. Se refuerza el barrido manual hasta los 26 operarios y se establece un servicio los domingos y festivos con siete efectivos, asegurando la limpieza durante toda la semana.

Entre las novedades destaca la creación de brigadas especializadas para áreas recreativas, la limpieza de ubicaciones de contenedores, servicios de agua a presión para pavimentos y un operario dedicado exclusivamente al barrio de Batoi. También se incluye la limpieza mensual del estanque del río y un dispositivo reforzado para las fiestas.

Este contrato mejorará sustancialmente el servicio de limpieza y recogida de residuos Toni Francés — Alcalde de Alcoy

El concejal Raül Llopis ha destacado que este contrato "es fruto de un trabajo continuado durante años, iniciado por responsables anteriores y mantenido gracias a la constancia de todo el equipo». Ha asegurado que el proceso «ha contado con reuniones con todos los grupos políticos", valorando muy positivamente un trabajo que "ha enriquecido los pliegos y los ha hecho más sólidos y útiles para la ciudad".

Sobre las aportaciones de los grupos municipales, Llopis ha afirmado que "todas han sido constructivas, desde las más alineadas al modelo propuesto hasta las que planteaban enfoques alternativos; todas han mejorado el documento". También ha querido agradecer especialmente el papel de Compromís Alcoi y la "abstención responsable" de Guanyar Alcoi, que "hace posible que este contrato salga adelante y demuestra que los grandes asuntos de ciudad merecen consenso y altura de miras".

Municipalización de la limpieza de edificios públicos Paralelamente a la licitación principal, el pleno de Alcoy ha aprobado el encargo a Emsalcoi para la gestión directa de la limpieza de edificios públicos. El próximo 28 de noviembre se celebrará un consejo de administración de la empresa municipal para lanzar diversas licitaciones necesarias, como la de maquinaria y útiles, papel higiénico, el renting de furgoneta y un programa informático de gestión de personal, además de proceder a la selección de personal para el servicio de ayuda a domicilio y limpieza.

Finalmente, el concejal ha destacado que el nuevo modelo "deja abierta la puerta a futuras municipalizaciones, como la de la limpieza viaria, gracias a la división en dos lotes". Y ha concluido afirmando que "este contrato moderniza de manera integral los servicios de limpieza y recogida, refuerza al personal, incorpora tecnología, mejora la sostenibilidad y marcará una diferencia real en la calidad de vida de la ciudadanía de Alcoy".

Por su parte el alcalde Toni Francés ha agregado que los nuevos contratos “mejorarán sustancialmente el servicio de limpieza y recogida de residuos”.

Guanyar apuesta por la municipalización

Desde Guanyar su portavoz Sergi Rodríguez ha recordado que su formación “ha defendido siempre la gestión pública de los servicios que presta el Ayuntamiento a la ciudadanía, siempre “en contra a la privatización” y “luchando por recuperarlos”. Así, ha destacado que “entendemos que los servicios básicos deben prestarse directamente, porque no tienen que dar beneficios”.

El compromiso del Ayuntamiento es recuperar en dos años el servicio de limpieza viaria Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

Rodríguez ha recordado que “apostábamos por una recuperación total de estos dos servicios. Tiempo ha habido, pero no ha sido y mantenemos la privatización del servicio, pero hay novedades significativas que son fruto de las negociaciones”, en referencia a la separación en dos lotes, recordando que “el compromiso del Ayuntamiento es recuperar en dos años la limpieza”.

Y ha recordado que “el aumento económico viene dado por la mejora en el servicio y el aumento necesario de la plantilla. Toda la oposición hemos reclamado mejoras, porque la ciudad está sucia y deja mucho que desear la recogida de basura”. Y esa es la razón del incremento del coste, no la división en dos lotes.

La división no aporta ventajas significativas, sino que genera inconvenientes técnicos, económicos y de gestión y podría comprometer la calidad del servicio David Abad — Portavoz de Vox de Alcoy

Vox carga contra la división

Por su parte el portavoz de Vox, David Abad, ha expresado su “inquietud” por la división del contrato, ya que ha alertado que “defendemos mantener un único contrato para los dos servicios”, ya que “no dividir es una apuesta por un servicio de limpieza más eficiente y de mayor calidad, con un ahorro económico significativo y una gestión más sencilla y responsable”.

Y ha criticado que la medida solo tenga una como objetivo cumplir con un acuerdo con Guanyar, que “prioriza su ideología por encima de las necesidades reales y el beneficio común. La división no aporta ventajas significativas, sino que genera inconvenientes técnicos, económicos y de gestión y podría comprometer la calidad del servicio”.

El PP alerta del encarecimiento

Desde el PP su concejal Jordi Reig ha destacado que su formación siempre ha colaborado en “sacar adelante estos contratos”, pero siempre han defendido que se sacara un único lote, lamentado que el ejecutivo prioriza la negociación con Guanyar.

Y ha insistido en que esta separación “saben que es peor, porque esto puede provocar una menor eficiencia, mayor coste, problemas de coordinación de servicios de coordinación de servicios, no compartir vehículos…”.

Lo peor de todo es que esta ocurrencia costará entre 200.000 y 300.000 euros más al año. Más costes y un servicio que ya veremos cómo funciona Jordi Reig — Concejal del PP de Alcoy

“Lo peor de todo es que esta ocurrencia costará entre 200.000 y 300.000 euros más al año. Más costes y un servicio que ya veremos cómo funciona” y un dinero que podría destinarse a otras cosas más necesarias.

Posteriormente, en un comunicado el PP ha lamentado que “Toni Francés vuelve a ceder ante las exigencias de Guanyar Alcoi para seguir manteniéndose en la Alcaldía a costa del dinero de los alcoyanos”. Reig ha añadido que “una vez más, los socialistas han preferido mantenerse en el sillón antes que defender los intereses de los alcoyanos. Para nosotros un gran contrato como este necesita de un gran acuerdo plenario y no sólo los doce votos de la izquierda”, de PSOE y Compromís, más las dos abstenciones de Guanyar.