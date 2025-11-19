Un robo de 6.000 euros en la Alcaldía, dos encapuchados y una moción de censura en el aire

Dos encapuchados para un robo en la Alcaldía mientras sobrevuela una moción de censura en una pequeña localidad de El Comtat. La polémica en l'Alqueria d'Asnar por las recaudaciones del polideportivo ha dado este miércoles otro giro inesperado.

El PP ha revelado, tras alertar horas antes el PSOE de irregularidades en el dinero que se ingresa de la piscina, que el alcalde tránsfuga César Palmer denunció el pasado 30 de octubre un robo con violencia en su despacho. Allí supuestamente le sustrajeron los 6.000 euros por lo que exigen aclaraciones los socialistas, que ya advirtieron de otros 1.600 euros "perdidos" desde agosto de 2024, que el alcalde ingresó en octubre, 14 meses después, tras la denuncia del PSOE.

Los populares han propuesto a todos los ediles de la Corporación reunirse para buscar un candidato de consenso para relevar a Palmer. Y han explicado que su marcha del ejecutivo, hecha efectiva la pasada semana, se debió a que al denunciar Palmer el robo, descubrieron que guardaba más de 6.000 euros en su despacho de la recaudación. Y el portavoz del PP y hasta entonces concejal de Hacienda, Juan Vicente Cortés, no tenía constancia de ese dinero ni constaba que estuviera allí, pese a llevar las finanzas municipales.

El alcalde César Palmer / INFORMACIÓN

Cortés ha explicado todo esto en una entrevista el Radio Elite de Muro, contenido que luego ha confirmado a INFORMACIÓN, detallando así los motivos de su marcha del ejecutivo. Así, ha informado que se personó en el despacho del primer edil el 30 de octubre, donde también hizo acto de presencia la Guardia Civil. Y allí el primer edil, que se niega a hacer declaraciones a este medio, denunció que había sido objeto de un robo, siendo agredido y amenazado, exigiéndole dos encapuchados que retirara la denuncia por amenazas de muerte que presentó semanas antes Palmer.

Cortés ha explicado que una vez allí, el alcalde explicó que tenía el dinero en una estantería del despacho, comprobando el edil y la Guardia Civil que no estaba. El exedil de Hacienda ha afirmado que él desconocía que ese dinero estaba allí, y tampoco el interventor tenía constancia, lo que motivo que el PP le pidiera que diera un paso atrás y cediera la vara de mando, ante esta falta de confianza y para poner orden y acabar con este descontrol con el efectivo de un ayuntamiento.

Un gobierno formado por una única persona

Pero ante la negativa del alcalde, finalmente formalizaron la pasada semana su salida del gobierno. Y horas después también siguió sus pasos Saray González, la otra edil tránsfuga que dejó Compromís hace un año junto a Palmer, formación que les abrió un expediente tras pactar con el PP después de las elecciones de mayo de 2023. González también aludió en su escrito de renuncia, entre otras cosas, a temas de gestión económica, por lo que todo apunta que el descalabro de Palmer se debe a la gestión de este dinero.

Ahora mismo el alcalde es el único edil del equipo de gobierno, con una oposición formada por los tres regidores del PSOE, los dos del PP y González, que está en el grupo de no adscritos. Y para una moción de censura son necesarios los votos de cuatro ediles, por lo que el PSOE necesitaría el respaldo de González o de un edil del PP.