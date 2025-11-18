¿Por qué sigue cerrado el parking de La Rosaleda?

El Ayuntamiento de Alcoy ha exigido la reapertura del parking de La Rosaleda, que cuenta desde el 5 de septiembre con autorización para volver a funcionar, tras las obras realizadas para recuperar la zona verde por orden judicial.

El Consistorio, tras denunciar el PP "opacidad" en este tema y que se retrasa la reapertura, ha comunicado que "a pesar de que las obras del aparcamiento de La Rosaleda finalizaron en agosto y los técnicos municipales certificaron que el parking podía volver a abrir, la UTE Ortiz-Auplasa, adjudicataria de la explotación, todavía no ha procedido a su reapertura pese a tener la licencia desde el pleno del 5 de septiembre".

Interior del parking tras la finalización de las obras / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de Alcoy ha recordado esta semana, horas después del comunicado del PP, que en julio los técnicos municipales informaron de que la obra del parking de La Rosaleda estaba prácticamente finalizada, a falta de resolver unas deficiencias menores.

Por ello, se concedió a la empresa constructora un plazo máximo de tres semanas para subsanarlas y garantizar una reapertura con todas las garantías de seguridad y funcionalidad. Esta decisión permitió avanzar en la recuperación de un servicio muy demandado por la ciudadanía mientras se completaban los detalles pendientes.

Es inaceptable que pese a contar con licencia, con una obra finalizada y con una infraestructura plenamente operativa, la UTE Ortiz-Auplasa mantenga cerrado un servicio fundamental para la ciudad Vanessa Moltó — Concejal de Urbanismo de Alcoy

"El 5 de agosto los técnicos ratificaron que la obra estaba completamente finalizada. Ese mismo día, tal y como recoge la nota de prensa oficial del Ayuntamiento de Alcoy, el Departamento de Contratación inició los trámites necesarios para poder reabrir el aparcamiento y la concesionaria dispuso de un plazo de un mes para realizar las contrataciones pertinentes y preparar la reapertura", ha explicado el Consistorio.

El 5 de septiembre, el pleno municipal aprobó conceder nuevamente la licencia de apertura, ya sin ninguna limitación técnica ni administrativa. Desde ese momento, la UTE Ortiz-Auplasa dispone de todas las autorizaciones necesarias para abrir el aparcamiento, que se encuentra listo para su puesta en servicio. "Los trabajos posteriores en la zona verde de la parte superior, que corresponden exclusivamente a la constructora, no impiden la reapertura del parking, tal y como acreditaron los técnicos municipales".

Exterior del parking, en una imagen de este martes / Juani Ruz

“El Ayuntamiento considera inaceptable que, pese a contar con licencia, con una obra finalizada y con una infraestructura plenamente operativa, la UTE Ortiz-Auplasa mantenga cerrado un servicio fundamental para la ciudad. La administración ha cumplido con todas sus obligaciones y exige a la concesionaria que haga lo propio y proceda de inmediato a la apertura del parking de La Rosaleda”, afirma la concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó.

Críticas del PP

Todo después de que el PP volviera "a denunciar la lamentable situación del parking de la Rosaleda, que continúa cerrado al público pese a las múltiples promesas incumplidas del gobierno municipal".

"El pasado mes de julio el gobierno de Toni Francés nos aseguró a todos los alcoyanos que en un plazo de tres semanas el parking estaría operativo. Han pasado cuatro meses desde aquellas declaraciones y la realidad es que el parking de la Rosaleda sigue cerrado", ha manifestado el PP.

Nos parece lamentable, pero a la vez no nos sorprende, que este gobierno siga echando balones fuera con respecto a la apertura de este parking Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

"Además tenemos que recordar que a esta situación se suma que las obras han sufrido ya tres prórrogas, un hecho que evidencia la falta de planificación, de gestión y de compromiso del gobierno local. Cada prórroga, cada retraso y cada silencio institucional supone una nueva burla a la ciudadanía, que observa cómo se va dilatando en el tiempo la apertura de este servicio".

Carlos Pastor portavoz del PP en Alcoy ha apuntado el lunes que “nos parece lamentable, pero a la vez no nos sorprende que este gobierno siga echando balones fuera con respecto a la apertura de este parking porque si estuviera todo en orden, bien gestionado y finalizado, los alcoyanos y visitantes podríamos estar utilizando desde hace meses este servicio. Pero como todos sabemos, esto no es así”

Y ha añadido que “este gobierno socialista sigue sin dar explicaciones de porque no está abierto al público, no da plazos ni respuestas reales a este problema. En definitiva, no hay transparencia”

"Desde el Partido Popular exigimos que expliquen qué está ocurriendo realmente, por qué se acumulan los retrasos y por qué no se está cumpliendo lo prometido".

Respuesta

Y la concejal de Urbanismo (PSOE) ha contestado que “Pedimos al Partido Popular que no falte a la verdad y no trate de confundir a la ciudadanía. Toda esta información puede consultarse y verificarse en las notas de prensa oficiales del Ayuntamiento de Alcoy del 1 de julio y del 5 de agosto”.

"No se trata de un cruce de acusaciones: se trata de hechos acreditados frente a mentiras que buscan generar confusión, en ningún momento se dijo que se reabriría en 3 semanas. El Ayuntamiento actuará siempre con transparencia, rigor y responsabilidad para garantizar el interés general", ha señalado Moltó.

Y ha añadido que "recordamos que la intervención realizada responde al cumplimiento de la sentencia derivada de la actuación ilegal del Partido Popular cuando gobernaba en Alcoy, tal y como indica el TSJ, que eliminó la zona verde original para construir el aparcamiento. El gobierno municipal cumpliendo con la sentencia ha ejecutado la obra para restituir ese espacio verde, reforzar la estructura y adecuar la instalación según las exigencias judiciales".