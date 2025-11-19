Este es el ahorro que prevé Alcoy al municipalizar la limpieza de edificios

El Ayuntamiento de Alcoy prevé ahorrar más de 360.000 euros al año al encargar a la empresa municipal la gestión de la limpieza de edificios públicos. Según ha informado este miércoles el Consistorio, la gestión a través de la Empresa Municipal de Servicios (Emsalcoi) "reduce de forma sustancial el coste respecto a la externalización y a la gestión directa por parte del Ayuntamiento".

Tras la aprobación del encargo del servicio de limpieza de edificios públicos a la Empresa Municipal de Servicios, que ha tenido lugar en el pleno municipal extraordinario celebrado el pasado martes, el Ayuntamiento de Alcoy concluye, en base al informe económico que avala la decisión, que la gestión directa a través de la empresa municipal supondrá un ahorro de más de 360.000 euros respecto a la alternativa de adjudicar el servicio a una empresa privada.

Según el análisis técnico-financiero, el coste total estimado del servicio mediante Emsalcoi asciende a 10.323.575,65 euros, con un precio medio por hora de 24,80 euros, frente a los 29,16 euros/hora que representaría un contrato con una mercantil privada, con un coste total calculado de 12.140.690,14 euros.

Este ahorro nos permite ser más eficientes y fortalecer otros servicios municipales sin renunciar a calidad, profesionalización ni control público Toni Francés — Alcalde de Alcoy

"La comparativa supone un ahorro anual aproximado de 363.422,90 euros respecto a la contratación externa y de 1.024.278,81 euros frente a la gestión desde el propio Ayuntamiento, lo que situaría a Emsalcoi como la opción económicamente más ventajosa, eficiente y sostenida en el tiempo", han destacado desde el Ayuntamiento.

Desde el Gobierno municipal se subraya que "la decisión se ha fundamentado en criterios de responsabilidad financiera y eficiencia en el uso de recursos públicos, garantizando la estabilidad del servicio y manteniendo estándares de calidad equivalentes o superiores a los actuales".

En relación a estos resultados, el alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha señalado que “la elección de Emsalcoi no responde únicamente a una cuestión de modelo de gestión, sino a una decisión rigurosamente fundamentada en datos y en ahorro real para la ciudad”. Asimismo, ha apuntado que “este ahorro nos permite ser más eficientes y fortalecer otros servicios municipales sin renunciar a calidad, profesionalización ni control público”.

El primer edil ha concluido afirmando que “el acuerdo aprobado en el pleno y el inicio de los procedimientos operativos en Emsalcoi nos sitúan ante una oportunidad de gestión sostenible, con visión a medio y largo plazo y alineada con la defensa responsable del interés general”.